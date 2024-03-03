Бобровский обошел Гашека по числу побед европейских вратарей в НХЛ

На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие

Express: Российская ракета «Сармат» способна устроить конец света

Tекст: Вера Басилая

Издание приводит ошеломляющие характеристики «Сармата»: в длину 35 метров, «Сатана-II» (по классификации НАТО – прим. ВЗГЛЯД) весит 220 тонн. По данным журналистов, ракета представляет собой несколько установок с независимым наведением, благодаря чему может поразить несколько целей одновременно, передает РИА «Новости».

По данным Центра стратегических и международных исследований США, «Сармат» преодолевает всю территорию Европы и большую часть США, эта ракета не похожа ни на одну, которая есть у других стран.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов. По его словам, в войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат», которые скоро Россия продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве.