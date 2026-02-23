  • Новость часаПутин провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев
    Мерц решил возглавить Европу военным путем
    Эксперт указал на связь беспорядков в Мексике с США
    Зеленский заявил о двухлетнем проживании в бункере
    Полиция ФРГ начала расследование из-за шутки пенсионера о Мерце
    Путин вручил «Золотую Звезду» доложившему об освобождении Гуляйполя командиру
    Каллас призвала министров ЕС требовать сокращения армии России
    Грузия накануне годовщины начала СВО заявила о безоговорочной поддержке Украины
    Ирак передал «Западную Курну – 2» компании Chevron
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    23 февраля 2026, 16:12 • Новости дня

    Володин и депутаты Госдумы почтили память защитников Отечества

    Володин и депутаты возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, руководители политических фракций, комитетов и депутаты приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню у стен Музея Победы на Поклонной горе.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с депутатами возложил цветы к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе, передает РИА «Новости». Торжественная церемония была приурочена ко Дню защитника Отечества. В ней также участвовали руководители парламентских фракций и комитетов нижней палаты.

    Собравшиеся почтили минутой молчания память всех, кто отдал жизнь, сражаясь за Родину.

    Завершилась памятная церемония торжественным шествием роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Московского военного округа.

    «Всегда будем помнить солдат и офицеров, которые отдали свою жизнь ради нашего будущего», – написал в Max Володин.

    Он отметил, что нынешний праздник объединяет всех, кто посвятил жизнь служению России и обеспечению ее безопасности.

    Председатель Госдумы подчеркнул, что в каждой семье вспоминают героев, сражавшихся за Родину в разные годы: от Великой Отечественной войны до участников специальной военной операции. По его словам, новые поколения подтверждают, что достойны подвига предков, спасших мир от фашизма. Володин выразил гордость за всех защитников страны.

    Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Путин поздравил россиян, ветеранов и военнослужащих с Днем защитника Отечества.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и отметил их мужество и профессионализм при выполнении задач в зоне спецоперации на Украине.

    22 февраля 2026, 17:31 • Новости дня
    Группа боевиков «Шквал» замерзла при попытке бегства в Запорожской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Запорожской области обнаружена группа военнослужащих ВСУ из штурмового полка «Шквал», которые замерзли насмерть во время попытки дезертировать со своих позиций, сообщили представители российских силовых структур.

    В силовых структурах уточнили: «В Запорожской области нашли группу боевиков «Шквал». Они пытались дезертировать со своих позиций, и попросту замерзли в процессе пути. Их нашли при помощи дрона», передает ТАСС.

    По их данным, командование ВСУ на местах намерено выдать гибель подчиненных за результат работы дронов и артиллерии.

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные из-за сильных холодов в Харьковской области сталкиваются с непростым выбором – умереть от холода или быть расстрелянным своими же, это подтверждают радиоперехваты.

    Во вторник украинский военнопленный Дмитрий Кушнеренко сообщил, что у Купянска-Узлового в Харьковской области ВСУ из-за холодов боевики ВСУ оказались заблокированы внутри укрытий, часть из них замерзла насмерть.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как сильные морозы влияют на ход боевых действий в рамках спецоперации.

    23 февраля 2026, 03:53 • Новости дня
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    @ Philippe Magoni/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель не смог убедить Вашингтон и «Большую семерку» ввести полный запрет на транспортировку и обслуживание танкеров с российским черным золотом.

    Американская сторона и государства Группы семи не поддержали инициативу Брюсселя по блокированию поставок отечественного сырья в рамках 20-го пакета санкций, сообщает ТАСС. Вашингтон отказался брать обязательства по синхронизации ограничений, хотя и не исключил введения собственных мер в будущем.

    «ЕС представил США и G7 свой план полного запрета европейскому бизнесу заниматься перевозкой российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров», – заявил дипломатический источник. По его словам, партнеры из «семерки» пока лишь допустили возможность присоединения к рестрикциям, но твердых обещаний не дали.

