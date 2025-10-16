Госдума отклонила законопроект о продаже алкоголя и табака в спецмагазинах

Tекст: Дарья Григоренко

Документ был внесен депутатом Андреем Свинцовым от ЛДПР. По его мнению, отделение точек продажи алкоголя и табака от других магазинов повысило бы эффективность контроля над доступом несовершеннолетних и ограничило бы сопутствующую торговлю, передает РИА «Новости».

В проекте предлагалось разрешить розничную торговлю алкоголем и табаком только в стационарных специализированных объектах или отдельных помещениях с отдельным входом, а несовершеннолетним запрещался бы вход в такие зоны. При этом один магазин мог бы совмещать продажу алкоголя и табака, а торговые точки, специализирующиеся на табачных изделиях, могли бы реализовывать и сопутствующие товары.

Профильный комитет Госдумы по экономической политике выступил против законопроекта, заявив, что его принятие приведет к неравным условиям для разных участников рынка. По мнению комитета, малый бизнес окажется в более сложной ситуации по сравнению с крупными компаниями, способными перераспределять площади для выполнения новых требований.

Правительство России также подвергло проект критике, указав на вероятность закрытия магазинов, совмещающих продажу продуктов питания и алкоголя, а также на возможный рост теневого оборота. Кабмин подчеркнул, что переоборудование магазинов создаст дополнительную финансовую нагрузку для предприятий розничной торговли.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил новый закон, предусматривающий уголовные наказания за оборот немаркированных сигарет, вейпов и другой никотиновой продукции стоимостью свыше 100 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы одобрили закон о введении уголовной ответственности за производство и продажу немаркированных сигарет и вейпов. В Госдуме утвердили проект закона, который увеличивает штрафы за продажу вейпов и сигарет детям до 2 млн рублей для юридических лиц.