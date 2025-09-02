  • Новость часаПутин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
    Германия спасла НАТО назло немцам
    Военные Таиланда перехватили российское судно у берегов Пхукета
    Кассир из «Крокуса» лично проводила террориста в зал
    Юрист разъяснила правила сдачи дачи в аренду по новому закону
    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин
    Канцлер Австрии ответил на предложение пересмотра нейтрального статуса
    Flightradar опроверг информацию о сбое в работе GPS у самолета фон дер Ляйен
    В Госдуме объяснили карту Генштаба без Одессы и Николаева в составе Украины
    Трамп лично прокомментировал слухи о своей смерти
    Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от травли

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    Вадим Трухачёв Чему учит плохой опыт заселения Европы мигрантами

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    2 сентября 2025, 06:39 • Новости дня

    «Северяне» с боями продвинулись в районе Юнаковки и Синельниково

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Юнаковки и Волчанска продолжаются интенсивные боевые действия, где за сутки «Северяне »продвинулись на отдельных направлениях до 600 метров и нанесли значительные потери противнику.

    Ожесточенные бои продолжаются в районе Юнаковки, передает Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые группы ВДВ группировки войск «Север» продвигаются вглубь населенного пункта и прилегающих лесополос, общее продвижение составило до 600 метров. ВСУ активизировали контратаки в районе Андреевки, но потеряли более 80% личного состава в двух попытках вернуть позиции, а также танк Т-64.

    В лесу под Садками бойцы ВДВ окружили группу 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, заблокировав ее снабжение и эвакуацию. Сообщается, что идет уничтожение окруженной группы. На Теткинском и Глушковском фронтах серьезных изменений не зафиксировано, противник не предпринимал активных действий.

    На Харьковском направлении российская авиация наносила удары по позициям ВСУ в районе волчанского элеватора, поддерживая штурмовые группы. На востоке Волчанска отмечено продвижение «Северян», а в лесу западнее Синельниково взяты два опорных пункта противника, отряды закрепляются на новых рубежах. На левобережье Волчанска ВСУ усиливают сопротивление, перебрасывая резервы и иностранные подразделения, а на востоке города «Северяне» продвинулись на 150 метров.

    На участке Меловое-Хатнее противник укрепляет оборону в Хатнем и Амбарном, которые подвергаются ежедневным ударам авиации и тяжелых огнеметных систем. На Липцовском участке активность минимальна, артиллерия «Северян» наносит удары по пунктам управления БПЛА ВСУ.

    За сутки потери противника превысили 180 человек, из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской. Также уничтожены танк Т-64, станция РЭБ «Анклав», радары AN/TPQ-50 и ПВО, несколько складов, пикапы, багги, позиции БПЛА и станции «Старлинк».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Север» обратили в бегство испаноговорящих наемников ВСУ. Военнослужащие «Севера» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область. Командиры ВСУ в Юнаковке угрожали своим подчиненным обстрелом с помощью FPV-дронов.

    31 августа 2025, 07:29 • Новости дня
    Российские войска значительно продвинулись в Юнаковке в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Юнаковке на Сумском направлении штурмовые подразделения группировки российских войск «Север» значительно продвинулись в ходе боев с ВСУ и заняли 13 зданий.

    Российская авиация продолжает наносить удары по позициям ВСУ на всем Сумском направлении, поражая районы восстановления боеспособности украинских сил.

    «В Юнаковке штурмовые группы ВДВ ведут ожесточенные бои в южной части села. ВСУ изредка контратакуют с флангов», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В Юнаковке российские войска смогли продвинуться на 600 м в юго-восточном направлении и взять под контроль 13 зданий. Сейчас российские военнослужащие ведут закрепление на новых рубежах.

    ВСУ периодически пытаются контратаковать с флангов, но все попытки отражаются комплексным огневым воздействием, в том числе контратака в районе Алексеевки.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений, ВСУ активных действий здесь не вели.

    На Харьковском направлении продолжаются тяжелые встречные бои в лесу возле Синельниково. Российские войска, отражая атаки ВСУ, продвинулись на 600 м и заняли два украинских опорных пункта.

    В Волчанске на левом берегу реки Волчья подразделения «Северян» расширяют плацдарм при поддержке ТОС-1А. Штурмовики продвинулись на 100 м, заняли техническое здание и закрепляются, отмечены продвижения и в лесу на востоке города.

    На других участках фронта – Меловое-Хатнее и Липцы – обстановка без изменений. Артиллерия и беспилотники проводят огневое поражение и нарушают логистику ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях российские штурмовые группы совершили стремительный рывок в Юнаковке.

