Медведев вспомнил, как стрелял из гаубицы в сторону Финляндии

Tекст: Ольга Иванова

Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo вспомнил о своей военной молодости. Он рассказал, что получил военно-учетную специальность артиллериста и умеет обращаться с различными видами оружия. «Конечно, я стрелял из разного оружия. Началось все, когда я получал военную учетную специальность. Я артиллерист по специальности», – поделился Медведев.

По словам политика, ему приходилось стрелять из гаубицы Д-30, которая до сих пор стоит на вооружении. Медведев отметил, что способен стрелять не только с использованием современных электронных приборов, но и с помощью классического прибора управления огнем. Он подчеркнул, что для получения звания лейтенанта нужно было хорошо овладеть этими навыками.

Медведев также вспомнил, как стрелял из противотанковой пушки образца 1937 года, известной как «сорокапятка». Все стрельбы проходили в направлении финской границы, однако, как уточнил он, «не потому, что мы с Финляндией враждовали, а просто потому, что там находилась часть». В тот период, по его словам, отношения между странами были спокойными.

Позже Медведев освоил стрельбу не только из артиллерийских систем, но и из автоматов, снайперских винтовок, пистолетов и другого оружия. Подытоживая, он отметил, что такие занятия «переключают внимание» и помогают отвлечься.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что на посту президента был морально готов применить ядерное оружие. Медведев подчеркнул, что ответственность главы ядерной державы требует быть готовым к подобным решениям.