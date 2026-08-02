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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

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    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

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    2 августа 2026, 09:55 • Новости дня

    Ветераны СВО назвали десантную службу школой ответственности

    Герой России Муссагалеев: Сила ВДВ заключается в готовности защищать и помогать

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветераны Воздушно-десантных войск в преддверии дня ВДВ, который отмечается в России 2 августа, подчеркнули важность армейской закалки для успешной работы в гражданских структурах и государственном управлении.

    «Для меня День ВДВ – это напоминание о ценностях, которые остаются с тобой навсегда. Я глубоко убежден: десантная служба закаляет характер. Она учит брать на себя ответственность в самых сложных ситуациях и действовать ради людей», – заявил газете ВЗГЛЯД глава администрации Новосергиевского района Оренбургской области, Герой России Нурсултан Муссагалеев.

    Политик добавил, что сила Воздушно-десантных войск заключается в готовности защищать и помогать. В муниципальной работе он руководствуется принципами порядочности, решительности и ответственности, приобретенными во время службы. Муссагалеев отметил, что десантное братство и взаимовыручка помогают ему в создании сплоченной команды.

    Вице-президент ПАО «Ростелеком» Виталий Дроздов, выпускник программы «Время героев», также подчеркнул значимость армейского опыта.

    По его словам, десантная подготовка формирует умение брать ответственность и доводить задачи до конца. Он добавил, что программа помогла перенести эти качества в корпоративную среду, где работа в сфере специальной связи обеспечивает безопасность миллионов людей.

    Президент России Владимир Путин по случаю для ВДВ, который отмечается 2 августа, направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск. «Уверен, что личный состав Воздушно-десантных войск и впредь будет достойно решать поставленные задачи, вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности Отечества. Желаю вам, вашим родным и близким успехов и всего наилучшего», – заявил Путин.

    1 августа 2026, 12:50 • Новости дня
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    @ stranarosatom

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контейнеровоз «Янина» затонул после удара украинских морских дронов в 130 милях от Новороссийска, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Судно принадлежало компании FESCO, которая входит в структуру Росатома, передает РИА «Новости».

    «Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», – заявил Лихачев. По его словам, нападение произошло около 22.00 по московскому времени. Два беспилотника ударили по судну, перевозившему обычные гражданские грузы.

    Экипаж из 17 человек действовал организованно и сумел спастись. На помощь тонущему теплоходу пришел интернациональный экипаж судна Delphinus под командованием египетского капитана. Они подняли на борт 16 моряков.

    Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота. Сейчас все спасенные доставлены на берег, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Ранее украинские беспилотники атаковали два танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    На прошлой неделе дрон ударил по гражданскому судну NELSA.

    В конце июля российские военные поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы.

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    1 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    В России изменили правила въезда фур иностранных компаний

    Кабмин запретил въезд в Россию иностранным фурам с неоплаченными штрафами

    В России изменили правила въезда фур иностранных компаний
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С сентября пересечение российской границы станет невозможным для грузовиков зарубежных компаний, имеющих задолженности за проезд по платным федеральным трассам.

    Новые требования затронут все международные автомобильные перевозки через территорию страны, включая транзитные маршруты, передает РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства. Ограничения вводятся для повышения платежной дисциплины среди зарубежных транспортных предприятий.

    Контролировать наличие долгов у водителей поручено сотрудникам таможенных органов прямо на пропускных пунктах. Специалисты получат прямой доступ к базе данных Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.

    Если таможенники обнаружат неоплаченный штраф, они вынесут официальное решение о запрете на въезд или выезд грузового транспорта. Дополнительно нарушителям будут выдавать требование о необходимости погасить задолженность за использование платных дорог.

    Ранее Минтранс предложил ввести штраф в размере 50 тыс. рублей для иностранных перевозчиков за неоплату проезда по платным дорогам.

    В конце 2024 года Госдума увеличила в десять раз сумму взыскания за проезд большегрузов под запрещающие знаки.

    В июле прошлого года в России вступили в силу новые жесткие санкции за нарушение правил весогабаритного контроля грузовиков.

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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    1 августа 2026, 20:22 • Новости дня
    Российские синхронисты пожаловались на заниженные оценки на чемпионате Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заявили, что их засудили на чемпионате Европе по синхронному плаванию.

    Российский дуэт получил за свою программу 238,0834 балла и занял четвертое место, передает «Матч ТВ».

    «Не знаю, что произошло, но там, где мы ожидали ошибок, их не было. Мне кажется, нас засудили, мы бы обошли их всех, и это вызывает возмущение. Но пока я не пересматривал выступление», – сказал Захар Трофимов.

    Весной World Aquatics сняла действовавшие с 2022 года ограничения. Теперь российские и белорусские пловцы, синхронисты и ватерполисты могут соревноваться под своими национальными флагами.

    В начале июля Алина Румянцева и Захар Трофимов выиграли золото в технической программе смешанных дуэтов на юниорском чемпионате Европы.

    В финальный день этого первенства Трофимов завоевал чемпионский титул в мужской произвольной программе.

    В апреле Международная федерация водных видов спорта сняла ограничения на использование национальной символики для российских атлетов.

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    1 августа 2026, 15:38 • Новости дня
    Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении
    Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении
    @ Петр Ковалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов поздравил личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области.

    Военнослужащие успешно отбрасывают врага с занимаемых рубежей на самых сложных участках фронта, отметил Белоусов.

    «Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения», – сказано в поздравительной телеграмме министра, опубликованной в канале Минобороны в Max.

    Белоусов также подчеркнул, что слаженные действия штурмовых отрядов позволяют уверенно продвигаться вперед, приближая общую победу. Он выразил благодарность бойцам за верность Отечеству и уверенность в том, что их упорство обеспечит безопасность народа страны.

    В середине июля российские войска улучшили свое положение в Запорожской области.

    В начале того же месяца группировка «Восток» освободила запорожский населенный пункт Копани.

    Днем ранее российские подразделения взяли под контроль села Ровное и Лесное.

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    1 августа 2026, 14:20 • Новости дня
    На петербуржца составили протокол за съемку атаки БПЛА на склад Wildberries
    На петербуржца составили протокол за съемку атаки БПЛА на склад Wildberries
    @ Ilya Moskovets/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы составили протокол об административном правонарушении на жителя Петербурга, снимавшего последствия атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Инцидент произошел 24 июля во время налета на склады компании Wildberries, передает РИА «Новости».

    «Накануне правоохранители задержали мужчину 1995 года рождения, который во время налета БПЛА на склады Wildberries 24 июля снимал происходящее на камеру. На первый раз на мужчину составили протокол об правонарушении, предусмотренном пунктом 1 статьи 8-6-3 закона Санкт-Петербурга 273-70», – сообщил источник агентства в силовых структурах.

    Задержанный не только зафиксировал происходящее на видео, но и разместил ролик на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Эти кадры оперативно распространили популярные проукраинские каналы. В силовых ведомствах подчеркнули, что если бы в объектив попали позиции российских систем ПВО с привязкой к местности, действия мужчины могли быть квалифицированы как государственная измена, что влечет за собой уголовную ответственность.

    Ранее онлайн-ретейлер Wildberries приостановил работу двух логистических центров в Петербурге.

    Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко напомнил гражданам о строгом запрете на видеосъемку последствий атак дронов.

    В прошлом году суд оштрафовал туристку в Сочи за публикацию ролика с пожаром на промышленном объекте.

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    1 августа 2026, 17:12 • Новости дня
    Здоровье задержанной в Грузии по запросу США россиянки резко ухудшилось

    Здоровье задержанной в Грузии по запросу США россиянки Курашкевич ухудшилось

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил об ухудшении состояния Татьяны Курашкевич, задержанной по запросу США в Грузии.

    Правозащитник направил соответствующее обращение президенту общества Красного Креста Грузии Натии Лоладзе, передает РИА «Новости».

