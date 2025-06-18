В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
IIHF убрала постер с поздравлением «Флориде» без россиян Бобровского и Куликова
Международная федерация хоккея (IIHF) удалила постер с поздравлением «Флориде Пантерз» с победой в Кубке Стэнли, возмутивший болельщиков отсутствием российских чемпионов из состава «Флориды».
На изображении были представлены двенадцать игроков клуба, однако российские хоккеисты Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов на нем отсутствовали, передает РИА «Новости».
Болельщики и пользователи соцсетей обратили внимание на исключение Бобровского и Куликова из числа отмеченных чемпионов, что вызвало волну критики в адрес федерации. Вскоре после этого спорный постер был удален со страниц IIHF без каких-либо разъяснений.
В финале Кубка Стэнли «Флорида» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах. Бобровский и Куликов внесли вклад в успех команды и стали обладателями трофея.
Ранее IIHF объявила о недопуске сборной России. Решение принято после запроса Международного олимпийского комитета и признано окончательным.