    Ситуацию осложняют и внутренние разногласия, поскольку Венгрия пообещала заблокировать весь пакет целиком из-за остановки Киевом транзита по нефтепроводу «Дружба». Будапешт требует от европейских чиновников срочных мер для возобновления прокачки ресурсов через территорию Украины.

    Эксперты предупреждают, что новые санкции могут создать правовую основу для досмотров судов, что несет угрозу военного столкновения на море. Несмотря на противоречия, утверждение ограничений ожидается к 24 февраля, хотя и в урезанном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия намерена обосновать юридически перехват танкеров с российской нефтью.

    Будапешт планирует заменить временно поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт через Хорватию. Французские власти отпустили задержанное судно после громкой политической акции.

    23 февраля 2026, 14:55 • Видео
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    22 февраля 2026, 21:00 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»

    Эксперт Юшков: «Закулисный диалог» по «Северным потокам» может быть продиктован интересом американского бизнеса

    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»
    @ Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Получить долю в «Северном потоке – ­­­­­­­­­­­­­­­2» было бы выгодно некоторым американским бизнесменам. Но не факт, что их лоббистских возможностей хватит для снятия части санкций с газопровода, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков. Ранее СМИ сообщили, что «Северный поток» стал предметом закулисной дипломатии России и США.

    «США хотят расчистить европейский рынок для своего газа, но в честной конкуренции с Россией они проигрывают. Поэтому Вашингтон использует политические инструменты, чтобы выдавить нашу страну», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, с точки зрения национальных интересов США российский газ на европейском рынке не нужен. «Можно по-разному оценивать роль американской стороны во взрывах на «Северных потоках», но, на мой взгляд, она безусловна – в статусе заказчика или поддерживающей стороны», – указал эксперт.

    К тому же, в Штатах строятся новые заводы по сжижению газа, и им требуются рынки сбыта. «В 2016 году американские производители начали экспортировать свой СПГ, но до 2022 года им не удавалось «подвинуть» Россию в Европе. В итоге Вашингтон задействовал политические инструменты, чтобы отнять у российской стороны часть европейского рынка. С тех пор тактика и цели США не изменились», – напомнил спикер.

    При этом, как ни парадоксально, отдельные американские бизнесмены могут быть заинтересованы в российском газе. По мнению Юшкова, получить долю в «Северном потоке – 2» было бы выгодно именно им, а не США как государству. «В нем «Газпрому» принадлежат 100% акций, то есть у представителей Москвы и Вашингтона в той или иной форме есть предмет для потенциальной сделки», – пояснил он.

    Тем более что техническая возможность для поставок сохранилась. «После взрывов уцелела одна нитка «Северного потока – 2». Физически по ней можно хоть завтра начать прокачивать 27,5 млрд куб. м газа в год. Для сравнения: по «Турецкому потоку» в Европу в прошлом году было поставлено 18,1 млрд куб. м», – отметил эксперт.

    С «Северным потоком» ситуация сложнее. «Там доли распределены между «Газпромом» и несколькими иностранными компаниями. Кроме того, чтобы восстановить прокачку по нему, нужны крупные инвестиции. Сейчас обе трубы взорваны и заполнены морской водой», – продолжил аналитик.

    Однако проблемы с запуском газопроводов есть не только технические, но и юридические. «Для начала поставок нужно пролоббировать снятие американских и европейских санкций с оператора проекта. Кроме того, «Северный поток – 2» так и не получил разрешение на ввод в эксплуатацию от регулятора Германии и не завершил процесс сертификации», – напомнил спикер.

    Существуют и юридические риски. «Непонятна ситуация с точки зрения права собственности на газ. Ранее клиенты в Европе подавали иски из-за отсутствия поставок нужных объемов. Несмотря на доводы «Газпрома» о форс-мажоре, арбитражные суды не всегда вставали на его сторону. Поэтому поставляемый в Европу газ может быть попросту арестован в счет погашения штрафов», – предупредил он.

