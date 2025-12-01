  • Новость часаСудан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу
    «Подкова» у Константиновки разрушает логистику «городов-крепостей» ВСУ
    Над Украиной заметили «Герань» с ракетой «воздух-воздух»
    Сотни Porsche в России перестали заводиться из-за массового сбоя
    В СПЧ выступили против идеи карать подростков за насилие по «взрослым» законам
    Костин: Нынешний курс рубля невыгоден бюджету и экспортерам
    Эрдоган прокомментировал атаки на танкеры у побережья Турции
    Пресс-секретарь Лукашенко сравнила действия Литвы со «стрельбой между ног»
    Глава МИД Эстонии предостерег Киев от ударов по судам в Балтийском море
    Легендарный футболист Владимир Мунтян умер на 80-м году жизни
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    1 декабря 2025, 21:48 • Новости дня

    Роскосмос показал фотографию айсберга А23а после раскола

    @ t.me/roscosmos_gk

    Tекст: Денис Тельманов

    Роскосмос продемонстрировал свежий снимок айсберга А23а, отколовшегося от ледника в 1986 году и пережившего недавний раскол.

    Фотография одного из крупнейших айсбергов в мире, А23а, была представлена в официальном Telegram-канале Роскосмоса, передает ТАСС. В подписи под снимком указано, что айсберг А23а считается крупнейшим и недавно раскололся на части.

    Айсберг образовался в 1986 году после откола от шельфового ледника Фильхнера, его площадь изначально составляла 4 170 кв. км. Более тридцати лет объект оставался на мели в регионе моря Уэдделла, после чего начал движение вдоль антарктического побережья.

    С середины ноября 2023 года айсберг вышел в открытые воды и стал дрейфовать на север. К началу 2025 года он оказался в 80 км от острова Южная Георгия, где вновь сел на мель, проведя там период с января по май, а затем продолжил движение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гигантский айсберг А23а раскололся на части и уменьшился на треть, потеряв около 1 тыс. кв. километров за лето.

    Айсберг А23а потерял кусок площадью около 80 кв. километров во время дрейфа в 340 километрах от британского острова Южная Георгия.

    Российский спутник «Метеор-М» сфотографировал крупнейший айсберг А23а, который движется к острову Южная Георгия. Айсберг за 2024 год потерял около 9% площади из-за таяния и преодолел 1 400 километров.

    1 декабря 2025, 08:42 • Новости дня
    Вяльбе назвала неприемлемым поступок лыжника Большунова

    @ KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поступок Александра Большунова на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске вызвал недоумение у президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

    По словам Вяльбе, действия трехкратного олимпийского чемпиона были непонятны и не соответствуют духу лыжных гонок, передает ТАСС.

    Вяльбе выразила сожаление, что обсуждение смещается в сторону конфликтов, а не самого спорта. «Поведение Александра неприемлемо, тем более что гонка к тому моменту уже завершилась», – заявила она.

    Первый этап Кубка России проходил в Кировске с 27 по 30 ноября, следующий этап состоится в Тюмени с 4 по 7 декабря.

    Ранее Александр Большунов упал во время полуфинального забега спринта, а после финиша толкнул соперника Илью Бакурова.

    Большунова дисквалифицировали за неспортивное поведение. Бакуров заявил о риске пропустить этап Кубка России из-за травмы после толчка Большунова.

    Сам Большунов заявил, что ощущает себя мишенью для критики.

    Президиум Федерации лыжных гонок России назначил заседание на 2 декабря для рассмотрения инцидента с Большуновым.

    1 декабря 2025, 04:14 • Новости дня
    В НАТО заявили о возможности упреждающих ударов в качестве «ответа» России
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО могло бы рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» в качестве «оборонительных действий» в ответ на якобы агрессивную политику России, сообщил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

    «Мы изучаем все. В киберсфере мы, скорее, реагируем», – приводит слова Драгоне передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Он заявил, что в НАТО «думают» о возможности «действовать более агрессивно или упреждающе вместо того, чтобы реагировать». Драгоне добавил, что подобные решения требуют выхода за рамки привычных представлений об обороне в рамках альянса. Он указал на существующие сложности, связанные с правовыми аспектами, вопросом юрисдикции, а также определением субъектов, которые будут выполнять такие операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин не раз опровергал заявления о намерении России напасть на страны Европы и НАТО. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что война НАТО с Россией может состояться до 2029 года. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возвращении военного призыва в стране в добровольной форме под предлогом «российской угрозы».

