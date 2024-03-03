Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.16 комментариев
Бобровский обошел Гашека по числу побед европейских вратарей в НХЛ
Бобровского признали третьей звездой дня в НХЛ
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), обойдя чеха Доминика Гашека по числу побед среди европейских вратарей лиги.
В матче против «Детройта», «Флорида» Бобровского выиграла со счетом 4:0, россиянин отразил 21 бросок, одержал 390-ю победу в НХЛ и вышел на чистое 2-е место по этому показателю среди европейских вратарей, обойдя чеха Доминика Гашека, передает ТАСС.
Лидером по числу побед в лиге среди европейских голкиперов является швед Хенрик Лундквист (459).
Ранее Гашек раскритиковал руководство НХЛ за допуск российских хоккеистов к играм.