    Таким образом, любой потенциальный инвестор столкнется с серьезными рисками. «Новый инвестор должен будет вложить деньги в газопроводы без каких-либо гарантий, что они заработают. Здесь есть большие риски и для «Газпрома». Компания может передать право собственности на «Северные потоки». Но через два года власть в США может смениться, и против России снова введут санкции. Тогда сделка потеряет смысл», – отметил собеседник.

    Исходя из этого, эксперт скептически оценивает перспективы переговоров. «Думаю, сообщения о закулисных контактах России и США продиктованы интересом отдельных американских бизнесменов, предлагающих свои посреднические услуги по снятию части санкций. При этом не уверен, что у них есть такая возможность», – заключил Юшков.

    Издание Le Monde diplomatique сообщило со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», что газопровод «Северный поток» является предметом закулисной дипломатии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Якобы переговоры проходят без привлечения международных институтов, общественного контроля и вне рамок многосторонних форумов. Согласно одного из обсуждаемых сценариев, «Северный поток» может возобновить работу – в обход ЕС и «под руководством США».

    Газета пишет, что приобрести газопровод хочет инвестор из Майами Стивен Линч, чтобы стать «самым богатым человеком, о котором никто никогда не слышал». Он считается специалистом по проблемным активам и ранее вел бизнес в России. Ему приписывают участие в разделении «Юкоса» и в сделке с одной из дочерних компаний «Сбера».

    В этом контексте упоминается также техасский банкир Джентри Бич, якобы близкий к Дональду Трампу-младшему. Сам бизнесмен публично отрицает интерес к трубопроводу, но, согласно расследованию издания, он с неким румынским деловым партнером ранее уже пытались приобрести «Северный поток». Интересантом сделки также называется американский гигант по управлению инвестициями Elliott Management.

    Йорг Сезанн, представитель Левой партии в Бундестаге по вопросам энергетической политики, считает подобные действия серьезной угрозой. В интервью газете Berliner Zeitung он заявил: «Такие попытки имеют место, и к ним следует относиться серьезно».

    «Недавно инвестор, тесно связанный с Трампом, через компанию Tanquid приобрел примерно пятую часть немецкой инфраструктуры резервуарных хранилищ. Мы призываем федеральное правительство пересмотреть и запретить подобные сделки в рамках процесса оценки инвестиций в критически важные объекты. Энергетические сети должны находиться в государственной собственности и управлении», – заявил он.

    Стоит отметить, что газ, импортируемый по «Северному потоку – 2», считается в ЕС российским и запрещен в соответствии с законодательными нормами Евросоюза, сообщает Еврокомиссия. При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, в случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы энергетической безопасности Европа может приостановить запрет на импорт энергоносителя из России.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью TV BRICS, сообщил: «американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями». «На европейском континенте они «смотрят» на взорванные три года назад «Северные потоки», на украинскую газотранспортную систему и на «Турецкий поток», – отметил он.

    23 февраля 2026, 11:59 • Новости дня
    Мошенники начали мстить россиянам за провал афер

    SBA: Мошенники начали мстить россиянам за провал афер

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телефонные аферисты, столкнувшись с отказом, начали мстить россиянам с помощью массовых рассылок и небольших переводов с провокационными комментариями, сообщили специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA).

    Мошенники начали применять новые методы против россиян, которые отказались выдать личные данные или коды из СМС, передает Lenta.ru со ссылкой на экспертов сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО. После неудачных попыток обмана злоумышленники нередко начинают мстить, используя дешевые, но неприятные способы давления.

