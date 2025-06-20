Губернатор рассказал, как санкции помогли увеличить морские перевозки в Калининград

Беспрозванных: Из-за санкций недружественных соседей мы нарастили морские перевозки

Tекст: Ирма Каплан

По словам губернатора Калининградской области, регион столкнулся с ограничениями недружественны соседей.

«Все основные торговые взаимодействия шли через железнодорожный транспорт и автомобильный транспорт. Сегодня наши соседи ограничивают всевозможными путями, просто изыскивают разные пути для того, чтобы сократить перемещение наших товаров. Поэтому сегодня мы переходим на морской транспорт», – приводит РИА «Новости» слова Беспрозванных на полях Петербургского международного экономическом форума (ПМЭФ).

Так были открыты новые логистические возможности несмотря на возникшие неудобства.

Как подчеркнул губернатор, раньше морские перевозки были развиты в Калининградской области не так, как теперь.

«Сегодня фактически 60% всех товаров перевозится морским транспортом», – сказал он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пятницу на ПМЭФ президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание, которое продлилось четыре часа, и обратился с приветственным словом к участникам.

Президент выступил за отказ от подхода, при котором мировые ресурсы контролируются узким кругом западных стран и поставил задачу войти в двадцатку мировых лидеров по условиям ведения бизнеса к 2030 году.