    «Гипертония и повышенное артериальное давление, требующее регулярного приема гипотензивных препаратов. Общая слабость и упадок сил. Состояние преддиабета, требующее соблюдения диеты и контроля уровня сахара. Татьяне требуется хирургическая операция по извлечению опорной пластины голеностопа после перенесенного перелома в сентябре 2025 года», – привел данные из обращения Мельников.

    Из документа следует, что гражданка России не получает нужные медикаменты. Кроме того, она находится без надлежащего медицинского наблюдения в следственном изоляторе.

    В июне грузинские силовики задержали известного пророссийского общественного деятеля Гулбаата Рцхиладзе.

    В июле правоохранительные органы запретили покидать страну пострадавшим в ходе инцидента в Телави россиянкам.

    В прошлом году осужденный в Грузии гражданин России Артем Грибуль объявил голодовку из-за неоказания медицинской помощи его жене.

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    1 августа 2026, 11:10 • Новости дня
    Кулевский НПЗ в Грузии заменил российскую нефть казахстанской и ливийской

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кулевский нефтеперерабатывающий завод отказался от переработки российской нефти.

    Управляющая терминалом компания Black Sea Petroleum сообщила о переходе на казахстанское и ливийское сырье, передает ТАСС.

    «Кулевский нефтеперерабатывающий завод в июле уже получил и обработал сырую нефть казахстанского происхождения, что продолжится и в августе. 3 июля 2026 года между Black Sea Petroleum и международной торговой компанией было заключено соглашение, в рамках которого в период с 20 по 30 августа Кулевский нефтеперерабатывающий завод получит нефть ливийского происхождения», – говорится в заявлении.

    Представители компании подчеркнули, что продолжают тесно сотрудничать с Еврокомиссией. Они также регулярно знакомят европейское ведомство со своим планом по диверсификации поставок.

    Ранее управляющая компания Black Sea Petroleum анонсировала отказ от переработки российской нефти на Кулевском НПЗ с августа-сентября.

    Евросоюз потребовал от предприятия прекратить прием сырья из России для исключения из 21-го санкционного списка.

    Власти востока Ливии предложили российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы на территории арабской страны.

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    1 августа 2026, 11:40 • Новости дня
    Собянин назвал число летевших на Москву беспилотников в июле

    Собянин: Силы ПВО за июль перехватили на подлете к Москве 780 БПЛА ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о массированных атаках дронов на столичный регион в прошлом месяце.

    По его словам, значительная часть аппаратов была успешно перехвачена системами противовоздушной обороны.

    «В период с 00.00 1 июля по 23.59 31 июля в сторону Московского региона летели 6225 БПЛА. 780 беспилотников нейтрализованы силами ПВО на подлете к Москве», – сообщил глава города в своем канале в Max.

    В конце июля мэр Москвы рассказал о полете 1401 беспилотника в сторону столицы за одну неделю.

    Днем ранее российские силы противовоздушной обороны ликвидировали массированную атаку более 250 дронов.

    В середине месяца защитники неба уничтожили почти 2 тыс. вражеских аппаратов.

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    1 августа 2026, 13:30 • Новости дня
    Российский боец сообщил о превращении Херсона в полигон для дронов ВСУ

    Боец ВС России: Украина превратила Херсон в полигон для дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины сделали Херсон полигоном для проверки беспилотных технологий, рассказал старший оператор разведывательного дрона «Орлан-10» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Скиталец.

    «Херсон, можно сказать, превратили в большой полигон для проверки новых беспилотных систем. <…> Они постоянно испытывают новые системы прежде, чем отправить [их на другие направления]», – цитирует ТАСС военнослужащего. По его словам, уничтожение вражеских дронов и анализ их тактики позволяют российским бойцам получать ценный опыт.

    Многоэтажная застройка и выгодное расположение на возвышенности делают город удобным местом для тренировок украинских операторов. Берег, который контролирует противник, выше левобережья Днепра на 20-40 метров, однако это преимущество не приносит ВСУ значительных успехов.

    Украинское командование перебрасывает в Херсон подразделения БПЛА с других направлений. Как отметил Скиталец, из-за высоких потерь противнику необходимо постоянно обучать новых людей.

    Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные оборудовали в Херсоне масштабную площадку для базирования операторов дронов.

    В прошлом году противник переоборудовал городские многоэтажные дома под пункты управления беспилотниками.

    Сальдо заявил об усилении атак на область за счет поставок новых европейских аппаратов.

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    1 августа 2026, 10:50 • Новости дня
    В Москве заявили об открытости России к конструктивным контактам с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия остается открытой к диалогу с украинской стороной, заявил информированный источник в Москве.

    По его словам, власти страны всегда рассматривали поступающие инициативы, передает РИА «Новости».

    «Мы никогда не отказывались от рассмотрения конструктивных предложений, в том числе по форматам контактов», – отметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к переговорному процессу.

    Источник также напомнил, что именно украинская сторона прерывала дипломатические контакты. Более того, Киев на законодательном уровне запретил себе ведение переговоров с Москвой.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил открытость российской стороны к переговорному процессу по Украине.

    Представитель Кремля сообщил о готовности Москвы принять Владимира Зеленского для ответственного диалога.

    Замглавы МИД России Михаил Галузин напомнил о действующем запрете Киева на контакты с российским руководством.

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    1 августа 2026, 12:00 • Новости дня
    Российские самозанятые получили право на оплачиваемые больничные

    Российские самозанятые получили право на оплачиваемые больничные с 1 августа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россияне, работающие на себя и присоединившиеся к эксперименту по добровольному страхованию, с 1 августа могут рассчитывать на финансовую поддержку во время болезни.

    Соответствующая программа официально стартовала в начале текущего года, передает РИА «Новости». Для получения компенсации необходимо подать заявление в Социальный фонд России и регулярно вносить взносы.

    Участникам предлагается выбрать базу для расчета платежей: 35 тыс. или 50 тыс. рублей ежемесячно. Размер отчислений составляет 3,84%, что эквивалентно 1344 или 1920 рублям. Платить нужно со следующего месяца после регистрации, а право на выплаты возникает спустя шесть месяцев участия.

    Итоговая сумма пособия варьируется от 60% до 100% среднего дохода человека. Она рассчитывается с учетом общего трудового стажа и длительности участия в проекте. Данный период также учитывается при формировании будущей пенсии, однако декретные выплаты рамками эксперимента не предусмотрены.

    Напомним, осенью прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроект об оплате больничных для самозанятых.

    В ноябре депутаты приняли этот документ в первом чтении.

    В декабре президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

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    1 августа 2026, 13:50 • Новости дня
    В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в стрельбе по школьнику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину, открывшего стрельбу по школьнику у здания бывшей гостиницы «Мадрид».

    «По версии следствия, вечером 28 июля на улице Машиностроителей, 4 – здание бывшей гостиницы «Мадрид» – фигурант, не обладающий статусом частного охранника, не менее четырех раз выстрелил в подростка, предположительно, из пневматического пистолета», – сообщили в пресс-службе судов региона, передает РИА «Новости». В результате нападения 11-летний мальчик получил ушибы спины и ушной раковины.

    По данным регионального управления СК, возбуждено уголовное дело. Фигуранту, которого зовут Александр Курс, вменяют самоуправство с применением оружия. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября.

    Ранее местные СМИ сообщали, что двое детей катались на велосипедах и остановились у здания бывшей гостиницы, где начали кидать мелкие камешки. После этого неизвестный открыл по ним стрельбу. Позже появилась информация, что стрелявшим оказался «охранник».

    Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела бросавшего камни несовершеннолетнего.

    В начале июля под Екатеринбургом владелец коттеджа ранил подростка из пневматического пистолета за прогулку по его участку.

    В мае петербургские полицейские задержали недовольного игрой на саксофоне местного жителя за стрельбу по одиннадцатилетнему музыканту.

