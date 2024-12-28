Путин подписал закон об ограничении смесей для кальянов

Tекст: Алексей Дегтярев

Закон относит бестабачные смеси для нагревания, используемые в кальянах, к никотинсодержащей продукции, он вступит в силу 1 марта 2025 года, передает ТАСС.

С этого момента на такие смеси будут действовать ограничения, как и на другие виды никотинсодержащей продукции.

Согласно закону, на бестабачные смеси распространяются запреты на продажу и потребление несовершеннолетними, а также запрет розничной торговли в образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях. При этом норма о запрете на содержание никотина более 3,5% была исключена из окончательной версии документа.

В сентябре в Башкирии установили штрафы за курение кальянов и никотинсодержащей продукции в общественных местах, включая образовательные и медицинские учреждения.