Tекст: Ирма Каплан

«В пограничных отрядах, действующих в Сумской области, возрастных военнослужащих переводят в механизированные бригады для доукомплектования штурмовых групп», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

За прошедшие сутки штурмовики «Северян» в Юнаковке и прилегающих лесополосах продвинулись в южном и юго-восточном направлении на расстояние до 700 м. Были уничтожены танк Т72 ВСУ и БТР «Страйкер», точным ракетным ударом поражен район сосредоточения роты материального обеспечения ВСУ в районе населенного пункта Верхняя Сыроватка Сумской области. Также разгромлены крупные склады обеспечения и ГСМ.

На Харьковском направлении бои идут в Волчанске на левом берегу реки Волчья. Штурмовики «Северян» продвигаются в лесу возле Синельниково, а западнее бойцы продвинулись более чем на 1000 м, захватив десять опорпунктов ВСУ.

«На сегодняшний день наши войска контролируют большую часть лесного массива. На востоке Волчанска и на левобережной части есть значительные успехи. Общее продвижение составило до 600 м», – сказано в посте.

Согласно сводке, за сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области. Украинское командование приравняло пропавших под Сумами солдат к дезертирам.