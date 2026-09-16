Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.4 комментария
Эксперт Роскачества назвала лучший способ добиться повышения зарплаты
Эксперт Роскачества Шульженко назвала достижения аргументом для роста зарплаты
Директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко рекомендовала россиянам приходить на разговор о повышении зарплаты с конкретными достижениями и предложениями.
Разговор о повышении зарплаты часто воспринимают как неловкую просьбу, но на деле это возможность пообщаться об условиях и сверить ожидания, пишет Lenta.ru.
Директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко советует приходить к руководителю с конкретикой. «Со стороны сотрудника важно понимать свои сильные стороны и профессиональные цели, а со стороны компании – обеспечивать прозрачность критериев развития и давать понятную обратную связь. Когда человек понимает, какие компетенции и результаты ценятся в организации, ему проще планировать свой рост и видеть дальнейшие перспективы», – заявила она.
Эксперт отметила, что следует оценивать не только объем работы, но и ее влияние на общие результаты команды. Следующим шагом в карьере могут стать новые задачи, участие в проектах, расширение ответственности или обучение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил о сохранении тенденции к росту доходов граждан.
В марте число российских регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей выросло до двадцати.
При этом Центробанк зафиксировал нежелание многих российских компаний поднимать заработные платы сотрудникам.