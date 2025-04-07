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В России запретили навязывать потребителям дополнительные услуги
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывание покупателям автоматического приобретения страховки и дополнительных услуг без их согласия, предоставив право на возврат уплаченных сумм.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно новым поправкам, продавцы обязаны получать письменное согласие клиента на дополнительные услуги. Автоматическое проставление согласия не будет считаться официальным, передает ТАСС.
Документ запрещает навязывать дополнительные услуги до заключения договора на основные товары или услуги. Если покупатель оплатил навязанные услуги без своего согласия, он имеет право требовать возврат средств. По закону, деньги должны быть возвращены в течение трех дней после предъявления требований.
Примеры недобросовестной продажи упомянуты в сопроводительных материалах. Это касается практики, когда при покупке авиабилетов и железнодорожных билетов автоматически проставляется согласие на добровольное страхование. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
В декабре кабинет министров внес поправки в закон, запрещающие бизнесу навязывать автоматическое приобретение дополнительных услуг, таких как страховка.
Ранее Путин подписал закон, согласно которому за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг взимается штраф до 40 тыс. рублей.