Российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Запад» установили контроль над Ольговкой в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Грушевки, Нечволодовки, Подлимана, Смородьковки Харьковской области и Маяков Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Восток» освободили Любицкое в Запорожской области.

Было нанесено поражение живой силе и технике четырех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты рядом с Великомихайловкой, Ивановкой, Катериновкой, Просяной, Скотоватым Днепропетровской области, Чаплино и Червоным Яром Запорожской области.

При этом противник потерял более 365 военнослужащих, три бронемашины, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и три артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Писаревки, Рыжевки и Уланово Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Бугаевки, Должанки и Морозовой Долины.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Дружковки, Кондратовки, Краматорска, Николаевки и Славянска ДНР.

За прошедшие сутки противник потерял до 150 военнослужащих, немецкую боевую машину пехоты Marder и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

ВСУ при этом потеряли более 225 военнослужащих, танк и бронемашину.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Андреевки, Анновки, Водянского, Грузского, Доброполья и Новогригоровки ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 340 военнослужащих и американская бронемашина HMMWV, подытожили в оборонном ведомстве.

Отметим, что российская армия освободила 32 населенных пункта за июль. ВС России за минувшую неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов.

Накануне российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР

Днем ранее российские войска российская армия за сутки освободила четыре населенных пункта.

До этого российские войска установили контроль над Светлым в ДНР и сумской Новой Сечью.