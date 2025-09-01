  • Новость часаПутин на заседании Совета ШОС высказался об украинском кризисе
    Украину лишили «прораба двух майданов» в особый исторический момент
    Медведев назвал две плохих новости для Мерца и Макрона
    Трамп разместил загадочный пост с фразой о грядущем событии
    Экономист Двинский: Мигранты становятся тормозом экономики, а не ее двигателем
    РФПИ анонсировал совместные проекты с Китаем и Индией
    Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС отправить солдат на Украину
    Захарова высказалась о судьбе польско-белорусской границы
    Трамп назвал свой главный страх в случае отмены пошлин
    В перечень противопоказаний к вождению авто добавили несколько заболеваний
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Политическое украинство не может быть цивилизованным

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

    7 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    30 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    7 комментариев
    1 сентября 2025, 08:07 • Новости дня

    «Северяне» заметили, как возрастных солдат ВСУ переводят в штурмовики близ Сум

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как пожилые солдаты ВСУ из погранотрядов в Сумской области становятся штурмовиками из-за некомплекта.

    «В пограничных отрядах, действующих в Сумской области, возрастных военнослужащих переводят в механизированные бригады для доукомплектования штурмовых групп», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    За прошедшие сутки штурмовики «Северян» в Юнаковке и прилегающих лесополосах  продвинулись в южном и юго-восточном направлении на расстояние до 700 м. Были уничтожены танк Т72 ВСУ и БТР «Страйкер», точным ракетным ударом поражен район сосредоточения роты материального обеспечения ВСУ в районе населенного пункта Верхняя Сыроватка Сумской области. Также разгромлены крупные склады обеспечения и ГСМ.

    На Харьковском направлении бои идут в Волчанске на левом берегу реки Волчья. Штурмовики «Северян» продвигаются в лесу возле Синельниково, а западнее бойцы продвинулись более чем на 1000 м, захватив десять опорпунктов ВСУ.

    «На сегодняшний день наши войска контролируют большую часть лесного массива. На востоке Волчанска и на левобережной части есть значительные успехи. Общее продвижение составило до 600 м», – сказано в посте.

    Согласно сводке, за сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области. Украинское командование  приравняло пропавших под Сумами солдат к дезертирам.

    31 августа 2025, 22:48 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев показал фото «изолированной России» на саммите ШОС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    «Изолированная» Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества», – сказано в подписи к фото, на котором среди десятков представителей стран-участниц в центре стоят президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу на саммите ШОС перед фотографированием.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Комментарии (5)
    31 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    Минобороны сообщило о крупных потерях ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российских группировок нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской, Сумской областях и Донецкой народной республике, уничтожив сотни бойцов и военную технику.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ и национальной гвардии на Сумщине и в Харьковской области, передает Telegram-канал Минобороны. По официальной информации, поражения нанесены в районах населенных пунктов Алексеевка, Великая Березка, Кияница и Храповщина в Сумской области, а также в Амбарном и Волчанске в Харьковской области.

    В результате боевых действий на этих направлениях противник потерял до 170 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

    На других участках фронта подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражения силам противника в районах Каменки, Купянска, Петровского и Дерилово. По данным Минобороны, потери ВСУ здесь составили более 235 военнослужащих, два танка, пять бронемашин (в том числе две западного производства), 13 автомобилей и два артиллерийских орудия производства стран НАТО, также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

    Южная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражения подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в Донецкой народной республике. Здесь противник потерял более 205 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, а также два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

    Подразделения «Центра» также улучшили положение по переднему краю в районах Артемовки, Белицкого, Вольного, Золотого Колодезя, Красноармейска, Кутузовки, Новотроицкого и Нового Донбасса. Общие потери украинских вооруженных формирований на этом участке – до 440 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские войска также начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 12:06 • Новости дня
    Сухогруз получил повреждения после подрыва на мине у Одессы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Одессы сухогруз получил серьезные повреждения и начал тонуть после предположительного подрыва на мине, подробности о судне пока неизвестны.

