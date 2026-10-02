Вице-премьер Новак призвал направлять долгосрочные сбережения в инвестиции

Tекст: Дарья Григоренко

«Для дальнейшего масштабирования производств и технологий необходимо расширять источники капитала. Задача – направлять долгосрочные сбережения в инвестиции и снижать зависимость предприятий от дорогого банковского кредита», – заявил Новак, передает РИА «Новости».

Вице-премьер подчеркнул, что такой подход предполагает развитие облигационного и акционерного финансирования, выход компаний на биржу, а также более активное участие пенсионных фондов и страховых организаций.

Он напомнил, что для технологического бизнеса уже работает компенсация затрат на размещение акций в качестве дополнения к грантовой и кредитной поддержке.

Также Новак сообщил, что правительство внесло в Госдуму законопроект об инвестиционном товариществе, который уже прошел первое чтение. По его словам, новая форма договоров призвана увеличить приток прямых и венчурных инвестиций. Закон может быть принят до конца года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин призвал дать импульс новому инвестиционному циклу.

В августе вице-премьер Александр Новак заявил о масштабном структурном сдвиге в экономике России.

Летом он сообщил о планах привлечь индийские инвестиции в нефтегазовый сектор.