Айсберг А23а утратил статус крупнейшего ледника в мире

ААНИИ: Айсберг А23а уступил пальму первенства айсбергу D15A после раскола

Tекст: Мария Иванова

Айсберг А23а, который ученые Российского Арктического и антарктического научно-исследовательского института наблюдают уже около 40 лет, лишился звания крупнейшего в мире, сообщает ТАСС.

По данным института, его площадь сократилась до 1370 кв. км – это составляет лишь 33% от изначальных размеров. Наибольшее сокращение произошло за последние три месяца, когда айсберг лишился еще 22% своей площади.

«За последние три месяца А23а уменьшился на 22% и уступил первенство айсбергу D15A. Площадь нового лидера – 3071 кв. км, что вдвое больше текущих размеров А23а. Айсберг D15A откололся от шельфового ледника в январе 2016 года и на данный момент находится на мели недалеко от побережья Земли Принцессы Елизаветы в Восточной части Антарктиды», – заявила главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.

Айсберг А23а откололся от ледника Фильхнера в 1986 году. Тогда его площадь составляла 4170 кв. км, что почти вдвое превышало размер Петербурга. Более трех десятков лет айсберг стоял на мели в море Уэделла, затем начал движение вдоль антарктического побережья.

К ноябрю 2023 года А23а окончательно вышел в открытые воды и взял курс на север. В 2025 году гигант достиг района Южной Георгии, где вновь сел на мель на несколько месяцев, а затем продолжил дрейф вблизи острова.

В августе 2025 года от А23а откололись три крупных фрагмента площадью от 60 до 300 кв. км каждый, что окончательно лишило его статуса самого большого айсберга мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос показал свежую фотографию айсберга А23а после того, как он раскололся.

Айсберг А23а уменьшился по площади с размеров Москвы до размеров Петербурга.

В феврале от него откололся кусок площадью 80 кв. км.