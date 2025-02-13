Госдума отклонила законопроект о запрете курения на остановках и у подъездов

Tекст: Дарья Григоренко

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект, предложенный депутатами от ЛДПР, который предусматривал запрет курения на остановках общественного транспорта и вблизи подъездов жилых домов. Предложение также касалось запрета курения у магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных домах, в радиусе пяти метров от них, передает ТАСС.

Авторы законопроекта отметили, что существующие запреты на курение охватывают станции метрополитена, помещения вокзалов и аэропортов, но не распространяются на открытые остановки общественного транспорта. Они подчеркивали, что курение у первых этажей жилых домов, где размещены магазины и офисы, мешает комфортному проживанию жильцов.

Однако, в заключении комитета Госдумы по охране здоровья, указано, что в пояснительной записке к проекту отсутствует информация о недостаточной эффективности текущих запретов. Комитет отметил, что региональные власти могут устанавливать дополнительные ограничения на курение в общественных местах. Также были высказаны сомнения по поводу правоприменительных трудностей в определении границ, на которых будет действовать новый запрет.

В январе комитет Госдумы по охране здоровья отказался поддержать законопроект ЛДПР, который предлагал запретить курение на остановках общественного транспорта и возле подъездов, ссылаясь на проблемы с определением границ запретных зон.

Ранее зампредседателя думского комитета по спорту Амир Хамитов направил предложение Минздраву о запрете курения на ходу. Кроме того в Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов за продажу табачной продукции несовершеннолетним, предусматривающий увеличение штрафов до 2 млн рублей для юридических лиц.