    Одним из популярных методов стала атака СМС-бомбингом: на телефон жертвы поступает лавина сообщений и звонков с различных онлайн-сервисов, что становится возможным из-за уязвимостей в механизмах регистрации и обратной связи ряда компаний. Эксперты отмечают, что прямой угрозы для пользователя такие рассылки не несут, однако негативно влияют на имидж брендов, чьи сервисы используются для спама.

    Гораздо опаснее, по словам специалистов, другая тактика: мелкие переводы через Систему быстрых платежей (СБП) с провокационными подписями, например, «за наркотики» или «за продажу карты». В этом случае риск серьезнее: автоматизированные системы банков могут блокировать счета жертвы для выяснения обстоятельств подозрительных операций, чем и пользуются мошенники.

    Эксперты подчеркивают, что россияне научились лучше распознавать стандартные мошеннические сценарии, когда преступники звонят под видом курьеров, мастеров или сотрудников поликлиник и инвестиционных компаний. В ответ на отказ сообщать коды злоумышленники все чаще переходят к агрессивным ответным шагам, чтобы создать жертве дополнительные проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне получили новую волну фишинговых сообщений с предложением отменить якобы найденные скрытые подписки, где ссылка ведет на поддельный банковский сайт. Мошенники часто используют слова, вызывающие тревогу, поэтому в таких случаях рекомендуется прервать разговор.

    22 февраля 2026, 22:09 • Новости дня
    Петербургский дворник поймал летящего из окна мальчика

    Дворник спас семилетнего мальчика, выпавшего с седьмого этажа в Петербурге

    Петербургский дворник поймал летящего из окна мальчика
    @ 78.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    На Петрозаводской улице в Петроградском районе Петербурга дворник сумел подхватить на лету выпавшего из окна седьмого этажа семилетнего мальчика.

    В Петроградском районе Петербурга дворник спас семилетнего ребенка, выпавшего из окна седьмого этажа дома, передает ТАСС.

    «В экстренные службы поступило сообщение о том, что на Петрозаводской улице из окна седьмого этажа выпал мальчик 7 лет. Выяснилось, что ребенка спас дворник, подхватив его на лету, что помогло саммортизировать удар от падения. Затем мужчина занес мальчика в подъезд к консьержу. К этому времени на место приехала бригада скорой помощи и госпитализировала ребенка», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, мать мальчика в момент падения находилась дома. Ребенок играл в своей комнате, пока женщина разговаривала по телефону на кухне. Вернувшись, она обнаружила, что сына нет, а окно открыто, при этом на окнах в квартире не были установлены ограничители и блокираторы.

    В пресс-службе городской прокуратуры сообщили, что сейчас устанавливаются все причины и условия падения ребенка из окна дома на Петрозаводской улице.

    22 февраля 2026, 23:37 • Новости дня
    Россияне вышли на парад закрытия Олимпиады вопреки заявлениям МОК

    Российские спортсмены прошли в параде на закрытии Олимпийских игр

    Tекст: Денис Тельманов

    Спортсмены из России вышли на арену в Вероне во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года без таблички и нейтрального флага. Ранее руководство Международного олимпийского комитета заявляло, что россияне смогут присутствовать на стадионе лишь в качестве зрителей.

    Российские спортсмены в нейтральном статусе вышли на арену в итальянской Вероне во время церемонии закрытия Олимпийских игр, но без таблички и нейтрального флага, передает ТАСС.

    В праздничном шествии заметили лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, а также фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника. Вместе с ними прошел ски-альпинист Никита Филиппов, ставший серебряным призером турнира.

    Примечательно, что ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс говорил о невозможности участия россиян в параде. По его словам, атлетам разрешалось лишь присутствовать на стадионе в качестве зрителей.

    Всего в Играх участвовали 13 спортсменов из России, выступавших только в личных дисциплинах. Их награды не отображались в медальной таблице.

    Победу в общекомандном зачете на Олимпиаде одержала сборная Норвегии с 18 золотыми наградами.

    23 февраля 2026, 09:13 • Новости дня
    Британский аналитик Меркурис объяснил грубость Зеленского

    Британский аналитик Меркурис объяснил грубость Зеленского позицией России

    Британский аналитик Меркурис объяснил грубость Зеленского
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жесткая линия, занятая российской делегацией на переговорах в Женеве, привела к эмоциональному всплеску и нецензурным высказываниям Владимира Зеленского в публичных заявлениях, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Владимир Зеленский был шокирован твердым курсом России на переговорах в Женеве, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала, передает РИА «Новости». По его словам, глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил на встрече с представителями США и Украины, что Россия не намерена идти на уступки.

    Аналитик подчеркнул, что столь жесткая позиция России стала неожиданностью для украинцев, что объясняет «невероятно грубые и резкие высказывания Зеленского» в интервью для Axios и Пирса Моргана. Меркурис отметил, что Зеленский в своих заявлениях злоупотреблял нецензурной лексикой, и это отражало потрясение украинской стороны.

    Эксперт добавил, что ни у Зеленского, ни у украинских переговорщиков не было оснований ожидать уступок России. Во время личной встречи после официальных переговоров Мединский ясно дал понять, что озвученная на заседаниях позиция России является окончательной. Меркурис заключил, что сейчас нет причин ожидать изменений в позиции российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «адским финалом» происходящее с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который все чаще прибегает к оскорблениям и ругани.

    Владимир Зеленский заявил, что итоги переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине нельзя считать достаточными. Глава киевского режима потребовал составить стратегию боевых действий на ближайшие три года из-за провала переговоров.

    23 февраля 2026, 00:13 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В обращении по случаю Дня защитника Отечества президент Владимир Путин отметил среди планов ускоренную разработку перспективных вооружений, усиление ядерной триады и развитие вооруженных сил с опорой на боевой опыт спецоперации.

    Президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества.

    В своем обращении глава государства отметил, что Россия продолжит масштабное укрепление армии и флота с учетом складывающейся международной ситуации и боевого опыта специальной военной операции, с опорой на российскую промышленность, науку, индустриальные и высокотехнологичные компании.

    Президент назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом, гарантирующим безопасность страны, стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, и заявил о планах качественно наращивать потенциал всех видов вооруженных сил, повышать их боеготовность и мобильность.

    «Будем наращивать темпы разработки перспективных систем для вооруженных сил», – сказал Путин. – «Уверен в главном: эта техника всегда будет в надежных руках. Наши солдаты и офицеры – настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества».

    Путин отметил, что в ходе СВО плечом к плечу сражаются представители всех народов России, а в умении вместе побеждать ради общих целей заключена колоссальная сила армии и российского многонационального общества.

    «Испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы. Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками», – подчеркнул президент.

    Он выразил низкий поклон всем, кто сражается за Отечество, и почтил память павших героев.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина в День защитника Отечества провести рабочий день, возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата и вручить государственные награды.

    23 февраля 2026, 03:20 • Новости дня
    Дмитриев назвал фото с арестом принца Эндрю в Лувре концом британской короны
    Дмитриев назвал фото с арестом принца Эндрю в Лувре концом британской короны
    @ Nicolas Coupe/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Кирилл Дмитриев назвал появление в Лувре фотографии с в раме с изображением задержания члена британской королевской семьи принца Эндрю символом заката монархии в Британии.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию портала Politics UK, разместившего фото из Лувра с изображением экс-принцем Эндрю в момент задержания, передает ТАСС. «Конец британской короны», – написал он на своей странице в соцсети Х.

    На полотне, выставленном активистами в парижском музее, бывший член королевской семьи изображен крупным планом на заднем сиденье автомобиля.

    Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан 19 февраля в свой 66-й день рождения и доставлен в полицию для допроса по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

    Правоохранители проверяют информацию о передаче конфиденциальных сведений американскому финансисту Джеффри Эпштейну в период работы принца спецпредставителем по торговле.

    Позже фигуранта отпустили без предъявления обвинений, однако следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать положение члена британской королевской семьи.

    Британские правоохранители планируют завершить обыски по делу о связях Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном к началу новой недели.

    Король Карл III разрешил сотрудникам дворца предоставить полиции доступ к документам бывшего принца. Биограф Эндрю Мортон предрек снижение влияния монархии из-за этого скандала.

    22 февраля 2026, 17:25 • Новости дня
    Захарова заявила о роли России в сохранении государственности Венесуэлы

    Захарова: Россия помогла сохранить государственность Венесуэлы

    Захарова заявила о роли России в сохранении государственности Венесуэлы
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно позиция России позволила Венесуэле сохранить свою государственность.

    Она отметила: «Вы же прекрасно понимаете, что если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры, с ними бы вели себя так, как, собственно говоря, формулировали западники неоднократно – как с теми, кто в меню», передает ТАСС.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что похищение Соединенными Штатами Америки президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это разнузданный акт нарушения международного права, «мощнейшее геополитическое землетрясение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал действия США по попытке захвата Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    23 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Politico: Визит фон дер Ляйен и Кошты в Киев на грани срыва
    Politico: Визит фон дер Ляйен и Кошты в Киев на грани срыва
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта могут отказаться от поездки в Киев, пишет Politico.

    Основная причина – неспособность Евросоюза согласовать новый, двадцатый пакет санкций против России, а также задержка с утверждением финансовой помощи Украине в размере 90 млрд евро, пишет Politico, передает «Российская газета».

    Как сообщает издание, изначально фон дер Ляйен и Кошта собирались приехать на Украину с конкретными «подарками», включая пакет рестрикций и обещание кредита. «Но теперь эта пара может появиться в украинской столице с пустыми руками», – говорится в материале.

    Европейские дипломаты отмечают, что главы МИД стран ЕС вряд ли смогут согласовать новые санкции на ближайшей встрече в понедельник. При этом, несмотря на оптимизм главы европейской дипломатии Каи Каллас, в Брюсселе признают, что одобрение мер, скорее всего, произойдет позже, уже после намеченной поездки высокопоставленных представителей ЕС.

    Ранее Каллас заявила журналистам, что министры иностранных дел ЕС не смогут согласовать новый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

    До этого она заявила, что рассчитывает принять 20-й пакет антироссийских санкций в понедельник.

    На прошлой неделе переговоры представителей ЕС по введению 20-го пакета санкций против России завершились без результата.

    23 февраля 2026, 04:44 • Новости дня
    Жертвы подмены детей в роддоме Приморья дошли до Верховного суда

    Пострадавшие от подмены детей в Приморье направились в Верховный суд России

    Tекст: Денис Тельманов

    Две семьи из Приморья, чьих сыновей перепутали в роддоме Лесозаводска, решили добиваться многомиллионной компенсации через высшую судебную инстанцию.

    Адвокат пострадавших Александр Зорин сообщил, что документы для гражданского дела уже подготовлены, передает ТАСС.

    Юрист уточнил планы истцов относительно дальнейших действий. «Мы получили решение кассационной инстанции. В Верховный суд России будем обращаться 25 февраля», – заявил правозащитник.

    Факт подмены младенцев в 1989 году подтвердился благодаря генетической экспертизе. ДНК-тест выявил, что мальчиков из семей Семеновых и Москальковых по ошибке поменяли местами сотрудники медицинского учреждения.

    Пострадавшие, включая самих подмененных мужчин и их биологических родителей, подали иски к Минфину, Минздраву и региональным властям. Они требуют выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 млн рублей, однако суды предыдущих инстанций в удовлетворении требований отказали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Кстово врачи не смогли спасти полуторамесячного мальчика. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ребенка в роддоме Железноводска. В Новокузнецке решили закрыть родильное отделение после смерти девяти младенцев.

    22 февраля 2026, 17:51 • Новости дня
    Секретная служба США застрелила нарушителя у резиденции Трампа
    Секретная служба США застрелила нарушителя у резиденции Трампа
    @ Jud McCranie/wikipedia.org

    Tекст: Ольга Иванова

    Во Флориде вооруженный молодой человек с пистолетом и канистрой был застрелен при попытке проникновения на охраняемую территорию резиденции американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

    Сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину, который попытался проникнуть на территорию резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, передает РИА «Новости». Инцидент произошел рано утром в воскресенье, когда нарушитель пытался незаконно попасть на охраняемую территорию у северных ворот комплекса.

    Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Вооруженный мужчина был застрелен агентами Секретной службы США и полицией после того, как рано утром незаконно проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго».

    Гульельми также уточнил, что мужчине было примерно двадцать лет. При нем обнаружили пистолет и канистру. Нарушитель был ликвидирован на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории резиденции Мар-а-Лаго охрана задержала молодого мужчину, который пытался проникнуть внутрь.

    23 февраля 2026, 10:30 • Новости дня
    Генерал заявил о возможности провокации Запада на границе России

    Генерал Липовой: Запад может сымитировать нападение России на границе с НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны могут спровоцировать конфликт с Россией, переодев своих военных в российскую форму и организовав провокацию на границе России и НАТО, заявил председатель президиума «Офицеров России» генерал-майор Сергей Липовой.

    По словам Липового, война может начаться лишь в случае масштабной провокации против России на границе с НАТО, передает ТАСС.

    Он отметил, что в районе Калининграда уже замечались учения на полигонах в странах Прибалтики, где подразделения были экипированы в российскую военную форму и использовали российскую технику, имитируя наступательные действия, напоминающие провокации.

    Генерал-майор подчеркнул, что российская разведка располагает абсолютно точной информацией о разработке западными странами подобных сценариев.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал провокации вокруг Калининграда самоубийством для инициаторов.

    Президент России Владимир Путин неоднократно называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    23 февраля 2026, 13:30 • Новости дня
    Каллас призвала министров ЕС требовать сокращения армии России
    Каллас призвала министров ЕС требовать сокращения армии России
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас призвала министров иностранных дел стран ЕС обсуждать вопрос о сокращении российской армии.

    Каллас заявила, что «если обсуждаются ограничения в отношении армии Украины, то аналогичные ограничения должны касаться и России», передает ТАСС. На вопрос украинских журналистов о том, какой численности должна быть российская армия, Каллас ответила, что не может дать конкретных цифр, отметив, что этот вопрос «не к ней».

    Каллас подчеркнула, что Евросоюз должен сформулировать единые требования к России в ходе переговоров по Украине. «Мы должны также требовать уступок на переговорах со стороны России», – сказала она. По ее мнению, важно не столько, кто ведет переговоры с Россией, сколько то, какие требования будет выдвигать ЕС. Она считает, что Европа должна требовать от Москвы максимум, чтобы получить хоть какие-то уступки.

    Кроме того, Каллас сообщила, что министры обсудят 20-й пакет антироссийских санкций, однако не ожидает серьезного прогресса в этом вопросе. Также на встрече планируется рассмотреть вопрос финансирования Киева на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, но, по словам Каллас, Брюссель пока не смог согласовать этот пакет поддержки.

    Напомним, Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    В ноябре она заявила, что мирный план для Украины должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, и расходов на оборону.

    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Мерц решил возглавить Европу военным путем

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сохранил пост председателя Христианско-демократического союза, получив более 90% голосов. В выступлении на съезде партии он говорил о России и констатировал наличие «глубокого разрыва» между Европой и США. Как считают эксперты, Мерц пытается оживить немецкую экономику путем милитаризации и прочит себя на роль военного и экономического лидера объединенной Европы, навязывая ей идею противостояния «имперской России». Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

  • О газете
