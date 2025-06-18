IIHF убрала постер с поздравлением «Флориде» без россиян Бобровского и Куликова

Tекст: Александра Юдина

На изображении были представлены двенадцать игроков клуба, однако российские хоккеисты Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов на нем отсутствовали, передает РИА «Новости».

Болельщики и пользователи соцсетей обратили внимание на исключение Бобровского и Куликова из числа отмеченных чемпионов, что вызвало волну критики в адрес федерации. Вскоре после этого спорный постер был удален со страниц IIHF без каких-либо разъяснений.

В финале Кубка Стэнли «Флорида» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах. Бобровский и Куликов внесли вклад в успех команды и стали обладателями трофея.

Ранее IIHF объявила о недопуске сборной России. Решение принято после запроса Международного олимпийского комитета и признано окончательным.