Жители Магаданской области увидели северное сияние

Северное сияние порадовало жителей континентальных районов Магаданской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Носов опубликовал фотографии северного сияния, сообщает РИА «Новости». Он подписал публикацию как «Красота полярного сияния в небе над Магаданской областью».

В основном северное сияние увидели жители континентальных районов региона, где фиксируются экстремально низкие температуры. Представитель Гидрометцентра России по региону уточнил, что в Магадане это явление не наблюдалось, однако в центральных районах с 40-градусными морозами оно является обычным. «Северное сияние в январе там – обычное явление, хотя оно скорее связано с магнитными бурями и вспышками на Солнце», – рассказал он.

Также стало известно, что в регион движется мощный циклон, который принесет резкое потепление и метели. В связи с этим в ближайшие дни северное сияние вряд ли будет видно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале января сообщалось о магнитной буре на Земле, которая достигнет уровня G3, что может вызвать перебои в энергетических системах и спутниковой навигации, а также позволит жителям средних широт увидеть полярные сияния.