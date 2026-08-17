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Врачи предупредили о риске масштабной эпидемии в испанской Сеуте
В испанской Сеуте возник риск эпидемии из-за наплыва мигрантов
В испанском анклаве Сеута сложилась критическая ситуация из-за наплыва мигрантов из Марокко, что грозит масштабной эпидемией и коллапсом медицинской системы, заявил председатель местной коллегии врачей Энрике Ровиральта.
Председатель местной коллегии врачей Энрике Ровиральта сравнил ситуацию с бомбой замедленного действия, передает РИА «Новости».
По его словам, в городе остаются около 10 тыс. человек, находящихся в условиях антисанитарии, чье состояние здоровья и статус вакцинации неизвестны.
«Мы столкнулись с гуманитарным и медицинским кризисом ... Существует реальный риск вспышки инфекции, эпидемии. Это бомба замедленного действия», – заявил Ровиральта в интервью газете ABC. Он добавил, что медицинские службы перегружены, а персонал истощен из-за необходимости работать в две смены.
В городе уже зафиксирована вспышка гастроэнтерита, из-за чего пришлось открыть отделение для чрезвычайных ситуаций, работавшее в пандемию коронавируса. Местные жители также жалуются на мусор и антисанитарию после того, как в конце июля границу пересекли около 72 тыс. мигрантов из Марокко.
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