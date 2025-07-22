А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.0 комментариев
Бобровский второй раз подряд признан лучшим хоккеистом России
Бобровский второй год подряд получил статус лучшего хоккеиста России
Голкипер клуба «Флорида» Сергей Бобровский второй год подряд признан лучшим хоккеистом России по итогам журналистского голосования, опередив Александра Овечкина и Никиту Кучерова.
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида» Сергей Бобровский второй год подряд признан лучшим хоккеистом России по версии журналистов, передает ТАСС.
Голосование организовал «Спорт-Экспресс». На втором месте по итогам голосования оказался Александр Овечкин из «Вашингтона», а третьим стал Никита Кучеров, выступающий за «Тампу».
В сезоне-2024/25 Бобровский вновь выиграл Кубок Стэнли, а Овечкин весной побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Кучеров во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного сезона НХЛ. Среди голосовавших руководителей спортивной редакции ТАСС Владислав Уткин поставил Бобровского на первое место, далее Кучерова и Овечкина, а также отметил Данилу Исаева и Кирилла Марченко.
Руководитель направления спортивной информации агентства Рустам Шарафутдинов также отдал первое место Бобровскому, поставив на второе Овечкина, а на третье Кучерова. В его пятерку также вошли Александр Радулов и Василий Подколзин.
Кроме этого, Бобровский был признан лучшим вратарем страны, Михаил Сергачев из «Юты» назван лучшим защитником, а Овечкин – лучшим нападающим. Иван Демидов получил признание как лучший игрок до 20 лет, Игорь Никитин стал лучшим тренером, а Алексей Волков – лучшим менеджером. В КХЛ журналисты отметили Максима Шабанова из «Трактора».
Голосование за лучшего хоккеиста России проводится «Спорт-Экспрессом» уже третий год подряд. В 2023 году первое место получил Кучеров, а в 2024-м – Бобровский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, клубы НХЛ выбрали пятерых российских хоккеистов на драфте 2025 года.
Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов в составе «Флориды» завоевали Кубок Стэнли второй раз подряд. При этом IIHF убрала постер с поздравлением «Флориде», на котором не были изображены россияне Бобровский и Куликов.