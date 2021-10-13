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Украина захотела заменить Будапештский меморандум новыми гарантиями
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Украина стремится заменить Будапештский меморандум на другое международное соглашение с гарантиями безопасности, заявил заместитель постоянного представителя страны при ООН Юрий Витренко в ходе выступления на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи по вопросам разоружения.
Витренко возложил на Россию ответственность за нарушение Будапештского меморандума во время событий 2014 года, что в Москве неоднократно опровергали, передает ТАСС.
«В этих условиях Украина стремится к принятию международного соглашения, которое заменило бы Будапештский меморандум и обеспечило прямые и надежные гарантии мира и безопасности», – сказал дипломат.
Напомним, в начале августа на Украине пригрозили Западу возвращением ядерного статуса в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. В июле глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х. В апреле посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Британия подписали Будапештский меморандум, согласно которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали Киеву безопасность.
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Россия заявила о готовности к отсоединению энергосистемы Украины
Россия готова к десинхронизации энергосистемы с Украиной, при этом не исключает поставок в будущем в случае необходимости, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
«В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют», – сказал министр в интервью каналу «Россия 24».
По его словам, если Украины столкнется с дефицитом мощности энергии, то российская энергосистема готова осуществить импорт. «Все будет зависеть от коммерческих условий», – подчеркнул Шульгинов.
Ранее сообщалось, что минэнерго Украины планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса».
В сентябре украинские власти решили продлить запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии на месяц.
Украина нарастила поставки газа в Европу
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Украина нарастила реэкспорт газа из собственных хранилищ в Европу в условиях дефицита, следует из статистики венгерского оператора FGSZ.
Согласно данным, через пограничный пункт Берегово в Венгрию прокачивается около 6 млн кВт-ч энергии, что эквивалентно приблизительно 575 тыс. кубометров газа, сообщает издание «Апостроф».
По данным украинского издания, это не полноценный транзит, а реэкспорт европейскими трейдерами. «Таким образом, нынешнее количество украинского реэкспортируемого газа от всего, что поставляется в Венгрию, уже достигло 63,98%», – говорится в материале.
Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения и социальной сферы.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
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Путин: Поставки газа через Украину опасно увеличивать
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Украинский газопровод может просто лопнуть при увеличении транзита, заявил президент России Владимир Путин.
Путин указал в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», что Россия уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%, но «там больше увеличивать нельзя», передает РИА «Новости».
«Нам все намекают – увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», – пояснил президент.
Он отметил, что часть энергоресурсов, примерно 18 млрд кубических метров газа, хранится в ПХГ Украины, однако значительный объем из этого ресурса принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным. И здесь «некоторые безответственные политики» на Украине заявляют, что газ, который хранится в подземных хранилищах, «который им не принадлежит», следует национализировать.
«И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами», – указал российский лидер.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия после 2024 года продлить свои обязательства по прокачке газа через Украину, Путин сказал: «Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить (...) Мы готовы это сделать. Но мы должны понять: а сколько же у нас купят».
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.
Ранее в Кремле заявили, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической.
Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Путин подчеркивал, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Названы условия поставок электричества из Белоруссии на Украину
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«Белоруссия может возобновить продажу электроэнергии Украине, но для этого Киев должен отказаться от очернения Минска под диктовку западных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Петр Петровский. Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев планирует начать импорт энергии из Белоруссии из-за «энергетического кризиса».
«У Белоруссии есть возможности для поставок электроэнергии на Украину. Минск уже имел такую практику, в том числе зимой этого года», – подтвердил минский политолог Петр Петровский. Но, по словам эксперта, многое будет зависеть от политики официального Киева.
«Возобновление энергетического сотрудничества двух стран будет зависеть от того, откажется ли Украина от санкционных «пугалок», разблокирует воздушные коридоры для Белоруссии и перестанет ли рисовать образ официального Минска красками западной вульгарной пропаганды», – пояснил аналитик.
При этом у Минска есть интерес в том, чтобы продавать электроэнергию Украине, поскольку АЭС в Белоруссии вырабатывает энергии больше, чем необходимо стране, подтвердил белорусский политолог Алексей Дзермант.
Он уточнил, что потепления отношений между странами ждать все равно не стоит. «Я сомневаюсь, что сотрудничество пойдет дальше чисто экономических вопросов, поскольку политические отношения Минска и Киева заморожены и никаких подвижек в сторону изменения ситуации не видно», – указал собеседник.