    1 декабря 2025, 21:05 • Видео
    Зеленскому подобрали замену

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    1 декабря 2025, 09:33 • Новости дня
    В Общественной палате предложили наказывать подростков за насилие по-взрослому
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В России прозвучало предложение признать подростков, совершивших насильственные преступления, полностью дееспособными, чтобы они несли ответственность как взрослые.

    Подростки, регулярно совершающие насильственные преступления, должны признаваться полностью дееспособными путем принудительной эмансипации и нести ответственность по закону как взрослые, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные меры стоит рассматривать в отношении несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления против жизни и здоровья человека.

    Информационным поводом для обсуждения стало резонансное дело в Липецкой области, где двух подростков приговорили к двум годам условно за избиение 62-летнего случайного прохожего ради видео для соцсетей. Рыбальченко отметил, что ответственность за такое преступление кажется недостаточно серьезной и вряд ли сможет стать сдерживающим фактором для других юных правонарушителей.

    Глава комиссии добавил, что принято бороться с буллингом в подростковой среде, однако он может быть направлен и против взрослых или пожилых людей, которые не могут защитить себя. По его словам, случаи нападения на взрослых ради популярности в интернете становятся новой тревожной тенденцией.

    Сейчас эмансипация несовершеннолетних касается только гражданских правоотношений – например, возможности работать и заключать сделки с 16 лет при определенных условиях. Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по тяжким преступлениям – с 14 лет, однако для несовершеннолетних сохраняются ряд особенностей и смягчающих обстоятельств при назначении наказаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, краевая прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела из-за издевательств над восьмилетней школьницей в Спасске-Дальнем.

    Приморская прокуратура ранее начала проверку сведений о возможных пытках ученицы в туалете школы Приморского края.

    1 декабря 2025, 00:57 • Новости дня
    Переводчица Орбана исказила слова Путина на встрече в Москве

    @ Alexander Nemenov/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном переводчица Орбана неоднократно допустила серьезные искажения в передаче слов российского лидера, пишет Telex.

    Как пишет Telex, искажения коснулись, в частности, высказываний по вопросу отношения к конфликту на Украине и динамики российско-венгерского товарооборота, передает РИА «Новости».

    Например, Путин заявил: «Мы знаем вашу взвешенную позицию по украинскому вопросу». Однако в переводе его слова передали как «Я знаю, что международная политика, естественно, влияет на вас».

    Также Путин заявил: «В двусторонних отношениях я, к сожалению, констатирую, что за прошлый год у нас произошло некоторое снижение товарооборота, прежде всего, конечно, из-за внешних ограничений, все-таки прилично – минус 23 процента». В переводе его слова звучали как «прошлый год тоже принес перемены, нам тоже было нелегко».

    Кроме этого, большинство других фраз Путина, за исключением приветствия и благодарностей, были тоже искажены, подчеркивает издание.

    Глава коммуникаций альянса «Фидес – Христианско-демократическая народная партия» Тамаш Менцер заявил, что переводчица плохо слышала российского президента.

    «Эта женщина – лучший переводчик в этой области и на этом языке, несмотря на то что у нее, наверное, был не самый лучший день, и обстоятельства, возможно, сложились не самым лучшим образом», – сказал Менцер.

    Журналист «России 1» Павел Зарубин отметил, что на переговорах министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто даже пришлось помочь переводчице, когда возникли трудности с точностью передачи одной из фраз Путина.

    Портал 444.hu уточнил, что та же переводчица работала с Орбаном и ранее, в том числе на переговорах с Путиным в июле 2024 года и на похоронах Михаила Горбачева в Москве в сентябре 2023 года. Там перевод был выполнен точнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Венгрии провели встречу в Москве. Орбан назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не нуждается в одобрении Евросоюза для визита Орбана в Москву.

