Ветераны СВО назвали десантную службу школой ответственности

Герой России Муссагалеев: Сила ВДВ заключается в готовности защищать и помогать

Tекст: Валерия Городецкая

«Для меня День ВДВ – это напоминание о ценностях, которые остаются с тобой навсегда. Я глубоко убежден: десантная служба закаляет характер. Она учит брать на себя ответственность в самых сложных ситуациях и действовать ради людей», – заявил газете ВЗГЛЯД глава администрации Новосергиевского района Оренбургской области, Герой России Нурсултан Муссагалеев.

Политик добавил, что сила Воздушно-десантных войск заключается в готовности защищать и помогать. В муниципальной работе он руководствуется принципами порядочности, решительности и ответственности, приобретенными во время службы. Муссагалеев отметил, что десантное братство и взаимовыручка помогают ему в создании сплоченной команды.

Вице-президент ПАО «Ростелеком» Виталий Дроздов, выпускник программы «Время героев», также подчеркнул значимость армейского опыта.

По его словам, десантная подготовка формирует умение брать ответственность и доводить задачи до конца. Он добавил, что программа помогла перенести эти качества в корпоративную среду, где работа в сфере специальной связи обеспечивает безопасность миллионов людей.

Президент России Владимир Путин по случаю для ВДВ, который отмечается 2 августа, направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск. «Уверен, что личный состав Воздушно-десантных войск и впредь будет достойно решать поставленные задачи, вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности Отечества. Желаю вам, вашим родным и близким успехов и всего наилучшего», – заявил Путин.