Эксперт напомнил, что Минск неоднократно выражал готовность помогать жителям Украины, но не властям страны. «Начало поставок нормально воспримут в Белоруссии, но украинские СМИ будут критиковать такое сотрудничество, призывая «бойкотировать поставки электричества от диктатора». Однако, в случае реального кризиса на Украине, на эту шумиху мало кто будет обращать внимание», – уверен Дзермант.
Во вторник издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в минэнерго Украины сообщало, что Киев планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса». Отмечалось, что сечение линий электропередачи, соединяющих обе страны, составляет 900 МВт. По данным источника, задействовать из них планируется минимум половину, передает.
«Эти поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября – начале ноября, когда ожидается внутренний рост спроса на электроэнергию. Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна не способна из-за проваленной программы по накоплению угля», – говорилось в сообщении.
Источник отметил, что, если Белоруссия откажет в транспортировке электроэнергии по политическим причинам, Украина «с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления». Уточняется, что сперва добровольно сократить объемы потребления электроэнергии на 10–20% предложат промышленным потребителям.
Позднее Киев сообщил, что не будет возобновлять импорт электричества из России и Белоруссии, срок запрета на который истекает 1 ноября. В минэнерго напомнили, что обращались в Национальную комиссию Украины (НКРЭКУ), осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с предложением запрета импорта электроэнергии из России и Белоруссии. «Вопрос добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоит на повестке дня», – заверили в ведомстве.
Кроме того, минэнерго сообщило, что в августе темпы пополнения запасов угля увеличены в два раза для стабильного прохождения отопительного сезона. Производители электроэнергии располагают финансовыми возможностями для закупки угля, в том числе импортного, утверждают в Киеве.
При этом, в реальности на Украине отопление до сих пор не включено на объектах социальной инфраструктуры, в связи с этим пациентам больниц приходится приносить собственные одеяла, а в детсады и школы родители приносят обогреватели.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что на Украине из-за жадности чиновников наступил газовый кризис. В ряде областей социальные учреждения, включая детские сады, школы и больницы, остаются без отопления. Также в стране началось досрочное расходование газа из подземных хранилищ, а в некоторых регионах объявлена чрезвычайная ситуация.
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Кремль отверг призывы к России признать ответственность за катастрофу MH17
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В Кремле считают неуместными и недопустимыми призывы к России признать ответственность за катастрофу MH17, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова журналиста о том, что якобы в расследовании все идет к тому, что Россию обвинят в этом преступлении.
«Честно говоря, пока я не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же подобные призывы – абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он напомнил, что никаких вердиктов на этот счет нет, поэтому реагировать на новости нужно по мере их поступления.
Также Песков подчеркнул, что Киев должен сам разобраться в ситуации в Донбассе, а сделать это можно только путем имплементации Минского комплекса мер.
«Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины не было и нет», – сказал он.
В СМИ появилась информация о том, что голландский МИД будет рекомендовать завершить работу по дополнительному расследованию ситуации с незакрытием воздушного пространства над зоной внутреннего вооруженного конфликта в Донбассе, приведшей к крушению воздушного судна. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что таким образом Нидерланды пытаются перевести стрелки с Киева на Москву.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Европейские СМИ: Отношения между Брюсселем и Киевом охладели
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Евросоюз разочарован застоем реформ на Украине, а президент страны Владимир Зеленский разочарован отсутствием перспектив вступления в ЕС, отношения между Брюсселем и Киевом охладели, пишет журналист швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung Даниэль Штайнфорт.
Штайнфорт пишет, что доклад, опубликованный Европейской счетной палатой в конце сентября, оказался сокрушительным, больше 20 лет «ЕС поддерживает страну в проведении политических реформ и борьбе с коррупцией, но, несмотря на все усилия, влияние олигархов и продажных госслужащих на Украине не уменьшилось ни на йоту», передает InoPressa.
Подчеркивается, что аудиторы подвергли критике тот факт, что ЕС не разработал эффективную стратегию против злоупотребления властью на высоком уровне.
«По оценкам Брюсселя, объем средств ЕС, поступивших Украине с 2014 года, составляет около 15 млрд евро. Будучи крупнейшим донором, ЕС все еще надеется стабилизировать своего «стратегического партнера» в политическом плане и теснее привязать его к Западу. Однако страна очень далека от реальной перспективы вступления в ЕС, о которой грезит президент Украины Владимир Зеленский», – указывается в статье.
При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Independent пожаловался, что основная проблема якобы состоит в том, что у ЕС «отсутствует политическая воля для того, чтобы предложить Украине хотя бы перспективу членства». В ином случае «ситуация могла бы выглядеть совершенно иначе». Кроме того, Украина «даже прописала цель вступления в ЕС (а также членства в НАТО) в своей конституции».
