Tекст: Ольга Иванова

США продолжают «дрессировать обезумевший Евросоюз», чтобы напомнить, кто является хозяином, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости». «Американцы продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз. Естественно, для того, чтобы больное животное вспомнило, кто истинный хозяин цирка», – написал политик в своих соцсетях.

Медведев также посоветовал не придавать чрезмерного значения обновленной стратегии национальной безопасности США. По его словам, это лишь набор политических деклараций, а важнее то, что происходит «в самих головах», как вашингтонских политиков, так и представителей «глубинного государства».

Обновленная стратегия безопасности США, по мнению зампреда Совбеза, фактически признает, что глобальный мир не держится больше на «плечах» Вашингтона. Медведев отметил, что теперь Америка вынуждена искать партнеров, готовых разделить эту «непосильную нагрузку».

Он назвал новую стратегию примечательной, потому что в ней есть попытка дать реальную оценку современным угрозам. Согласно Медведеву, в документе нынешней администрации Белого дома отражены многие вызовы, с которыми сталкивается мир сегодня.

Еще одной темой стал вопрос укрепления европейской обороны. Медведев считает, что если Евросоюз начнет активно развивать свои вооруженные силы, это может привести к тяжелым последствиям для его экономик и риску появления в регионе диктаторских режимов. В качестве примера он привел Германию между двумя мировыми войнами и приход Гитлера к власти на фоне военных лозунгов.

Кроме того, Медведев подчеркнул выгодность конструктивного сотрудничества с Россией для мировой политики. По его словам, Россия остается крупнейшим игроком на мировой арене, и сотрудничать с ней выгодно, как это и было до событий на Украине.

Медведев также отметил, что разногласия между Вашингтоном и Евросоюзом играют на пользу России. Политик считает, что такой раскол внутри западного альянса только укрепляет позиции Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач в Европе.

Белый дом обозначил приоритет, чтобы европейские страны взяли на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

Публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону.