Крупнейший айсберг мира уменьшился с размеров Москвы до Петербурга

Крупнейший айсберг мира потерял треть площади за лето
Гигантский айсберг А23а раскололся на части и уменьшился на треть, потеряв около 1 тыс. кв. км за лето.
Если в начале лета площадь ледяного гиганта была сопоставима с Москвой, то теперь он уменьшился до размеров Петербурга, подчеркнули в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте, передает ТАСС.
Как отметили в ААНИИ, «от гигантского айсберга одновременно откололись сразу три огромных куска площадью от 60 до 300 кв. км. За три месяца айсберг потерял 36% своей площади».
Сейчас айсберг дрейфует примерно в 70 км к северу от острова Южная Георгия – за антарктическую зиму он прошёл порядка 930 км и под действием течений обогнул остров.
Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, его начальная площадь составляла 4 тыс. 170 кв. км. Более 30 лет айсберг находился на мели в море Уэдделла, затем начал движение вдоль побережья Антарктиды. К середине ноября 2023 года айсберг оказался в открытых водах, а к началу 2025 года в 80 км от острова Южная Георгия вновь сел на мель, после чего возобновил дрейф. Существует мнение, что глыба может столкнуться с Южной Георгией, угрожая местной фауне, включая тысячи пингвинов и тюленей.