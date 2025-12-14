Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.39 комментариев
Бобровский провел юбилейный сухой матч в НХЛ против Далласа
Голкипер Сергей Бобровский остановил все атаки «Далласа», сыграв очередной матч без пропущенных шайб и догнав финна Туукку Раска по числу «сухарей».
Вратарь «Флориды» россиянин Сергей Бобровский провел свой 52-й сухой матч в регулярных чемпионатах НХЛ, передает ТАСС. В поединке против «Далласа» он отразил все 15 бросков по своим воротам, позволив своей команде одержать уверенную гостевую победу со счетом 4:0. Бобровский в третий раз за текущий сезон закончил игру без пропущенных шайб и сравнялся по числу сухих матчей с финским голкипером Тууккой Раском, который занимает 27-е место в истории лиги.
За «Флориду» отличились Антон Лунделл, Сэм Беннетт и дважды Брэд Маршанд. В нынешнем сезоне на счету Бобровского уже 13 побед в 22 матчах. Следующим соперником «Флориды» станет «Тампа», которая примет команду в ночь на 16 декабря, а «Даллас» проведет встречу против «Лос-Анджелеса».
В других встречах тура «Детройт» обыграл «Чикаго» со счетом 4:0, «Каролина» победила «Филадельфию» (4:3 бул.), а защитник «Каролины» Александр Никишин забил гол. Форвард той же команды Андрей Свечников отметился результативной передачей. «Вегас» также выиграл у «Коламбуса» (3:2), заброшенные шайбы в этой игре на счету Павла Дорофеева и Егора Чинахова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Бобровский установил рекорд NHL, выиграв 400 матчей быстрее всех вратарей. Он обошел Доминика Гашека по числу побед среди европейских вратарей в NHL. Бобровский вместе с Куликовым и Тарасенко выиграл Кубок Стэнли в составе Florida Panthers.