Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».3 комментария
Жители Магаданской области увидели северное сияние
Северное сияние порадовало жителей континентальных районов Магаданской области
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поделился фотографиями полярного сияния, которое наблюдали жители различных континентальных районов при экстремальных морозах.
Носов опубликовал фотографии северного сияния, сообщает РИА «Новости». Он подписал публикацию как «Красота полярного сияния в небе над Магаданской областью».
В основном северное сияние увидели жители континентальных районов региона, где фиксируются экстремально низкие температуры. Представитель Гидрометцентра России по региону уточнил, что в Магадане это явление не наблюдалось, однако в центральных районах с 40-градусными морозами оно является обычным. «Северное сияние в январе там – обычное явление, хотя оно скорее связано с магнитными бурями и вспышками на Солнце», – рассказал он.
Также стало известно, что в регион движется мощный циклон, который принесет резкое потепление и метели. В связи с этим в ближайшие дни северное сияние вряд ли будет видно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале января сообщалось о магнитной буре на Земле, которая достигнет уровня G3, что может вызвать перебои в энергетических системах и спутниковой навигации, а также позволит жителям средних широт увидеть полярные сияния.