    31 августа 2025, 03:25 • Новости дня
    Telegraph опубликовала «наиболее полную версию» плана Европы по Украине
    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны в рамках вопроса о гарантиях безопасности для Киева обсуждают возможность поручить надзор за развертыванием сил на Украине главнокомандующему силами НАТО в Европе генералу Алексусу Гринкевичу, пишет Telegraph.

    «Благодаря брифингам с участием более дюжины западных чиновников Telegraph удалось опубликовать наиболее полную на сегодняшний день версию того, как миссия под руководством Европы могла бы обеспечить соблюдение любого мирного соглашения», – пишет Telegraph.

    Как отмечается, идея с Гринкевичем рассматривается потому, что у европейцев не хватает опыта в координации крупных военных миссий, передает РИА «Новости».

    Telegraph пишет, что американские и европейские чиновники обсуждали использование американского военного командира для координации развертываний, а Гринкевич потенциально может занять этот пост, если Вашингтон одобрит предложение. Окончательные детали плана, как ожидается, могут быть объявлены уже на этих выходных.

    Согласно публикации, в рамках обсуждаемого плана европейские страны также ведут переговоры о введении бесполетной зоны на Украине для восстановления коммерческих авиарейсов. Предлагается, что эта зона сначала охватит западные регионы страны, а обеспечить ее работу помогут западные истребители и системы ПВО.

    Дополнительно план предусматривает, что Турция возглавит военно-морскую миссию в Черном море для обеспечения безопасности торгового судоходства на Украину и обратно. Болгария и Румыния могут участвовать в разминировании акватории.

    Европейский контингент, как ожидается, будет размещен в глубине территории Украины и, вероятнее всего, составит менее 30 тыс. человек. Согласно сведениям газеты, речь может идти о переводе военных инструкторов на новые базы на западе страны.

    Telegraph подчеркивает, что европейским странам потребуется поддержка США по линии разведки для реализации этих планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны разработали предварительный план по созданию на Украине трех оборонительных рубежей с демилитаризованной зоной и европейскими военными бригадами. США обсуждает с Евросоюзом возможность отправки американских частных военных компаний на Украину. Москва считает недопустимым появление военных контингентов стран НАТО на территориях, находящихся под контролем Киева.

    1 сентября 2025, 20:20 • Видео
    Историческое примирение КНР и Индии назло США

    Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    1 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    В Госдуме объяснили карту Генштаба с отсутствием Одессы и Николаева в составе Украины
    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие Одесской и Николаевской областей на карте Украины, размещенной за спиной начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, связано с созданием зон безопасности, считают в думском комитете по обороне.

    Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, передает Ura.Ru со ссылкой на издание «Подъем».  «Мы должны освободить полностью те субъекты Российской Федерации, которые по Конституции вошли в состав России. И создать зону безопасности. Это, в том числе Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области», – сказал он.

    Ранее журналисты обратили внимание на карту Украины, появившуюся на совещании у Герасимова. На ней Одесская и Николаевская области отсутствовали в составе Украины.

    Ранее Герасимов заявил, что выполнение задач специальной военной операции будет продолжено ведением наступательных действий. Он сообщил, что российские войска освободили 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.

    Также Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях.

    30 августа 2025, 16:30 • Новости дня
    Генштаб: Нанесены удары по «Южмашу», «Мотор Сич» и «КБ им Янгеля» на Украине
    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в субботу ночью нанесли результативный удар по объектам на предприятиях «Южмаш», «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Российские Вооруженные силы ночью нанесли результативный удар по ряду украинских оборонных предприятий, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Герасимова, был нанесен результативный удар по объектам на предприятиях «Южмаш» и «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и по сборочным цехам Павлоградского химического завода.

    Как сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, среди целей были производственные мощности, создающие двигатели, боевые части, топливо для ракет и системы управления для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, удары пришлись по авиационной технике и инфраструктуре десяти военных аэродромов – в Ивано-Франковске, Луцке, Дубно, Вознесенске, Черкассах, Канатово, Коломые, Озерном, Василькове и Староконстантинове.

    По словам Герасимова, за весенне-летний период ВС России уже нанесли удары по 76 важным объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. «Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности», – подчеркнул он.

    В июле и августе, совместно с ФСБ России была проведена серия массированных и групповых ударов по ключевым украинским производствам, связанным с созданием оперативно-тактического комплекса «Сапсан». В результате были уничтожены конструкторские бюро и цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей.

