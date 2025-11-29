Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.3 комментария
Синоптик Леус сообщил о позднем формировании снежного покрова в Москве
Существенное похолодание и формирование устойчивого снежного покрова ожидаются в Москве только после середины декабря, когда показатели вернутся к климатической норме, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Формирование устойчивого снежного покрова в Москве произойдет не раньше середины декабря, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает Telegram-канал Леуса.
По его словам, переход температуры на зимний уровень будет плавным, без резких похолоданий, а настоящее холодное вторжение ожидается только в конце второй – начале третьей декады декабря. Тогда столичный регион вернется к климатической норме, однако прохладная погода продержится недолго.
Леус отметил, что ноябрь оказался необычно теплым: средняя температура за два дня до конца месяца составляет плюс четыре градуса, что повторяет график самого теплого ноября 2013 года. Эксперт добавил, что нынешний ноябрь вряд ли станет рекордным, однако попадет в десятку самых теплых месяцев в истории.
Что касается осадков, то декабрь, по прогнозу синоптика, будет близок к климатической норме по количеству осадков или уступит ей не более чем на 10%. Существенная часть возможных снегопадов ожидается во второй половине месяца. По словам Леуса, снег в декабре будет заметно менее устойчивым и сформируется ближе к середине месяца, а его высота останется скромной.
Михаил Леус напомнил, что в прошлом году декабрь в Москве отличался аномальным теплом, когда средняя температура была выше нормы на 2,3 градуса. Сейчас специалисты ожидают, что декабрь 2025 года будет не менее теплым, а отклонение в сторону плюса может достигнуть 2-3 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве в выходные ожидается теплая и равномерная погода.
Между тем 25 нобюря в Якутии термометры опустились до минус 50,7 градуса, а в Оймяконе температура достигла минус 49,5 градуса
Вильфанд отмечал, что температура зимой в Москве будет ниже, чем в прошлом году зиму, но сильных морозов синоптики все-таки не ожидают.