Большинство россиян поддержали решение о приеме эвакуированных из ДНР и ЛНР

Около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

«Россияне поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории этих республик (78%)», – сообщается на сайте ВЦИОМ.

Уточняется, что не поддерживают это решение 13% опрошенных. Такого мнения чаще придерживаются россияне в возрасте 18-34 лет.

При этом три четверти опрошенных также поддерживают решение президента России об единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тыс. рублей (75%). Не поддерживают данную меру поддержки 18%.

Большинство россиян положительно относятся к помощи российских волонтеров из разных регионов страны беженцам из ДНР и ЛНР (82%), безразличными остались 12%, а 4% опрошенных относятся к помощи отрицательно.

Ранее замминистра труда и социального развития Ростовской области Елена Калугян сообщила, что единовременные выплаты в 10 тыс. рублей положены всем, кто бы эвакуирован из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, начиная с 18 февраля, и пересек российскую границу.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

В воскресенье врио главы российского МЧС Александр Чуприян заявил, границу России пересекли уже около 61 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию. Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России.

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