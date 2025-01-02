Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».3 комментария
Умерла бывший директор музея-заповедника «Петергоф» Кальницкая
Бывший генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая скончалась на 73-м году жизни, сообщило учреждение.
Кальницкая скончалась 2 января после продолжительной болезни, передает РИА «Новости». Она занимала пост генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф» на протяжении 13 лет. За это время она внесла огромный вклад в развитие и популяризацию Петергофа.
«С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая», – говорится в сообщении музея-заповедника. О месте и времени прощания с Кальницкой будет сообщено позже.
Под руководством Кальницкой были проведены масштабные реставрационные работы парковых ансамблей и дворцов, обновлены многие музеи. В состав музея-заповедника входят такие объекты, как «Особая кладовая», «Банный корпус» и «Екатерининский корпус». К 2021 году в парке были открыты после реставрации фонтаны «Солнце» и «Тритон», добавившие пышности к знаменитому Большому каскаду.
В ноябре российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский, чьи работы представлены в Третьяковской галерее, умер на 71-м году жизни.