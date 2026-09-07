Генпрокурор Украины отказался добровольно уходить в отставку

Генпрокурор Украины Кравченко отказался добровольно уходить в отставку

Tекст: Дарья Григоренко

Кравченко отказался добровольно покидать должность на фоне скандала с мошенническими колл-центрами, передает РИА «Новости». «Есть законные процедуры. Я не цепляюсь за свой пост и никогда не буду цепляться. Это решение команды, … или Верховной рады. На данный момент у меня нет такого решения», – цитирует Кравченко украинское издание «Зеркало недели».

Подозрения в адрес сотрудников прокуратуры связаны с их возможным участием в курировании незаконных телефонных центров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранители заподозрили заместителя прокурора Сергея Крапиву в крышевании мошеннических кол-центров.

После сообщений об обысках пропавшего главу надзорного ведомства нашли в одной из частных киевских клиник.

Позже Руслан Кравченко заявил о своей непричастности к незаконной деятельности подчиненного.