    1 декабря 2025, 13:10 • Новости дня
    Кремль дал оценку атаке на танкеры у берегов Турции в Черном море

    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Атака на коммерческие танкеры в Черном море, произошедшая в территориальных водах Турции, стала грубым нарушением безопасности и прав судовладельцев и показала суть киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Заявление Дмитрия Пескова прозвучало в ответ на вопрос о последствиях атак на танкеры и КТК для мирного процесса, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что нападение на коммерческие суда, особенно в территориальных водах Турции, является вопиющим случаем.

    Он отметил: «Нападение на коммерческие суда, на танкеры, тем более в территориальных водах Турции, – это случай вопиющий. Это посягательство на суверенитет Турецкой Республики. Это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов. Это лишний раз показывает суть киевского режима».

    Танкеры Kairos и Virat отправлялись порожними в Россию и подали сигнал бедствия в Черном море в пятницу, находясь в 28 и 38 морских милях от побережья Турции. На Kairos загорелось машинное отделение, а Virat получил повреждения корпуса, однако крупного пожара не возникло. Все 25 членов экипажа Kairos были эвакуированы, россиян среди них не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские спецслужбы признали атаку катерами на танкеры в Черном море.

    Два танкера Kairos и Virat получили серьезные повреждения в результате нападения.

    Атаки на эти танкеры создали серьезные риски для безопасности судоходства в регионе по данным турецкой стороны.

    1 декабря 2025, 14:43 • Новости дня
    В МИД увидели угрозу для урегулирования из-за заявлений НАТО об ударах по России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что заявления о возможных ударах НАТО по России направлены на подрыв усилий по урегулированию украинского кризиса.

    Захарова подчеркнула, что озвучивание идеи «упреждающих ударов» по России со стороны Альянса является целенаправленной попыткой затруднить достижение выхода из нынешнего кризиса на Украине, сообщает РИА «Новости».

    Она заявила: «Видим в нем целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса... Свои истинные цели и намерения НАТО давно уже не скрывает. При этом у руководства блока хватает совести, чтобы обвинять Россию в «воинственной ядерной риторике», запугивании, пресловутых гибридных атаках без каких-либо доказательств нашей причастности».

    Захарова также указала на двойные стандарты руководства Альянса, которое обвиняет Россию без доказательств, при этом само делая громкие заявления и пытаясь влиять на международную повестку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс может рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» как «оборонительных действий» против России.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар отметил, что Евросоюз и НАТО активно готовятся к большой войне, несмотря на регулярные опровержения России обвинений в агрессивных планах.

    Европейские чиновники обсуждают проведение внеплановых учений НАТО и кибернападений в ответ на предполагаемые атаки со стороны России.

    1 декабря 2025, 14:28 • Новости дня
    Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

    Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
    @ evraevmikhail

    Tекст: Денис Тельманов

    Клавдия Гадючкина, прожившая 114 лет и включенная в пятерку старейших людей планеты, скончалась на 115-м году жизни в Ярославле.

    О смерти старейшей жительницы России сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, передает ТАСС. По его словам, Гадючкина прожила 114 лет и являлась абсолютной рекордсменкой по продолжительности жизни в стране.

    Организация LongeviQuest в октябре официально признала Клавдию Гадючкину одной из пяти старейших людей на планете. Она родилась 5 декабря 1910 года и стала свидетельницей событий царской России, революции, мировых войн, а также преобразований государства в XX и XXI веках.

    Михаил Евраев отметил, что «такой путь выпадает немногим, и прожить его с достоинством способны единицы». Трудовой путь Клавдии Гадючкиной начался в пятнадцать лет на фабрике «Красный перевал», где она за 40 лет прошла путь от прядильщицы до помощника мастера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат медицинских наук Михаил Болков разъяснил, что продолжительность жизни зависит не только от наследственности, но и от условий детства, а ключевое значение имеют привычки и поведение в зрелом возрасте.

