Пленарная сессия ПМЭФ с Путиным побила рекорд продолжительности

Tекст: Денис Тельманов

Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина продлилась ровно четыре часа, передает ТАСС. Это стало самым продолжительным мероприятием за последние три года.

В прошлом году аналогичная сессия длилась три часа сорок три минуты, а в 2023 году – два часа пятьдесят шесть минут. В этом году выступление президента Путина заняло пятьдесят пять минут и вошло в пятерку самых длинных на ПМЭФ.

Президент в своей речи обозначил пять ключевых направлений для развития российской экономики, среди которых повышение экономической активности граждан, создание новых условий для инвестиций, технологическое обновление, изменение структуры внешней торговли и интеграция инноваций в оборонную и гражданскую сферы.

На сессии также выступили президент Индонезии Прабово Субианто, советник по национальной безопасности Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле. После выступлений они ответили на актуальные вопросы дня. Модератором стал гендиректор Sky News Arabia Надим Котеич.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил за отказ от подхода, при котором мировые ресурсы контролируются узким кругом западных стран. Президент России поставил задачу войти в двадцатку мировых лидеров по условиям ведения бизнеса к 2030 году. Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.