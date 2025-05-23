Бобровский принес «Флориде» сухую победу в матче с «Каролиной»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в третий раз сыграл «на ноль» в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги, передает ТАСС. Во втором поединке против «Каролины» Бобровский отразил все 17 бросков, а его команда одержала победу со счетом 5:0.

Благодаря этому достижению Бобровский обновил собственный клубный рекорд по количеству «сухих» матчей в одном плей-офф. Последним вратарем, сыгравшим на ноль три или более раз в плей-офф, был Андрей Василевский из «Тампы», сохранивший ворота в неприкосновенности пять раз в розыгрыше 2020/21.

Бобровский одержал 55-ю победу в Кубке Стэнли, что позволило ему занять 19-е место в истории по этому показателю, обойдя легендарного Терри Савчука. Лидирует по победам вратарь Патрик Руа (151 победа).

Российские хоккеисты Андрей Свечников и Дмитрий Орлов, выступающие за «Каролину», а также Дмитрий Куликов из «Флориды» не отметились результативными действиями. В третьем периоде ворота «Каролины» защищал россиянин Петр Кочетков, отразивший четыре из пяти бросков.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет на домашней площадке клуба в ночь на 25 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бобровский установил рекорд Национальной хоккейной лиги, выиграв 400 матчей быстрее всех вратарей. Бобровский обошел Доминика Гашека по числу побед среди европейских вратарей в НХЛ. Бобровский вместе с Куликовым и Тарасенко взяли Кубок Стэнли в составе клуба Florida Panthers.