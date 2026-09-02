RT: Генерал ВСУ имел российское гражданство и недвижимость

Tекст: Катерина Туманова

При этом официальная биография генерала ВСУ гласит, что он уроженец Винницкой области, рассказал RT источник в российских силовых структурах.

«…Военный вышел из российского гражданства только после «крымской весны», когда ему на Украине пообещали карьерный рост. При этом его мать остаётся гражданкой Российской Федерации, получает российскую пенсию и имеет счета в российских банках», – заявил он.

Перед распадом СССР Шведюк поступил в Казанское военное училище, затем его родители переехали в Москву, где в 1995 году семья купила недвижимость, третья часть которой была записана на сына.

Через два года Шведюк получил российский паспорт. Московскую квартиру продали украинцам, при этом родители будущего генерала ВСУ сохраняли там прописку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты выяснили, что главком ВСУ Драпатый в юности учился в Сургуте. Сестру Драпатого разыскивали в России из-за долга по кредиту.



