В ДНР попросили у России военной и финансовой помощи

Самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) необходима военная и финансовая помощь со стороны России, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Финансовая помощь, военная помощь тоже необходима по разным направлениям», – сказал Басурин в эфире YouTube-канала «Соловьев.live».

При этом он подчеркнул, что самое главное на данный момент - моральная поддержка. По его словам, в Донбассе идет война, ситуация не просто сложная, а критическая.

«Без воды у нас люди остались. Вот, говорят, что нет геноцида. Скажите, пожалуйста, если прекратить подачу питьевой воды, то это что? Я считаю, что это в чистом виде геноцид. Кроме военных преступлений есть еще геноцид. Как бы политики западные не заявляли, что мы все придумываем, но люди-то без воды, тысячи людей, десятки тысяч людей без воды», – сказал Басурин.

Он отметил, что поврежденная насосная станция качает воду для порядка 2 млн человек в Донбассе, не только в ДНР и ЛНР.

«Вот эта власть, которая сейчас находится в Киеве, она реально геноцид (осуществляет) не только по жителям наших республик, но и по жителям Донбасса в том числе», – добавил Басурин.

Ранее замминистра труда и социального развития Ростовской области Елена Калугян сообщила, что единовременные выплаты в 10 тыс. рублей положены всем, кто был эвакуирован из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, начиная с 18 февраля, и пересек российскую границу.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию. Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России.

Около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

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