    Отмечается, что 28 августа в Киеве был нанесен удар по предприятиям «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс» и «Самсунг-Украина», которые выпускают комплектующие к ракетным комплексам «Сапсан», «Гром-2» и ударным беспилотным летательным аппаратам. Также удары пришлись по авиабазам в Староконстантинове, Василькове и Коломые.

    Минобороны России сообщило, что ВС России нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

    Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ.

    1 сентября 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot
    Tекст: Мария Иванова

    Российскими войсками за последние сутки уничтожены кабина управления и пусковая установка ЗРК Patriot, пусковая установка американской РСЗО HIMARS, а также многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления и цехам производства БПЛА, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах.

    Средствами ПВО сбиты три снаряда американской РСЗО HIMARS и 260 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 972 беспилотника, 627 ЗРК, 24 910 танков и других бронемашин, 1589 боевых машин РСЗО, 29 143 орудия полевой артиллерии и миномета, 40 818 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием

    В частности, в четверг ВС России поразили групповым ударом военные авиабазы и объекты ВПК Украины. В тот же день российские силы ПВО сбили самолет Су-27 ВСУ. Кроме того Минобороны сообщило об уничтожении корабля ВМС Украины «Симферополь» в устье Дуная с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    30 августа 2025, 16:54 • Новости дня
    Генштаб: Купянск почти полностью блокирован войсками России

    Герасимов сообщил о блокаде Купянска и продвижении ВС России в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Бои на территории Харьковской области продолжаются, при этом город Купянск оказался практически полностью блокирован российскими войсками, и освободили половину его территории, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Бои за Купянск в Харьковской области продолжаются, и город практически полностью заблокирован российскими войсками, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Герасимова, соединения группировки войск «Запад» освободили около половины территории города, а бои на волчанском и липцовском направлениях способствуют улучшению позиций.

    Герасимов отметил, что за время весенне-летней кампании 2025 года российские войска освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов. Задачи по созданию зоны безопасности на границе в Сумской и Харьковской областях продолжают успешно выполняться. В Днепропетровской области под контроль России взято семь населенных пунктов.

    В Луганской Народной Республике, по данным Минобороны, освобождено 99,7% территории, а в Донецкой Народной Республике – 79%. В Запорожской области под контролем российских войск находятся 74% территории, а в Херсонской – 76%. В Сумской области за последнее время перешли под контроль России 210 кв. км и 13 населенных пунктов.

    Герасимов отметил, что группировка войск «Север» после ликвидации вклинения противника в Курской области создает зону безопасности. В Сумской области под контроль российских войск перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов.

    На рубцовском направлении российские силы продвинулись до 25 км вглубь обороны противника и овладели десятью населенными пунктами, среди которых Мирное, Катериновка и Зеленая Долина. На краснолиманском направлении идут бои за населенный пункт Кировск и завершается уничтожение группировки противника в Серебрянском лесничестве.

    Южная группировка развивается в северском направлении, боевые действия идут в городской черте Северска. Частями 98-й воздушно-десантной дивизии освобожден Часов Яр, войска вышли к юго-восточным окраинам Константиновки. На александро-калиновском направлении за последний месяц освобождено пять населенных пунктов, включая Александро-Калиново и Клебан-Бык.

    Группировка «Центр» наступает на октябрьском, красноармейском и днепропетровском направлениях, идет блокирование красноармейско-димитровской агломерации и бои в Красноармейске. Освобождены два населенных пункта на территории Днепропетровской области.

    В Донецкой Народной Республике силы группировки «Восток» овладели 25 населенными пунктами, включая Камышевху. В Запорожской области освободили Малиновку и Темировку, продолжается освобождение других территорий. На ореховском направлении группировка «Днепр» взяла под контроль шесть населенных пунктов, ведет активные действия в районе Степногорска и Малой Токмачки.

    Ранее сообщалось, что бойцы российской армии продолжают продвижение в пригородах Купянска в Харьковской области, беря город в окружение.

    Армия России взяла в клещи так называемую «третью столицу Украины».

    31 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    Минобороны сообщило о крупных потерях ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российских группировок нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской, Сумской областях и Донецкой народной республике, уничтожив сотни бойцов и военную технику.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ и национальной гвардии на Сумщине и в Харьковской области, передает Telegram-канал Минобороны. По официальной информации, поражения нанесены в районах населенных пунктов Алексеевка, Великая Березка, Кияница и Храповщина в Сумской области, а также в Амбарном и Волчанске в Харьковской области.