«Отношения между Брюсселем и Украиной охладели; этого не смог скрыть даже саммит, на котором Зеленский, председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель обменялись во вторник в Киеве множеством теплых слов. Вместе они создали партнерство, основанное на взаимной дружбе, восторгалась фон дер Ляйен. «Мы очень близки друг к другу и становимся все ближе». Однако в отношении верховенства закона и борьбы с коррупцией еще есть над чем работать. Зеленский тоже высоко оценил двусторонние отношения и одновременно напомнил, что Украина заслуживает «европейской перспективы», – констатирует Штайнфорт.
Он отметил, что европейские лидеры и Зеленский смогли договориться о подписании нескольких соглашений, включая соглашение об интеграции Украины в европейское воздушное пространство, и Киев «надеется таким образом расширить авиасообщение со странами ЕС». Вместе с тем «по вопросу энергетической безопасности фон дер Ляйен и Мишель пообещали украинскому президенту «неограниченную поддержку».
«Ждать ли в скором времени движения на зачерствелых фронтах? Всего за несколько часов до саммита Зеленский говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По словам Киева, они обсудили возможный саммит с президентом России Владимиром Путиным в так называемом «нормандском формате». Согласно заявлению Кремля, ранее Меркель и Макрон также беседовали с Путиным по телефону», – пишет NZZ.
Ранее Зеленский заявил, что без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха. В сентябре он заявлял о способности Киева усилить НАТО, а также о том, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
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В Кремле назвали условие сохранения транзита газа через Украину
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Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В данном случае, конечно, адресатом Киева являются приобретатели газа, покупатели газа в Европе, европейские компании. Именно эти компании могут заключить с российским монополистом новые долгосрочные соглашения с увеличенными объемами с учетом растущих потребностей в голубом топливе», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.
Песков отметил, что в таком случае Россия готова будет выполнить новые контракты. «Конечно. Россия это и делает. Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше газ, если будут увеличивать контракты, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать», – сказал он.
Кроме того, представитель Кремля отметил, что Россия безукоризненно выполняет контрактные обязательства по поставе газа в Европу.
«Россия в любом случае безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются», – заявил он.
Отвечая на вопрос о возможности дальнейшего наращивания поставок, Песков переадресовал этот вопрос в «Газпром».
«Есть покупатель, есть продавец... Здесь же еще есть инфраструктурная проблема, как это делать. Поэтому опять же, это лучше уже адресовать вопросы непосредственно Газпрому», – сказал он.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Умер директор Чернобыльской АЭС, руководивший ею в момент катастрофы
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Скончался первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов, сообщила пресс-служба ЧАЭС.
Брюханов умер на 85-м году жизни 13 октября, говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Брюханов руководил станцией с 1970 по 1986 год.
В 1959 году окончил энергетический факультет Ташкентского политехнического института, после работал на Ангренской ТЭС, Славянской ГРЭС, в 1969-м был назначен директором будущей ЧАЭС.
В 1988 году был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовом учреждении общего режима. Брюханова судили по статье 220 УК УССР – за неправильную эксплуатацию взрывоопасных предприятий. При этом АЭС не относились к взрывоопасным объектам, решение об этой уголовной статье приняла судебно-техническая комиссия. В сентябре 1991 года Брюханов был освобожден. Участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части России и Молдавии.
Медведчук призвал Киев прекратить обвинять ДНР и ЛНР в терроризме
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Киев не должен обвинять ДНР и ЛНР в терроризме, если хочет восстановить территориальную целостность Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
Медведчук напомнил, что «все обращения Верховной рады о зачислении в список террористических организаций, о признании их террористическими организациями, закончились безуспешно». Он отметил, что все международные организации понимают пагубность такого шага – «как только это произойдет, о мире, о возвращении Донбасса в Украину и Украины в Донбасс, можно будет просто забыть», передает ТАСС.
Глава политсовета ОПЗЖ также призвал президента Украины Владимира Зеленского «вести переговоры» с российским президентом Владимиром Путиным, «потому что это интерес для Украины». Медведчук заявил, что украинской власти следует как можно быстрее «одуматься» и найти интерес «для страны и людей», который состоит в мирном сосуществовании с Россией и урегулировании ситуации в Донбассе.
Медведчук заявил, что без мира в Донбассе, «стабильности в стране не будет, инвестиций не будет, развития экономики не будет, и будет постоянная проблема, которая все эти годы является проблемой номер один». Его спросили, «кто же тогда кого убивает» в Донбассе, Медведчук ответил, что это вопрос к официальным органам, которые хорошо знают, как происходят ранения и потери и с одной, и с другой стороны, передает РИА «Новости».