    Глава московского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил, что благодаря развитию генетики, фармакологии, медицины и социальных условий в будущем люди смогут жить более ста лет.

    В афганской провинции Хост обнаружили долгожителя, чей возраст может достигать 140 лет, и при подтверждении информации он станет мировым рекордсменом.

    1 декабря 2025, 07:48 • Новости дня
    ФСБ ликвидировала агента Киева при попытке теракта в Крыму
    @ ЦОС ФСБ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ ликвидировала в Крыму агента военной разведки Украины при попытке устроить теракт против офицера Министерства обороны России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Федеральная служба безопасности предотвратила попытку проведения теракта, подготовленного Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, сообщает ТАСС. По данным ведомства, завербованный спецслужбами Украины гражданин Украины планировал взорвать старшего офицера российского Минобороны с помощью взрывного устройства в личном автомобиле. «Исполнитель теракта нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ России», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    На месте были изъяты средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства. Как заявили в ФСБ, организатором покушения выступил сотрудник ГУР Фахриев Рустем Саитхалилович 1984 года рождения. Житель Крыма, признанный его пособником, задержан и арестован по решению суда. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ сорвала попытку СБУ взорвать самолет с российским чиновником. ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей в Краснодаре. ФСБ пресекла попытку теракта у администрации города Великие Луки.

    1 декабря 2025, 18:15 • Новости дня
    Над Украиной заметили «Герань» с ракетой «воздух-воздух»
    @ REUTERS/Roman Petushkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Над Украиной впервые был замечен беспилотный летательный аппарат «Герань», вооруженный ракетой «воздух-воздух».

    По данным украинской стороны, на некоторые дроны установлены ракеты Р-60 класса «воздух-воздух», ранее предназначенные для борьбы с авиацией, передает «Московский комсомолец». Первое применение такой модификации уже отмечено на Украине. Сообщается, что целью стали вертолеты ВСУ.

    В украинских Telegram-каналах появились фотографии, которые, предположительно, демонстрируют останки обновленного летательного аппарата. Официального признания со стороны Минобороны России или командования ВСУ пока не поступало, пишет «МК» со ссылкой на издание «Военная хроника». Эксперты издания отмечают, что даже при отсутствии точной информации о времени снимков, подобная модернизация способна превратить «Герань» в очень опасный инструмент для борьбы с авиацией противника.

    По словам известных военных летчиков, если дроны научились не только поражать наземные цели, но и эффективно попадать по воздушным целям, это станет настоящим вызовом для украинской авиации. «Легкомоторье, и вертолеты хохлов приготовились. Да вообще вся авиация приготовилась. Если она не только висит, но и летит, а если при этом еще и попадает, то снимаю шляпу», – отметил военный эксперт канала Fighterbomber.

    Технически дрон стал гораздо универсальнее. Стандартная фугасная боевая часть «Герани» весит примерно 90 килограммов, тогда как масса ракеты Р-60 – около 45 килограммов, что позволяет повысить подвижность и увеличить время барражирования. Благодаря автоматизации управления и новому вооружению, беспилотник теперь может дольше находиться в воздухе и атаковать цели неожиданно – например, при взлете или заходе на посадку.

    Эксперты подчеркивают, что переход к такой боевой работе серьезно осложнит задачу ПВО Украины. Системам придется защищать одновременно и наземные объекты, и собственную авиацию, сталкиваясь с угрозой малоразмерных, маловысотных дронов-охотников. Кроме того, использование массовых относительно недорогих дронов против дорогостоящих самолетов и вертолетов выгодно и с экономической точки зрения.

    Журнал Military Watch писал, что дрон «Герань-2» может изменить ход украинского конфликта.

    1 декабря 2025, 14:57 • Новости дня
    WikiLeaks решили перезапустить в новом формате под юрисдикцией России
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Проект WikiLeaks возобновляет работу в обновленном формате и теперь будет действовать под юрисдикцией РФ под названием «Викиликс 2.0», сообщил лидер Международного движения антиглобалистов, руководитель проекта «Викиликс 2.0», член СПЧ Александр Ионов.

