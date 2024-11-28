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Штрафы за продажу табака несовершеннолетним предложили повысить до 2 млн рублей
В Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов за продажу табачной продукции несовершеннолетним, предусматривающий увеличение штрафов до двух миллионов рублей для юридических лиц.
Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает внесение поправок в статью 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, передает РИА «Новости».
Документ предусматривает введение штрафов в размере от полутора до двух млн рублей для юридических лиц за повторную продажу табачной продукции несовершеннолетним. Штрафы для граждан составят от 200 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц от 500 до 700 тыс. рублей.
В пояснительных записках к законопроекту указано, что инициатива направлена на усиление ответственности и предотвращение продаж табачных изделий детям. Соавтор проекта, депутат Госдумы Александр Аксененко («Справедливая Россия – За правду») отметил, что предыдущие размеры штрафов не оказывали должного воздействия на торговые точки, поскольку потенциальная прибыль перевешивала штрафные санкции.
«Теперь физлицо за первое нарушение получит штраф не две тыс., а 10 тыс. рублей, должностное лицо накажут на 30-50 тыс. вместо пяти, а юрлицам придется отдать в казну за свою безответственность до 120 тыс., а не 50, как было раньше. В случае повторного правонарушения максимальные штрафы составят уже до двух миллионов рублей», – добавил он.
Ранее в правительство и Верховный суд России направили пакет антитабачных законопроектов, предполагающий увеличение штрафа за курение в неположенных местах.