Tекст: Дмитрий Зубарев

Ожесточенные бои продолжаются в районе Юнаковки, передает Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые группы ВДВ группировки войск «Север» продвигаются вглубь населенного пункта и прилегающих лесополос, общее продвижение составило до 600 метров. ВСУ активизировали контратаки в районе Андреевки, но потеряли более 80% личного состава в двух попытках вернуть позиции, а также танк Т-64.

В лесу под Садками бойцы ВДВ окружили группу 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, заблокировав ее снабжение и эвакуацию. Сообщается, что идет уничтожение окруженной группы. На Теткинском и Глушковском фронтах серьезных изменений не зафиксировано, противник не предпринимал активных действий.

На Харьковском направлении российская авиация наносила удары по позициям ВСУ в районе волчанского элеватора, поддерживая штурмовые группы. На востоке Волчанска отмечено продвижение «Северян», а в лесу западнее Синельниково взяты два опорных пункта противника, отряды закрепляются на новых рубежах. На левобережье Волчанска ВСУ усиливают сопротивление, перебрасывая резервы и иностранные подразделения, а на востоке города «Северяне» продвинулись на 150 метров.

На участке Меловое-Хатнее противник укрепляет оборону в Хатнем и Амбарном, которые подвергаются ежедневным ударам авиации и тяжелых огнеметных систем. На Липцовском участке активность минимальна, артиллерия «Северян» наносит удары по пунктам управления БПЛА ВСУ.

За сутки потери противника превысили 180 человек, из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской. Также уничтожены танк Т-64, станция РЭБ «Анклав», радары AN/TPQ-50 и ПВО, несколько складов, пикапы, багги, позиции БПЛА и станции «Старлинк».

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Север» обратили в бегство испаноговорящих наемников ВСУ. Военнослужащие «Севера» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область. Командиры ВСУ в Юнаковке угрожали своим подчиненным обстрелом с помощью FPV-дронов.