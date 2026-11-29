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Над Брянской областью за сутки уничтожили 417 украинских дронов
Ковальчук: Над Брянской областью за сутки сбили 417 беспилотников
За минувшие сутки над территорией Брянской области ликвидировано 417 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
«За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск“, МОГ Брянского ло МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 417 вражеских БПЛА самолетного типа», – сообщил глава региона в социальной сети «Макс».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор региона Егор Ковальчук сообщил о ликвидации 39 украинских беспилотников над Брянской областью.
Ранее российские военные и правоохранители за сутки уничтожили 208 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией региона.
Также Ковальчук заявил об уничтожении 26 украинских дронов в небе над Брянской областью.