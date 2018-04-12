Человека убили ради Porsche в Новосибирске

В Новосибирске завершено расследование дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в убийстве мужчины из-за дорого автомобиля, сообщает областное СУ СК.

По данным следствия, в ноябре 2017 года мужчины связались по интернету с продавцом автомобиля Porsche Panamera. Они договорились о встрече с владельцем автомобиля, осмотрели машину и договорились встретиться еще раз, чтобы совершить покупку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Во время второй встречи один из обвиняемых, находясь на заднем сидении машины, дважды выстрелил продавцу в голову. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Мужчины, чтобы скрыть следы преступления, вывезли тело жертвы за пределы Новосибирска и закопали в снегу.

Однако сотрудникам управления угрозыска ГУ МВД по Новосибирской области и отдела полиции № 3 «Заельцовский» удалось разыскать злоумышленников.

Кроме того, в ходе обыска у одного из обвиняемых было обнаружено наркотическое средство – каннабис (марихуана) массой 7,8 грамма.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – следует из сообщения СК.