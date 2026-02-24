23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.18 комментариев
Япония пообещала объяснить G7 важность проекта «Сахалин-2»
Токио продолжит разъяснять странам Евросоюза и Группы семи (G7) важность импорта сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2» для энергобезопасности Японии, заявил генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара.
По его словам, японское правительство намерено продолжить разъяснения Евросоюзу и странам G7 о важности импорта сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2» для собственной энергобезопасности, передает ТАСС.
Кихара подчеркнул: «Мы продолжим разъяснять государствам G7, в том числе ЕС, позицию Японии в отношении энергетической безопасности, а также важность проекта «Сахалин-2« для энергобезопасности Японии, добиваясь их понимания и обеспечивая бесперебойные и стабильные поставки СПГ в Японию«. На этот проект приходится около 9% всего объёма импорта СПГ в страну.
В ходе пресс-конференции Кихару спросили, как Токио намерен действовать в условиях грядущего полного запрета на импорт российского СПГ, который Евросоюз планирует ввести с 2027 года. Ожидается, что Япония будет настаивать на особом подходе к этому вопросу из-за своей энергетической зависимости.
Кихара также затронул ситуацию на Украине, заверив, что Япония намерена продолжать поддержку Киева. Кроме того, он подтвердил приверженность Токио курсу на обсуждение заключения мирного договора с Москвой и решения вопроса о четырех островах южной части Курил, а также отметил, что японское правительство будет добиваться возможности для бывших жителей посещать могилы предков на этих островах.
По его словам, препятствием для посещения могил бывшими жителями островов является позиция японских властей, а не Москвы. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти России не возражают против таких визитов.