    Судно получило значительные повреждения и стало тонуть вблизи Одессы, передает ТАСС. По информации украинского издания «Страна», сухогруз, предположительно, подорвался на морской мине. На опубликованных кадрах видно, что судно имеет сильный дифферент на корму. Название и принадлежность сухогруза не раскрываются.

    Официальные комментарии от властей на данный момент отсутствуют. Это уже не первый случай инцидентов с минами в этом районе: ранее в августе взрыв двух мин на пляже Одесской области привел к гибели трех человек. С 2022 года украинские военные активно устанавливали мины в Черном море, после штормов дрейфующие боеприпасы неоднократно обнаруживали даже у турецкого побережья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мина взорвалась рядом с пляжем в Одессе. Страны НАТО приняли решение разминировать Черное море.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 20:30 • Новости дня
    Пушилин заявил о полном контроле юга ДНР российскими войсками

    Tекст: Ольга Иванова

    Юг Донецкой Народной Республики перешел под контроль подразделений российских войск после освобождения Камышевахи, подчеркнул глава региона Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил о полном контроле подразделений российских войск над югом республики после освобождения Камышевахи, передает РИА «Новости». Он отметил, что за последнюю неделю были освобождены населенные пункты Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха, и теперь в зоне ответственности группировки войск «Восток» освобождены все населенные пункты.

    Пушилин подчеркнул значимость этого события и выразил благодарность всем военнослужащим, принимавшим участие в освобождении. По его словам, последние населенные пункты на юге были взяты под контроль. «Последний населенный пункт оставался, вот теперь все – на территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», – заявил Пушилин.

    Он также добавил, что подразделения группировки «Восток» продолжают улучшать свои позиции уже на территории Днепропетровской области, создавая условия для обеспечения безопасности освобожденных населенных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Камышеваха и установили контроль почти над всей западной границей ДНР.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 01:03 • Новости дня
    Захарова высказалась о судьбе польско-белорусской границы

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова емко высказалась о судьбе польско-белорусской границы, о чем ранее высказался в Литве директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис.

    «На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, Туск и Забляукис решают, как ее модернизировать», – написала дипломат в Telegram-канале с репостом реплики сенатора Григория Карасина.

    Напомним, ранее сенатор Карасин высмеял «масштаб мышления» Забляцкиса по заболачиванию границ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Литва рассматривает возможность восстановления ранее осушенных болот на границе с Белоруссией, чтобы повысить уровень безопасности, сообщил директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис.


    Комментарии (3)
    1 сентября 2025, 00:25 • Новости дня
    Глава МВД Украины заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия

    Tекст: Ирма Каплан

    Предполагаемого убийцу экс-главы СНБО Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области, написал в Telegram-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, через 24 часа после убийства правоохранители вышли на след стрелка, а через 36 часов его задержали. Больше деталей он пообещал позже от полиции.

    «Много деталей сейчас не будет. Лишь скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега», – написал он.

    Клименко добавил, что через 24 часа после убийства правоохранители вышли на след стрелка, а через 36 часов его задержали. Больше деталей он пообещал позже от полиции.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию со ссылкой на министра внутренних дел и главу Службы безопасности.

    «Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия», – передает ТАСС.

    Напомним, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки. Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Украинский филиал запрещенной в России американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    Комментарии (7)
    1 сентября 2025, 05:11 • Новости дня
    Зеленский сообщил о первых показаниях подозреваемого в убийстве Парубия
    @ Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что ранее задержанный по подозрению в убийстве экс-главы СНБО Андрея Парубия дал первые показания.

    «Только что говорил с генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого», пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

    По его словам, следственные действия по установлению обстоятельств убийства в активной фазе. Кроме того, Зеленский поблагодарил правоохранителей за слаженную эффективную работу.

