Пожилую пару раздели и ограбили во время беспорядков в Париже

Entrevue: Участники беспорядков в Париже ограбили и раздели пожилую пару

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел недалеко от площади Республики, где проходили масштабные протестные акции против удорожания стоимости жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на французский журнал Entrevue.

У пожилой пары отняли украшения и несколько личных вещей, а также сняли с них часть одежды, оставив практически голыми посреди улицы. После случившегося пострадавшим оказали необходимую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

Участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

Мэрия Парижа пожаловалась на нехватку полиции во время погромов.