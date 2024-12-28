Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.0 комментариев
Путин подписал закон об ограничении смесей для кальянов
С 1 марта 2025 года на бестабачные смеси для кальянов начнут действовать ограничения, в том числе запрет продажи несовершеннолетним, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Закон относит бестабачные смеси для нагревания, используемые в кальянах, к никотинсодержащей продукции, он вступит в силу 1 марта 2025 года, передает ТАСС.
С этого момента на такие смеси будут действовать ограничения, как и на другие виды никотинсодержащей продукции.
Согласно закону, на бестабачные смеси распространяются запреты на продажу и потребление несовершеннолетними, а также запрет розничной торговли в образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях. При этом норма о запрете на содержание никотина более 3,5% была исключена из окончательной версии документа.
В сентябре в Башкирии установили штрафы за курение кальянов и никотинсодержащей продукции в общественных местах, включая образовательные и медицинские учреждения.