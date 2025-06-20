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Губернатор рассказал, как санкции помогли увеличить морские перевозки в Калининград
Беспрозванных: Из-за санкций недружественных соседей мы нарастили морские перевозки
Калининградская область значительно увеличила долю морских перевозок после введения транспортных ограничений со стороны соседних стран, морской транспорт перевез 60% товаров в Калининградскую область, заявил на ПМЭФ губернатор региона Алексей Беспрозванных.
По словам губернатора Калининградской области, регион столкнулся с ограничениями недружественны соседей.
«Все основные торговые взаимодействия шли через железнодорожный транспорт и автомобильный транспорт. Сегодня наши соседи ограничивают всевозможными путями, просто изыскивают разные пути для того, чтобы сократить перемещение наших товаров. Поэтому сегодня мы переходим на морской транспорт», – приводит РИА «Новости» слова Беспрозванных на полях Петербургского международного экономическом форума (ПМЭФ).
Так были открыты новые логистические возможности несмотря на возникшие неудобства.
Как подчеркнул губернатор, раньше морские перевозки были развиты в Калининградской области не так, как теперь.
«Сегодня фактически 60% всех товаров перевозится морским транспортом», – сказал он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пятницу на ПМЭФ президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание, которое продлилось четыре часа, и обратился с приветственным словом к участникам.
Президент выступил за отказ от подхода, при котором мировые ресурсы контролируются узким кругом западных стран и поставил задачу войти в двадцатку мировых лидеров по условиям ведения бизнеса к 2030 году.