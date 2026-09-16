Эксперт Роскачества назвала лучший способ добиться повышения зарплаты

Эксперт Роскачества Шульженко назвала достижения аргументом для роста зарплаты

Tекст: Елизавета Шишкова

Разговор о повышении зарплаты часто воспринимают как неловкую просьбу, но на деле это возможность пообщаться об условиях и сверить ожидания, пишет Lenta.ru.

Директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко советует приходить к руководителю с конкретикой. «Со стороны сотрудника важно понимать свои сильные стороны и профессиональные цели, а со стороны компании – обеспечивать прозрачность критериев развития и давать понятную обратную связь. Когда человек понимает, какие компетенции и результаты ценятся в организации, ему проще планировать свой рост и видеть дальнейшие перспективы», – заявила она.

Эксперт отметила, что следует оценивать не только объем работы, но и ее влияние на общие результаты команды. Следующим шагом в карьере могут стать новые задачи, участие в проектах, расширение ответственности или обучение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил о сохранении тенденции к росту доходов граждан.

В марте число российских регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей выросло до двадцати.

При этом Центробанк зафиксировал нежелание многих российских компаний поднимать заработные платы сотрудникам.