Он считает, что сейчас Украина «идет по пути узурпации власти и установления диктатуры и это не принесет пользы гражданам». Медведчук полагает, что «за всеми этими решениями и уголовным преследованием стоит власть, Зеленский и его команда», которые «пытаются воспрепятствовать налаживанию отношений с Россией». Киев допускает «преступную ошибку», когда, «понимая выгоду в торгово-экономических взаимоотношениях, восстановлении их с Россией, делает все наоборот в угоду политическим мотивам, для того, чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украины», заявил Медведчук.
Напомним, Киевский суд отказал в аресте главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука, политик оставлен под домашним арестом до 7 ноября по делу о «схемах» импорта угля из Донбасса. Политик заявил, что имеет место незаконное уголовное преследование, власть фабрикует дело, чтобы уничтожить оппозицию.
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Школы и больницы на Украине начали запасаться одеялами и обогревателями
На Украине отопление до сих пор не включено на объектах социальной инфраструктуры, в связи с этим пациентам больниц приходится приносить собственные одеяла, а в детсады и школы родители приносят обогреватели, заявила эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.
«В школах сейчас температура 14-15 градусов. Одна воспитательница, одна нянечка в садике, и одна из них должна постоянно следить, чтобы никто из детей не подбежал и не сунул пальцы в обогреватель», – цитирует РИА «Новости» Ненно.
В свою очередь глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключения отопления ждут школы и другие объекты социальной инфраструктуры, поскольку газа в стране для прохождения отопительного сезона мало, а деньги на его приобретение отсутствуют: они были потрачены летом на реализацию строительной программы, объявленной президентом Зеленским.
Ранее сообщалось, что Украина нарастила реэкспорт газа в Европу в условиях дефицита.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах Украины ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
При этом замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения и социальной сферы.
Украине пригрозили лишением чемпионата Европы по ММА из-за недопуска россиян
Украина может лишиться права проведения чемпионата Европы по смешанным единоборствам (ММА), если российские атлеты не будут допущены к участию в соревнованиях, заявили в Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA), под эгидой которой проводится турнир.
Ранее президент Украинской федерация смешанных единоборств (UF MMA) Владимир Тесля заявил, что российские спортсмены не выступят на чемпионате Европы, который должен пройти в Киеве с 5 по 9 ноября.
«Глобальная ассоциация смешанных боевых единоборств предана ценностям, на которых она была основана, включая абсолютную нетерпимость к любым формам дискриминации. Ассоциация верит в объединительную силу спорта, которая сплачивает людей на мирных спортивных соревнованиях, а не воздвигает между ними стены», – передает ТАСС заявление организации.
Во время подготовки к чемпионату Европы 2021 года на Украине в СМИ появилась информация о комментариях, которые были даны UF MMA и президентом федерации Владимиром Теслей по поводу дискриминации российских атлетов на турнире и которые были неверно истолкованы прессой. Данное толкование привело к тому, что атлеты из России ошибочно решили, что им не будет позволено выступить на чемпионате Европы по политическим причинам».
«В ответ на это GAMMA официально заявляет, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах GAMMA по политическим, идеологическим или каким-либо другим соображениям. GAMMA и местные организаторы продолжают упорно трудиться для того, чтобы провести чемпионат Европы на уровне, достойном атлетов, которые приедут со всего континента. Чемпионат Европы 2021 года на Украине будет открыт для всех европейских стран – членов GAMMA», – отмечается в заявлении.
Президент GAMMA Алекс Энгельхардт заявил, что все ранее заявленные участники выступят на соревнованиях. «Мы – единая семья GAMMA, объединенная общими базовыми ценностями, и мы не позволим отдельной личности или организации поставить эти ценности под сомнение, – сказал Энгельхардт. – Мы организуем турниры для атлетов из всех стран – членов ассоциации, и главное для нас не только то, что 40 стран получат возможность выступить на чемпионате, но и то, что ни одна из стран не будет лишена такой возможности».
Вице-президент GAMMA Адриан Бакос отметил, что организация придерживается принципа невмешательства политики в спорт. «Мы верим в то, что спорт и политика должны быть разделены, мы будем работать со всеми странами-участниками, чтобы быть полностью уверенными в том, что все необходимые правила для участия в чемпионате Европы были соблюдены», – отметил Бакос.
В GAMMA заявили, что в случае дискриминации какой-либо из команд турнир могут перенести в другую страну.