    В результате боевых действий на этих направлениях противник потерял до 170 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

    На других участках фронта подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражения силам противника в районах Каменки, Купянска, Петровского и Дерилово. По данным Минобороны, потери ВСУ здесь составили более 235 военнослужащих, два танка, пять бронемашин (в том числе две западного производства), 13 автомобилей и два артиллерийских орудия производства стран НАТО, также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

    Южная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражения подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в Донецкой народной республике. Здесь противник потерял более 205 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, а также два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

    Подразделения «Центра» также улучшили положение по переднему краю в районах Артемовки, Белицкого, Вольного, Золотого Колодезя, Красноармейска, Кутузовки, Новотроицкого и Нового Донбасса. Общие потери украинских вооруженных формирований на этом участке – до 440 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские войска также начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

    1 сентября 2025, 10:54 • Новости дня
    ВС России разрезали группировку ВСУ на Краснолиманском направлении

    Кимаковский сообщил об успехе ВС России в районе Шандриголово

    Tекст: Мария Иванова

    Российские силы добились серьезного продвижения у Шандриголово, а украинские войска вынуждены отступать за реку Жеребец под Северском, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Российские войска смогли «разрезать» украинскую группировку на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Шандриголово, передает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

    «В районе населенного пункта Шандриголово наши войска разрезали группировку противника. Наши силы вышли к трассе между Новоселовкой и Дерилово», – заявил Кимаковский.

    Кроме того, по данным Кимаковского, украинские военные на Северском направлении начали отход за реку Жеребец под давлением российской артиллерии и беспилотников. Советник главы ДНР отметил, что отступление ВСУ происходит после активных боев на данном участке фронта.

    Напомним, ранее военные России получили контроль над 30 км границы после освобождения Камышевахи в ДНР.

    Подразделения 79-й бригады ВСУ под командованием «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) оказались в огневом окружении на Красноармейском направлении после неудачных попыток контратаки.

    До этого российские войска расширили контроль под Красноармейском.

    31 августа 2025, 20:30 • Новости дня
    Пушилин заявил о полном контроле юга ДНР российскими войсками

    Tекст: Ольга Иванова

    Юг Донецкой Народной Республики перешел под контроль подразделений российских войск после освобождения Камышевахи, подчеркнул глава региона Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил о полном контроле подразделений российских войск над югом республики после освобождения Камышевахи, передает РИА «Новости». Он отметил, что за последнюю неделю были освобождены населенные пункты Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха, и теперь в зоне ответственности группировки войск «Восток» освобождены все населенные пункты.

    Пушилин подчеркнул значимость этого события и выразил благодарность всем военнослужащим, принимавшим участие в освобождении. По его словам, последние населенные пункты на юге были взяты под контроль. «Последний населенный пункт оставался, вот теперь все – на территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», – заявил Пушилин.

    Он также добавил, что подразделения группировки «Восток» продолжают улучшать свои позиции уже на территории Днепропетровской области, создавая условия для обеспечения безопасности освобожденных населенных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Камышеваха и установили контроль почти над всей западной границей ДНР.

    30 августа 2025, 14:50 • Новости дня
    Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ
    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был разрушен цех с резервуарами авиатоплива, который использовался для испытаний двигателей военно-воздушных сил Украины, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушил 34-й цех, где находились резервуары с авиатопливом, передает РИА «Новости». По его словам, данный цех применялся для испытаний авиадвигателей, которые затем использовались вооруженными силами Украины.

    Рогов заявил, что удар также пришелся по подстанции «Запорожская», которая обеспечивала электроэнергией предприятия, вовлеченные в военное производство для украинской армии. В результате были выведены из строя несколько трансформаторов и сопутствующее оборудование.

    Минобороны России сообщило , что ВС России нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

    СМИ сообщали, что после серии взрывов на предприятии в Запорожье произошел пожар.

    30 августа 2025, 22:59 • Новости дня
    Герасимов: Выполнение задач СВО будет продолжено наступательными действиями

    Tекст: Антон Антонов

    Выполнение задач специальной военной операции будет продолжено ведением наступательных действий, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период. «Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий», – приводит слова Герасимова Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях. Он также сообщил, что ВС России в субботу ночью нанесли результативный удар по объектам на предприятиях «Южмаш», «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода. Бои на территории Харьковской области продолжаются, при этом город Купянск оказался практически полностью блокирован российскими войсками, и освободили половину его территории, заявил он.

