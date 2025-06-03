Айсберг размером с Москву возобновил дрейф в Антарктиде

Айсберг А23а площадью около 3 тыс. кв. километров возобновил движение

Tекст: Евгения Караваева

За первые дни июня самый крупный в мире айсберг сместился на 60 километров в восточном направлении и находится в 74 километрах от острова Анненкова, передает ТАСС. Площадь айсберга составляет 2730 кв. километров, что примерно соответствует площади Москвы.

За три месяца, которые айсберг провел на мели, его площадь сократилась на 7%. От момента образования А23а потерял уже 35% от начального размера.

По прогнозу главного специалиста Арктического и антарктического научно-исследовательского института Полины Солощук, дальнейшая судьба айсберга будет зависеть от ветра и течений, а заметного воздействия на уровень океана он не окажет, так как тает постепенно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, айсберг А23а откололся от ледника Фильхнера в 1986 году и может столкнуться с британским заморским островом Южная Георгия, что угрожает местной фауне, включая тысячи пингвинов и тюленей. Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг рассказал об угрозе вирусов, скрытых в вечной мерзлоте Гренландии, а также северных регионов Канады и России, которые могут высвобождаться при таянии.



