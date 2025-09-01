Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.7 комментариев
«Северяне» заметили, как возрастных солдат ВСУ переводят в штурмовики близ Сум
Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как пожилые солдаты ВСУ из погранотрядов в Сумской области становятся штурмовиками из-за некомплекта.
«В пограничных отрядах, действующих в Сумской области, возрастных военнослужащих переводят в механизированные бригады для доукомплектования штурмовых групп», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».
За прошедшие сутки штурмовики «Северян» в Юнаковке и прилегающих лесополосах продвинулись в южном и юго-восточном направлении на расстояние до 700 м. Были уничтожены танк Т72 ВСУ и БТР «Страйкер», точным ракетным ударом поражен район сосредоточения роты материального обеспечения ВСУ в районе населенного пункта Верхняя Сыроватка Сумской области. Также разгромлены крупные склады обеспечения и ГСМ.
На Харьковском направлении бои идут в Волчанске на левом берегу реки Волчья. Штурмовики «Северян» продвигаются в лесу возле Синельниково, а западнее бойцы продвинулись более чем на 1000 м, захватив десять опорпунктов ВСУ.
«На сегодняшний день наши войска контролируют большую часть лесного массива. На востоке Волчанска и на левобережной части есть значительные успехи. Общее продвижение составило до 600 м», – сказано в посте.
Согласно сводке, за сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской).
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области. Украинское командование приравняло пропавших под Сумами солдат к дезертирам.