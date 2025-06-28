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Клубы НХЛ выбрали пятерых россиян на драфте 2025 года
Во втором раунде драфта НХЛ 2025 года клубы выбрали пятерых российских хоккеистов, включая двух вратарей и трех нападающих.
Пять российских хоккеистов были выбраны клубами Национальной хоккейной лиги во втором раунде драфта 2025 года, передает РИА «Новости». В первом раунде драфта только один россиянин – вратарь «Красной Армии» Петр Андреянов – был выбран под общим 20-м номером командой «Коламбус Блю Джекетс».
Во втором раунде сразу пять игроков из России были задрафтованы различными клубами НХЛ. Нападающий Александр Жаровский был выбран под 34-м номером «Монреаль Канадиенс». Вратарь Семен Фролов стал 41-м выбором и пополнил состав «Каролина Харрикейнз», а форвард Даниил Прохоров под 42-м номером отправился в «Нью-Йорк Айлендерс».
Голкипер Алексей Медведев был выбран под 47-м номером командой «Ванкувер Кэнакс». Еще один российский нападающий, Иван Рябкин, оказался в «Каролина Харрикейнз», став 62-м выбором драфта.
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