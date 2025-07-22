Бобровский второй раз подряд признан лучшим хоккеистом России

Бобровский второй год подряд получил статус лучшего хоккеиста России

Tекст: Мария Иванова

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида» Сергей Бобровский второй год подряд признан лучшим хоккеистом России по версии журналистов, передает ТАСС.

Голосование организовал «Спорт-Экспресс». На втором месте по итогам голосования оказался Александр Овечкин из «Вашингтона», а третьим стал Никита Кучеров, выступающий за «Тампу».

В сезоне-2024/25 Бобровский вновь выиграл Кубок Стэнли, а Овечкин весной побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Кучеров во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного сезона НХЛ. Среди голосовавших руководителей спортивной редакции ТАСС Владислав Уткин поставил Бобровского на первое место, далее Кучерова и Овечкина, а также отметил Данилу Исаева и Кирилла Марченко.

Руководитель направления спортивной информации агентства Рустам Шарафутдинов также отдал первое место Бобровскому, поставив на второе Овечкина, а на третье Кучерова. В его пятерку также вошли Александр Радулов и Василий Подколзин.

Кроме этого, Бобровский был признан лучшим вратарем страны, Михаил Сергачев из «Юты» назван лучшим защитником, а Овечкин – лучшим нападающим. Иван Демидов получил признание как лучший игрок до 20 лет, Игорь Никитин стал лучшим тренером, а Алексей Волков – лучшим менеджером. В КХЛ журналисты отметили Максима Шабанова из «Трактора».

Голосование за лучшего хоккеиста России проводится «Спорт-Экспрессом» уже третий год подряд. В 2023 году первое место получил Кучеров, а в 2024-м – Бобровский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, клубы НХЛ выбрали пятерых российских хоккеистов на драфте 2025 года.

Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов в составе «Флориды» завоевали Кубок Стэнли второй раз подряд. При этом IIHF убрала постер с поздравлением «Флориде», на котором не были изображены россияне Бобровский и Куликов.