Бобровский установил рекорд НХЛ, выиграв 400 матчей быстрее всех вратарей

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Флорида Пантерз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата со счетом 3:1, передает «Интерфакс». Это позволило вратарю Сергею Бобровскому достигнуть значимого рубежа в 400 побед в НХЛ.

Победа сделала Бобровского первым среди российских вратарей, кто достиг 400 выигранных матчей в НХЛ. Более того, он установил новый рекорд лиги, достигнув этого результата быстрее всех своих предшественников. Для достижения этой отметки ему понадобилось 707 матчей, в то время как предыдущий рекорд принадлежал Хенрику Лундквисту, которому потребовалось 727 встреч.

В матче против «Рейнджерс» Бобровский совершил 24 сейва, обеспечив победу своей команде. Его вклад в матч был особенно отмечен, и он был признан первой звездой игрового дня в НХЛ, передает ТАСС.

Ранее хоккеисты Бобровский, Куликов и Тарасенко взяли Кубок Стэнли в составе «Флориды». Бобровский обошел Гашека по числу побед европейских вратарей в НХЛ.