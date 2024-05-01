День труда – праздник со слезами на глазах, праздник для людей, которые перестали видеть в труде ценность. Почему это случилось и как нам с этим жить дальше?6 комментариев
Беспорядки произошли на первомайской демонстрации в Париже
Первомайская манифестация в Париже вылилась в столкновения между радикалами и полицией, стражи порядка применили дубинки и слезоточивый газ, есть пострадавшие.
Как сообщает РИА «Новости», среди участников манифестации, стартовавшей на площади Республики, было несколько сотен радикалов black bloc, одетых во все черное, маски и капюшоны.
Вскоре радикалы начали бить витрины магазинов и автобусные остановки. Полиция применила в отношении манифестантов дубинки. Несколько человек пострадали.
Когда колонна дошла до площади Бастилии, полицейские попытались раздробить толпу на группы. Они перекрыли часть бульвара Вольтер, оттесняя людей назад, а на площади начали бросать в протестующих шашки со слезоточивым газом.
Всего в День труда во Франции было заявлено 270 манифестаций, в которых, по оценкам, должны были принять участие от 130 до 150 тыс. человек. В Париже на шествие ожидалось от 15 до 30 тыс. человек. Перед началом акции полиция обыскала около 500 человек, изъяв у них ножи и кастеты, 15 человек были задержаны.
Ранее полиция применила слезоточивый газ против участников первомайских акций в Стамбуле.