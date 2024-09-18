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В Башкирии запретили вейпы и кальяны в общественных местах
В Башкирии ввели штрафы за курение вейпов и кальянов в общественных местах
В Башкирии установили штрафы за курение кальянов и никотинсодержащей продукции в общественных местах, включая образовательные и медицинские учреждения, общественный транспорт и парки, что приравнивает их к табачным изделиям.
В Башкирии депутаты Государственного Собрания – Курултая внесли изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях, сообщает «Вести. Башкортостан». Теперь за курение кальянов и никотинсодержащих устройств в общественных местах налагаются штрафы. За первое нарушение придется заплатить 500 рублей, а за повторное – тысячу.
Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что новая норма приравнивает употребление вейпов и других электронных сигарет к табачным изделиям, распространяю на них существующие виды наказаний. Это решение было принято в ответ на возрастающую популярность этих продуктов среди молодежи и возникающие проблемы с соблюдением запретов на курение в общественных местах.
Под запретом оказались такие места, как территории образовательных и медицинских учреждений, объекты культуры и спорта, а также общественный транспорт и места массового скопления людей. Курение запрещено в лифтах, многоквартирных домах, на пляжах, автозаправках, парках и набережных. В список запретных мест также вошли остановки общественного транспорта и пешеходные переходы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам в приоритетном порядке изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина и внести предложения о возможности их запрета.