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    1 августа 2026, 11:30 • Новости дня
    Мирошник назвал атаку дрона ВСУ на автобус в Запорожской области преступлением

    Мирошник: Атака дрона ВСУ на автобус в Запорожской области является преступлением

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные преднамеренно атаковали пассажирский транспорт, перевозивший мирных граждан, подчеркнул посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Атаки по гражданским автобусам – это еще одно направление террористической войны, которую ведет Киев. Это преднамеренное, продуманное и крайне циничное тяжкое военное преступление, которое совершается киевскими террористами», – приводит слова Мирошника РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что пассажиры ни при каких условиях не могут являться военной целью. Он уточнил, что за июнь и июль текущего года украинские беспилотники более 35 раз наносили удары по гражданским автобусам. Подобными действиями киевский режим пытается блокировать передвижение мирного населения.

    Трагедия произошла на автодороге Веселое – Днепрорудное около села Малая Белозерка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористического акта, сообщили в ведомстве. Правоохранители собирают доказательства и устанавливают тип дрона, использованного для удара по работникам предприятия.

    Напомним, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели одного человека при атаке беспилотника на автобус с работниками железорудного комбината.

    Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за удара украинских военных по гражданскому транспорту в Донецкой народной республике.

    В середине прошлого месяца украинские войска повредили три пассажирских автобуса в ходе ночного обстрела Запорожской области.

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    1 августа 2026, 10:33 • Новости дня
    Мишустин поручил создать российский аппарат МРТ в следующем году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поставил задачу завершить разработку и представить полностью отечественный магнитно-резонансный томограф к следующему году.

    Во время рабочей поездки в Кызыл Мишустин посетил Республиканский консультативно-диагностический центр, передает РИА «Новости». Осматривая установленное медицинское оборудование, председатель кабинета министров поинтересовался у руководителя Минздрава Михаила Мурашко ходом разработки отечественного томографа.

    «Это делает Росатом», – ответил министр здравоохранения на вопрос о создателе оборудования. Мишустин уточнил сроки реализации важного проекта и напомнил об обещаниях государственной корпорации.

    Мурашко пояснил, что завершить работы специалисты обещают в следующем году. Выслушав доклад, премьер-министр поручил в обязательном порядке обеспечить появление собственного аппарата МРТ в заявленный период.

    Напомним, российские ученые создали первый отечественный портативный магнитно-резонансный томограф.

    Министерство здравоохранения отменило обязательное направление от лечащего врача на прохождение МРТ с 1 сентября.

    Мишустин призвал разрабатывать передовое отечественное медицинское оборудование.

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    1 августа 2026, 12:10 • Новости дня
    Социальный фонд повысил накопительные пенсии более 133 тыс. россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Социальный фонд России провел плановый перерасчет накопительных пенсий, увеличив их размер на 17,3% для более чем 133 тыс. человек с 1 августа.

    Это повышение не зависит от трудового статуса пенсионера и обусловлено доходами от инвестирования пенсионных накоплений, передает РИА «Новости».

    «Накопительные пенсии свыше 133 тысяч россиян с августа увеличены на 17,3%», – сообщили в пресс-службе фонда. Кроме того, срочные пенсионные выплаты, которые получают более 34 тыс. россиян, выросли на 19,32%.

    Фонд также установил доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Эти средства получили более 105 тыс. человек, на чьих лицевых счетах появились дополнительные накопления после первичного назначения выплаты. Накопления граждан формировались из страховых взносов работодателей с 2002 по 2013 год, инвестиционного дохода и средств материнского капитала.

    Напомним, Социальный фонд в конце июля анонсировал автоматический перерасчет накопительных частей пенсий.

    Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин оценил размер августовского повышения выплат в 17,3%.

    Заведующий лабораторией Президентской академии Александр Абрамов назвал среднюю сумму ежемесячной прибавки от накопительной части в размере 1,6 тыс. рублей.

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    Кишинев готовится к демонтажу автономии Гагаузии

    Парламент Молдавии приступил к реформе избирательной системы Гагаузии, изменив правила формирования Народного собрания автономии и ужесточив требования к кандидатам. В Комрате расценивают эти шаги как очередную попытку Кишинева ограничить самостоятельность региона. Не станет ли нынешняя реформа началом демонтажа особого статуса Гагаузии? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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