    1 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    Северокорейское телевидение показало подвиги военных КНДР в Курской области
    Северокорейское телевидение показало подвиги военных КНДР в Курской области
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На центральном телевидении КНДР показали сюжет о солдатах Корейской народной армии (КНА), которые отличились при освобождении Курской области.

    В эфире были показаны кадры, на которых бойцы КНА ведут огонь, перевязывают раненых и действуют в полевых условиях, сообщило южнокорейское агентство Ренхап, передает РИА «Новости». Запись длится около 25 минут.

    Особое внимание в репортаже уделено историям двух бойцов КНА: 20-летнего Юн Чон Хека и 19-летнего У Ви Хека, которые пожертвовали жизнью, чтобы не сдаваться врагу. Также рассказывается о подвиге 22-летнего Ли Кван Ына, который, будучи раненым, подорвал гранату, пытаясь спасти товарищей под обстрелом.

    Согласно репортажу, многие северокорейские военные выделялись самоотверженностью, защищая своих сослуживцев от атак дронов и минных снарядов, нередко ценой собственной жизни.

    Ранее во время телефонного разговора с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин отметил мужество армии КНДР при освобождении Курской области.

    В июле Ким Чен Ын почтил память погибших в Курской области солдат. Он отметил самоотверженность северокорейских военных и анонсировал установку памятника в честь их участия в совместной с Россией операции.

    Напомним, в апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил  Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    30 августа 2025, 07:46 • Новости дня
    США заявили о передаче ВСУ оружия, способного бить «глубже» по территории России

    Постпред США при НАТО Уитэкер: ВСУ дают оружие, способное бить глубже по России

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты предоставляют Украине вооружения, позволяющие наносить удары «глубже» по территории России, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    «Мы предоставляем некоторые средства, позволяющие наносить удары глубже. И, скорее всего, украинцы их применят», – приводит слова Уитэкера ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Однако он не уточнил, о каких именно видах вооружений идет речь. Уитэкер упомянул о планах Вашингтона продать Киеву более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM, а также о закупках у США союзниками по НАТО оружия для Украины.

    Как заявил Уитэкер, президент США Дональд Трамп обеспечивает предоставление Украине возможности «защищаться». По его словам, речь идет в том числе о предоставлении «некоторых средств, позволяющих наносить удары глубже и, разумеется, способных помочь в наступательном плане».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в конце 2024 года назвал решение администрации Джо Байдена о разрешении применять американское оружие против России глупым. В августе Трамп раскритиковал Байдена за то, что тот не дал Украине возможность для ответных ударов.

    Россия неоднократно указывала, что удары дальнобойным оружием осуществляются не Киевом, а западными странами, специалисты которых наводят оружие на цели.

    30 августа 2025, 17:16 • Новости дня
    Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях
    Tекст: Вера Басилая

    В результате создания зоны безопасности на Украине группировка «Север» взяла под контроль 210 кв. км и 13 населенных пунктов в Сумской области, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Российские военные установили контроль над 210 кв. км территории и 13 населенными пунктами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Герасимов отметил создание зон безопасности в Сумской и Харьковской областях в рамках действий группировки «Север» после разгрома украинских войск и ликвидации их вклинения на территории Курской области.

    В результате весенне-летней кампании командование ВСУ было вынуждено перебрасывать наиболее боеспособные подразделения между кризисными направлениями из-за потерь, а стратегическая инициатива, по словам Герасимова, полностью перешла к российским войскам.

    В период кампании 2025 года за проявленные мужество и героизм государственными наградами отмечены 120,9 тыс. российских военнослужащих, из них более 101 тыс. – солдаты и сержанты. Командиры тактического звена овладевают новыми приемами боевых действий и успешно их применяют. Задачи специальной военной операции Объединенной группировки войск будут продолжены наступательными действиями, а сегодня планируется уточнение задач для осеннего периода.

    ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области. Герасимов сообщил, что Купянск почти полностью блокирован войсками России.

    30 августа 2025, 16:17 • Новости дня
    ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска установили контроль почти над всей западной границей ДНР, выровняв фронт после освобождения поселка Камышеваха на стыке с Днепропетровской областью.

    Российские военные выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области благодаря освобождению поселка Камышеваха, передает ТАСС.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил: «Освобождение Камышевахи позволило нашим силам выровнять линию фронта на границе с Днепропетровской областью».

    По словам Кимаковского, теперь практически вся пограничная территория западной части ДНР находится под контролем российских военных.

    Ранее Минобороны России официально сообщило о взятии Камышевахи под контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский заявил о «мертвой зоне» на линии соприкосновения.

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