    Напомним, ранее предполагаемого убийцу экс-главы СНБО Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. Киллер, который застрелил  Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки. Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Украинский филиал запрещенной в России американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    Комментарии (4)
    31 августа 2025, 19:42 • Новости дня
    Украина запретила хасидам сентябрьское паломничество в Умань

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти приняли решение не допускать паломников-хасидов в Умань осенью по причине сохраняющихся ограничений на массовые мероприятия в условиях военного положения.

    Как сообщает израильское издание Maariv со ссылкой на источники, Украина не позволит хасидам провести традиционное массовое паломничество в Умань в сентябре. Решение объясняется продолжающимся с 2022 года запретом на массовые собрания из-за войны и вопросами безопасности, пишет Maariv. Несмотря на это, прошлые годы показывали, что десятки тысяч хасидов все же приезжали на Украину, несмотря на официальные предупреждения.

    По информации портала i24, Киев выразил недовольство позицией Израиля по российскому вопросу и предъявил дополнительные требования. В частности, украинская сторона настаивает, чтобы Израиль предоставил финансовую поддержку и направил полицейских, если паломничество все же состоится.

    Официального подтверждения запрета со стороны Киева пока нет. Отдельно власти Молдавии, через которую проходит основной маршрут паломников, потребовали от Израиля гарантий и оплаты временного авиационного терминала, а также обеспечения полиции на маршруте и в самолетах. Сумму расходов оценивают примерно в 8 млн шекелей, которые, по данным СМИ, Израиль должен перечислить до 3 сентября, иначе въезд хасидам будет закрыт.

    Ранее у города Яворов во Львовской области Украины отказались обслуживать хасидов на автозаправочной станции.

    Комментарии (5)
    1 сентября 2025, 02:37 • Новости дня
    Экономист Сафонов напомнил о новом порядке расчета отпускных с сентября

    Tекст: Ирма Каплан

    С осени 2025 года начисление отпускных в России изменится, поскольку квартальные и годовые премии теперь будут учитываться при определении суммы выплаты, рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

    По его словам, «отпускные у большинства трудоустроенных россиян увеличатся». Он пояснил, что раньше разовые приказы на доплаты не включались в расчет среднего заработка, теперь же будет учитываться вся сумма, полученная работником от работодателя, пояснил он в эфире радио Sputnik.

    Экономист отметил, что нововведение повлияет только на расчет отпускных, порядок начисления больничных останется прежним.

    Сафонов добавил, что изменения не затронут статистику, поскольку все официальные выплаты уже учтены в базе социального фонда. Новые правила, по словам эксперта, скажутся на материальном положении граждан при выходе в отпуск или увольнении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев считает, что измененная схема начисления отпускных, предполагающая расчет по реально отработанным дням, справедлива.

    Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что с началом осени вступают в силу новые федеральные правила оплаты ночных смен и пересмотренный порядок расчета среднего заработка.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 18:05 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Запорожской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В селе Великая Знаменка на Украине был нанесен удар по машине скорой помощи с использованием беспилотника, автомобиль полностью уничтожен огнем, пострадавших нет.

    Инцидент произошел в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, передает РИА «Новости». Минздрав России сообщил, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал автомобиль скорой помощи на подстанции. В результате удара машина полностью сгорела, однако никто не пострадал.

    В Минздраве подчеркнули: «Уверены, что ответственные за целенаправленные атаки на объекты здравоохранения не останутся безнаказанными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела села Густомой в Курской области оказались повреждены социальные объекты и частное имущество. Жертв и пострадавших не зарегистрировали.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 13:18 • Новости дня
    Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине

    Мерц: Россию надо «вынудить» остановить конфликт на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с очередными критическими заявлениями в адрес России.

    Как пишет Sky News, в своей речи Мерц подчеркнул, что конфликт не завершится, пока Запад не предпримет совместные усилия для того, чтобы Россия, по его словам, не смогла продолжать «эту войну» ни по экономическим, ни, возможно, по военным причинам, передает РИА «Новости».

    Ранее Мерц, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее назвал Россию «хищником у дверей» Европы, заявил, что Германия уже вовлечена в конфликт с Россией из-за якобы предпринимаемых Москвой попыток дестабилизировать ФРГ.

    Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.

    Комментарии (2)
    31 августа 2025, 22:39 • Новости дня
    Дерипаска предложил, как остановить желающих «распотрошить российские активы»

    Tекст: Ирма Каплан

    Уж слишком много желающих распотрошить незаконно замороженные народные российские активы, отметил в Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска и предложил свой метод того, как это можно было бы остановить.

    «Остановить их сможет только вынесенный российским судом обвинительный приговор, где, кроме срока, должна предусматриваться и конфискация имущества каждого участника – от секретарей, стенографирующих заседания всяких еврокомитетов, и юристов, дающих «ценные» советы, до министров Евросоюза», – написал он.

    Дерипаска отметил, что сейчас это предложение может показаться смешным, но рано или поздно им удастся воспользоваться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира, оспаривая выплату миллиардов евро помощи Украине.

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств.

    Комментарии (2)
    1 сентября 2025, 02:50 • Новости дня
    Ворота генконсульства России в Сиднее протаранил внедорожник

    Tекст: Ирма Каплан

    Ворота генконсульства России в Вуллахре, Сидней протаранил внедорожник. Сотрудники дипмиссии вызвали полицию около восьми часов утра (1 час ночи мск).

    К зданию на Фуллертон-стрит в пригороде Сиднея Вуллахре после сообщений о том, что на подъездной дорожке был припаркован автомобиль без разрешения, прибыла полиция и  попыталась поговорить с водителем. Однако водитель въехал на своей машине в ворота и остановился на газоне, сообщил местный телеканал 9News.

    Подозреваемого арестовали, ему 39 лет и он, по данным телеканала, сотрудничает с полицией, пытающейся установить обстоятельства произошедшего.

    Также упоминается о травме руки 24-летнего полицейского констебля, медики оказали ему помощь, иных данных о пострадавших не сообщается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле несколько зданий на территории российского посольства в Копенгагене, включая школу, подверглись нападению с использованием краски, но нарушителей до сих пор не нашли.

    В ночь на 21 августа на здание российского торгпредства в Швеции сбросили пакет с краской с беспилотника, это стало уже третьей атакой за два месяца.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 05:35 • Новости дня
    Путин прибыл на заседание Совета глав государств – членов ШОС
    @ Telegram-канал «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    Кортеж президента России прибыл к месту проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» (Тяньцзинь, Китай).

    Кортеж российского лидера Владимира Путина прибыл к международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине. Он вышел из черного автомобиля Aurus с китайскими номерами, на котором будет перемещаться в ходе визита в Китай, и прошел в здание.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, перед началом саммита, делегаты стран-участниц имели некоторое время для неформального общения. Российский лидер поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, кратко переговорив с ними.

    После чего началось заседание Совета глав государств стран ШОС, открыл которое  приветственным словом к участникам Си Цзиньпин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 20:50 • Новости дня
    Установить личность ликвидатора Парубия оказалось невозможно из-за шлема

    Tекст: Ольга Иванова

    На опубликованных видеозаписях ликвидатор бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия полностью закрыл лицо шлемом, что препятствует его идентификации по фото и видео.

    Идентифицировать исполнителя ликвидации Парубия невозможно из-за того, что лицо человека было полностью закрыто шлемом на записях с камер видеонаблюдения, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». «По тем фото и видео, которые уже публиковались, идентифицировать киллера невозможно – лицо полностью закрывал шлем», – цитирует издание.

    Журналисты отмечают, что исполнитель тщательно спланировал пути отхода и использовал слепые зоны городской системы видеонаблюдения, чтобы скрыться с места происшествия. Предполагается, что в одной из таких зон он мог переодеться и спрятать электровелосипед, на котором передвигался.

    Ранее во Львове ликвидировали бывшего спикера Верховной рады и экс-главу СНБО Андрея Парубия.

    Украинский филиал американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») ( запрещена в России) опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки.

    Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Эксперты связали убийство Парубия с конфликтом внутри украинской элиты.

    Комментарии (3)
    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

