Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.3 комментария
Генпрокурор Украины отказался добровольно уходить в отставку
Генпрокурор Украины Кравченко отказался добровольно уходить в отставку
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко отказался добровольно покидать свой пост на фоне скандала с мошенническими колл-центрами.
Кравченко отказался добровольно покидать должность на фоне скандала с мошенническими колл-центрами, передает РИА «Новости». «Есть законные процедуры. Я не цепляюсь за свой пост и никогда не буду цепляться. Это решение команды, … или Верховной рады. На данный момент у меня нет такого решения», – цитирует Кравченко украинское издание «Зеркало недели».
Подозрения в адрес сотрудников прокуратуры связаны с их возможным участием в курировании незаконных телефонных центров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранители заподозрили заместителя прокурора Сергея Крапиву в крышевании мошеннических кол-центров.
После сообщений об обысках пропавшего главу надзорного ведомства нашли в одной из частных киевских клиник.
Позже Руслан Кравченко заявил о своей непричастности к незаконной деятельности подчиненного.