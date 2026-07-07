Завод «Уральские локомотивы» установил носовые модули для состава ВСМ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Специалисты приступили к тестированию аэродинамических деталей нового состава, передает РИА «Новости».

«Провели примерку головного и носового обтекателей для первого высокоскоростного поезда. Подгонку ключевых элементов конструкции поезда организовали на заводе «Уральские локомотивы». Она необходима, чтобы проверить геометрию деталей, точность их сопряжения с кузовом вагона и работу подвижных элементов», – пояснили на предприятии.

Головная часть кабины представляет собой стеклопластиковую оболочку, дополненную металлическими закладными. Именно этот элемент отвечает за надежную герметичность рабочего места машиниста. Данные конструкции играют важнейшую роль, поскольку формируют облик состава, снижают уровень шума и экономят электроэнергию.

В компании дополнительно пояснили, что носовой модуль состоит из полимерных и металлических компонентов. Конструкция включает подвижные каркасы и декоративные панели. Главная задача этого модуля заключается в защите сцепного устройства от снега, льда и грязи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РЖД Олег Белозеров сообщал о планах начать сборку первых вагонов для высокоскоростной магистрали Москва – Петербург в начале 2026 года.

Ранее на заводе «Уральские локомотивы» приступили к сварке шва первого кузова для вагонов этого поезда. Министр транспорта Роман Старовойт раскрыл название первого российского высокоскоростного поезда – «Белый кречет».