    Ионов на пресс-конференции подчеркнул, что Россия сегодня является единственной страной, способной предоставить по-настоящему свободную площадку для международных дискуссий, передает ТАСС.

    По словам Ионова, в проекте уже участвуют десятки волонтеров со всего мира, и команда готова принять дополнительную поддержку. Новая платформа сосредоточится не только на публикации документов о биологических угрозах, но и на политических расследованиях, связанных с Прибалтикой, Украиной, Молдовой и деятельностью США в этих государствах. Ближайший материал будет посвящен Армении.

    Как отметил главный редактор «Викиликс 2.0» Тим Стигал, особое внимание уделят публикации документов, касающихся пандемии COVID-19. Проект обладает уникальным архивом – более 750 тыс. документов, включая данные о работе ученых в лаборатории Лугара в Тбилиси. До 8 декабря планируется опубликовать оставшуюся треть документов.

    Исходный домен WikiLeaks теперь функционирует в российской доменной зоне .ru, что должно предотвратить риск блокировки. На новой платформе уже размещены все материалы классической версии, а также опубликован новый кейс по теме «Биологическое оружие», основанный на анализе переписки и файлов из Министерства здравоохранения Грузии и лаборатории Лугара.

    Напомним, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел на свободу после того, как суд на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) приговорил его к уже отбытому сроку заключения.

    Американские власти запретили Ассанжу возвращаться в США без спецразрешения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала процесс над основателем WikiLeaks «экзекуцией журналиста».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем власти США освободили Ассанжа.

    1 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Скачко оценил «флоридский междусобойчик» Рубио и Умерова

    Скачко оценил «флоридский междусобойчик» Рубио и Умерова
    @ REUTERS/Eva Marie Uzcategui

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Делегацию Украины на переговорах с США возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров – фигурант антикоррупционных расследований. Это говорит о несерьезном подходе Киева к диалогу и снижает доверие к самому процессу мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее во Флориде прошла встреча американской и украинской сторон.

    «Судя по всему, в ходе переговоров американской и украинской делегаций во Флориде пока не закладывается четкой конструкции будущего мирного соглашения. При этом в некотором смысле стороны действуют в логике российской парадигмы. Москва была первым и в какие-то периоды единственным участником конфликта, настаивающим на запуске дипломатического трека», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Россия постоянно указывает, что спецоперация стала крайним, но необходимым инструментом для ликвидации угроз. При этом, как мы видим, для Киева и его евроатлантических партнеров боевые действия являются самоцелью. Сейчас же Белый дом и Банковая позиционируют встречу во Флориде как условно обнадеживающую, поскольку она показывает номинальное стремление сторон к дипломатии», – пояснил он.

    «Можно сказать, что сам факт проведения встречи во Флориде на данном этапе важнее, чем ее результаты. Координация переговоров с Россией, в том числе анонсированный визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву, нужны еще и для того, чтобы убедить западных игроков в стремлении российской стороны к миру и отсутствии агрессивных геополитических планов», – продолжил аналитик.

    «При этом фигура главы украинской делегации во Флориде пока говорит о несерьезном подходе Киева к диалогу. Секретарь СНБО Рустем Умеров является фигурантом антикоррупционных расследований НАБУ. Ранее украинскую сторону представлял экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак, ушедший в отставку после обысков, проводимых в рамках уголовного дела», – подчеркнул собеседник.

    «К тому же украинский Центр по борьбе с коррупцией выяснил, что родственники Умерова владеют тремя квартирами и четырьмя особняками в пригородах Майами. Это превращает нынешние переговоры США и Украины в своего рода «флоридский междусобойчик» (Марко Рубио, уроженец Майами, с 2011 года являлся сенатором США от штата Флорида – прим. ВЗГЛЯД) и снижает доверие к самому процессу. С таким же, если не с большим успехом украинскую делегацию могла бы возглавить Эшли Муди – сенатор от Флориды», – сыронизировал эксперт.