Напомним, во вторник Украина добилась запрета на участие российских бойцов в чемпионате Европы по ММА (Украинская федерация по смешанным боевым искусствам) в Киеве.
Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского на нормандском саммите
Украина ждет четкого ответа от России о готовности провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Я каждый день получаю какие-то посты из РФ, где какие-то официальные лица комментируют перспективу проведения этой встречи. И так уже комментируют, и сяк комментируют. С одной стороны они этой встречи избегают, а с другой стороны не могут прекратить о ней говорить», – цитирует РИА «Новости» Кулебу.
По его словам, Киев готов к такой встрече. Министр отметил, что Киев ждет от Москвы четкий ответ – «готовы они встречаться или нет».
«Эта встреча может состояться в рамках нормандского саммита, если такой будет проведен, а мы хотим его проведения в ближайшее время. Может быть проведена отдельно. Но главное, что РФ сейчас выглядит растерянной и не может нам дать четкий ответ: так вы встречаетесь с нами или не встречаетесь?», – сказал Кулеба.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что повестка возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет отличаться от повестки саммита «нормандской четверки».
Накануне Елисейский дворец сообщил, что в ближайшие недели состоится встреча глав МИД стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия).
«Оператор ГТС Украины» отрицает данные об изношенности газовой системы страны
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В компании «Оператор ГТС Украины» заявили, что газотранспортная система страны не изношена, передает ТАСС.
«Информация, озвученная президентом РФ относительно „изношенности" газотранспортной системы Украины, не соответствует действительности», – сообщает издание УНН со ссылкой на пресс-службу компании, передает ТАСС.
Ранее в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели Владимир Путин заявил, что усилить транзит газа сейчас через украинскую ГТС опасно. По словам российского лидера, она изношена на 80% и может не выдержать. Но все же в этом году поставки топлива по этому маршруту будут увеличены примерно на 10%, несмотря на условия контракта.
Ранее «Оператор ГТС Украины» сообщал о ремонте и диагностике ГТС. На эти цели выделили около 4,6 млрд гривен. Сейчас строятся две компрессорные станции, еще восемь построят до 2025 года.
Напомним, Украина столкнулась с газовым кризисом. Многие соцучреждения страны остаются без отопления. В стране начали досрочно тратить газ из хранилищ.
Киев заявил о достаточных объемах газа в ПХГ Украины
В подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения и социальной сферы, заявил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.
Тимошенко сказал, что в СМИ и от оппозиции «звучит много манипуляций», но призвал не «разгонять панику», так как «никаких проблем» с запасами газа нет. Он признал, что «цена на газ на рынке действительно зашкаливает», но заверил, что власти Украины «всеми способами помогают местному самоуправлению преодолеть этот кризис», в том числе «с помощью спеццены», передает РИА «Новости».
Тем временем компания «Нафтогаз Украины» предложила бюджетным и религиозным организациям, в частности школам, детсадам и больницам, специальную цену на газ. Указывается, что «школы, детские сады, больницы смогут купить газ по 13,7 гривен/кубометр (0,52 доллара)». При этом спеццена будет действовать по контракту сроком на 15 месяцев. С транспортировкой и НДС цена составит 16,8 гривен (0,64 доллара).
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах Украины ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
На Украине сочли Зеленского проблемой для Запада
США скептически настроены в отношении президента Украины Владимира Зеленского, который стал «проблемой» для Запада, заявил представитель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной раде Олег Волошин.
По словам парламентария, именно с такой позицией приехала на переговоры в Москву помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.
«Мне известно из моих источников, что она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского. Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый», – сказал Волошин в эфире телеканала «Первый независимый».
По словам депутата, Вашингтон понимает, что какую-либо эскалацию может устроить только Киев, так как Джо Байден еще весной позвонил Владимиру Путину и во многом благодаря этому Украина «существует хотя бы в той форме, в которой она существует». Нуланд, вероятно, также получит предложение «разобраться со своим Зеленским», подчеркнул Волошин.
«И Нуланд в этой связи (в Москве) явно услышит то же самое: «Разберитесь со своим Зеленским. Он неподконтрольный, непредсказуемый, есть информация, что иногда он принимает решения в измененном состоянии сознания. Это проблема». И это проблема уже для всех – не только для Москвы. Это проблема для Вашингтона, для Запада», – добавил депутат.
Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Рябков сообщил, что разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Нуланд заявила, что переговоры в Министерстве иностранных дел России были конструктивными.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с нынешней властью Украины бессмысленны, так как эти люди постоянно меняют свою позицию, пытаясь угодить другим странам.