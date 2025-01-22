Комитет Госдумы отклонил запрет на курение у остановок и подъездов

Комитет Госдумы по охране здоровья отказался поддержать запрет курения у остановок и подъездов

Tекст: Мария Иванова

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья не поддержал инициативу депутатов ЛДПР, направленную на запрет курения на остановках общественного транспорта и вблизи подъездов многоквартирных домов, сообщает ТАСС. В заключении комитета указано, что в пояснительной записке к проекту отсутствуют данные о недостаточной эффективности существующих запретов на курение или потребление никотинсодержащей продукции.

Комитет также подчеркнул, что региональные власти уже имеют право вводить дополнительные ограничения на курение и потребление таких продуктов в общественных местах. В документе сказано, что введение предложенных дополнительных ограничений может вызывать сложности в правоприменительной практике, особенно в связи с определением границ запрещенных зон.

Авторы законопроекта предлагали запретить курение не только на остановках, но и в пяти метрах от них, а также у магазинов и других организаций, расположенных в многоквартирных домах. Под запрет также должны были попасть подъезды жилых домов.

Ранее зампредседателя думского комитета по спорту Амир Хамитов направил предложение Минздраву о запрете курения на ходу. Кроме того в Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов за продажу табачной продукции несовершеннолетним, предусматривающий увеличение штрафов до 2 млн рублей для юридических лиц.

Между тем с 1 марта на бестабачные смеси для кальянов начнут действовать ограничения, в том числе запрет на их продажу несовершеннолетним, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.