    «Вместе с тем коррупция на Украине на данном этапе выгодна Вашингтону – как средство давления на украинскую власть. Так что соответствующие сетования Трампа – не более, чем дополнительный инструмент для склонения Киева в нужную американцам сторону. Глава Белого дома рассматривает европейских и украинских партнеров как подчиненных, которых надо держать в заведомо ущербном положении. Исходя из этой доктрины и будет строиться вся переговорная тактика США», – спрогнозировал Скачко.

    Ранее Agence France-Presse со ссылкой на источник, близкий к киевской делегации, сообщило, что переговоры между делегациями США и Украины во Флориде прошли «нелегко». «Это непростой процесс, поскольку поиск формулировок и решений продолжается», – сказал источник, добавив, что обмен мнениями, тем не менее, был «конструктивным».

    CNN со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ходом переговоров, сообщил, что встреча стала «шагом вперед» и была «основана на прогрессе, достигнутом в Женеве», где на прошлой неделе состоялся первый раунд обсуждений предложений США по урегулированию украинского кризиса.

    Одним из наиболее «проблемных аспектов» первоначального мирного предложения США из 28 пунктов было условие, согласно которому Украина должна была официально отказаться от своего стремления вступить в НАТО. Это одно из ключевых требований России.

    Переговорщики обсудили возможный сценарий, в котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к военному альянсу посредством соглашений, которые придется согласовать напрямую между членами НАТО и Москвой. Другой проблемный трек – территориальные вопросы. Вашингтон и Киев продолжают обсуждение обеих тем. Характер потенциальных гарантий безопасности для Украины от Запада также пока неясен.

    Встреча во Флориде была «успешной и продуктивной», считает Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, стороны обсудили все ключевые вопросы, важные для Киева. Со своей стороны президент США Дональд Трамп указал, что ситуация с коррупцией на Украине «не помогает» переговорам. Он также высказал мнение, что существует хороший шанс на достижение итогового соглашения. При этом глава Белого дома указал, что украинское урегулирование не особо касается США.

    Трамп рассказал, что обсуждал ход переговоров с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом, который, по словам главы Белого дома, планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Американский лидер выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в завершении конфликта на Украине, и сообщил, что не намерен устанавливать для российской стороны крайний срок урегулирования.

    1 декабря 2025, 16:30 • Новости дня
    Названы получившие предупреждение Рособрнадзора российские вузы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Три ведущих российских университета получили от Рособрнадзора предостережения с требованием привести свою деятельность в соответствие с законодательством.

    Рособрнадзор объявил предостережения Санкт-Петербургскому государственному университету, Московскому государственному лингвистическому университету и Волгоградскому государственному аграрному университету, передает ТАСС. Ведомство призвало данные вузы принять меры по недопущению нарушений обязательных требований в сфере образования.

    В Едином реестре контрольных мероприятий указывается, что в частности СПбГУ принимал локальные нормативные акты, регулирующие образовательные отношения, не в полном соответствии с требованиями законодательства России. В сообщении уточняется, что образовательной организации рекомендуется заниматься утверждением подобных актов строго в рамках своей компетенции и только в соответствии с законом.

    Такие же предостережения получили Московский государственный лингвистический университет и Волгоградский государственный аграрный университет. Ведомство рекомендовало этим вузам привести локальные нормативные документы в полное соответствие с федеральным законодательством.

    Ранее Рособрнадзор объявил официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований сразу 16 ведущим вузам страны. Рособрнадзор лишил «Шанинку» аккредитации по четырем направлениям.

    1 декабря 2025, 14:49 • Новости дня
    Юрист рассказал о всплеске «бабушкиных схем» на авторынке России

    Юрист рассказал о всплеске «бабушкиных схем» на авторынке России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне активизации мошенников при продаже автомобилей появилась угроза увеличения случаев применения «бабушкиных схем», связанных с обманом пенсионеров-продавцов, считает преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Антон Палюлин.

    Число случаев применения так называемой бабушкиной схемы при продаже автомобилей может вырасти на 50–70% в 2026 году по сравнению с 2025 годом, сообщил преподаватель Антон Палюлин, передает Газета.Ru.

    По его словам, такой тип мошенничества, когда пенсионеров используют для оформления машин, становится все популярнее на российском рынке.

    Эксперт отметил, что точной статистики таких случаев пока нет, однако аферы этого типа фиксируются все чаще. Недавний пример – изъятие по решению суда Volkswagen Tiguan в Москве: его новый владелец заплатил 1,8 млн рублей, но остался и без машины, и без средств, поскольку авто ранее находилось в залоге у пожилой женщины, которой доверенное лицо оформило продажу без ее ведома. Палюлин объяснил, что активизация мошенников объясняется аналогичной тенденцией на рынке недвижимости.

    По словам Палюлина, не следует считать редкостью, если дорогая иномарка официально принадлежит пенсионеру: часто таким образом пытаются снизить транспортный налог, и этим пользуются злоумышленники. «Мошенникам проще найти жертв среди тех, кто редко проверяет документы и не подозревает о последствиях», – отметил Палюлин.

    Юрист рекомендует покупателям обязательно проверять историю автомобиля через ГИБДД и сайт Нотариальной палаты, обращать внимание на поведение продавца и детали владения машиной. Если продавец – пенсионер, стоит запросить справку из психоневрологического диспансера, а при оформлении сделки – пригласить врача для проведения освидетельствования на месте. Кроме того, Палюлин советует вести видеозапись переговоров, чтобы зафиксировать, что продавец действует добровольно и осознанно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума рассматривает возможность введения «периода охлаждения» до семи дней при покупке недвижимости для снижения рисков мошенничества.

    Адвокат Александр Бенхин прогнозировал волну уголовных дел против пенсионеров из-за мошеннических схем с жильем.

    В ноябре Верховный суд Якутии впервые отменил решение о возврате квартиры пенсионерке, лишившейся жилья после продажи мошенникам.

    Все началось с того, что суд установил, что народная артистка России Лариса Долина подписала договор продажи московской квартиры под давлением телефонных аферистов.

    1 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Эрдоган прокомментировал атаки на танкеры у побережья Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют о тревожном обострении ситуации и не поддаются никакому оправданию, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

    После заседания кабмина Эрдоган подчеркнул, такие нападения представляют реальную угрозу безопасному судоходству, человеческим жизням и окружающей среде, передает ТАСС.

    «Удары по торговым судам в пределах нашей исключительной экономической зоны свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы никоим образом не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде», – сказал президент Турции, заявление которого транслировал телеканал TRT Haber.

    Президент также обратил внимание на усилия Турции по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, власти страны внимательно следят за всеми событиями последних недель и готовы при любой возможности внести свой вклад в прекращение боевых действий.

    Напомним, два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    1 декабря 2025, 11:41 • Новости дня
    Названа причина возможной блокировки WhatsApp в России

    Названа причина возможной блокировки WhatsApp в России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Причиной для скорой блокировки мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) в России называют утечку дипломатических переговоров, заявил замглавы комитета Госдумы по информационным политике и технологиям Антон Горелкин.

    Горелкин заявил в Telegram-канале, что поводом для ускорения решения о крайних мерах против WhatsApp стал недавний инцидент с утечкой дипломатических переговоров.

    По его словам, владельцы мессенджера Meta* якобы не только закрывают глаза на нарушения, но и активно участвуют в противоправной деятельности.

    По наблюдению депутата, публичной реакции со стороны компании Meta* на заявление Роскомнадзора не последовало. Ожидается, что если мессенджер будет заблокирован, компания ограничится выпуском пресс-релиза для зарубежных пользователей.

    «Не исключаю, что многие последуют нашему примеру, не дожидаясь новых громких скандалов с утечками и безопасностью пользователей на фоне попустительского отношения к соблюдению локального законодательства», – заявил Горелкин.

    Ранее Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России из-за несоблюдения требований по предупреждению и пресечению преступлений.

    Пользователи ранее отмечали сбои в работе WhatsApp в Москве.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ситуация с утечками данных о телефонных переговорах с США по вопросу урегулирования ситуации на Украине является недопустимой.

