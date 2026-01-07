Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.0 комментариев
Сенатор Грэм опроверг планы сделать Венесуэлу колонией США
Сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что несмотря на влияние США, Венесуэла не превратится в американскую колонию, а Вашингтон не планирует владеть ею вечно.
Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил в интервью порталу Semafor, что США не собираются делать Венесуэлу своей колонией, передает РИА «Новости».
«Трамп хочет, чтобы все знали, что он у власти. Я хочу, чтобы все услышали, что мы управляем Венесуэлой... Это не значит, что мы будем владеть ей вечно. Она не станет колонией США, но мы ей управляем», – отметил Грэм
Ранее США нанесли массированный удар по Венесуэле, после чего президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.
Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе для США. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности.
В ответ на действия США Каракас запросил срочное заседание ООН, а верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января.
МИД России выразил солидарность с Венесуэлой, призвал освободить Мадуро и его супругу и не допустить эскалации конфликта. К аналогичным призывам присоединились власти Китая и КНДР, осудившие действия США и заявившие о нарушении международного права.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу заявлений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв.
Американские СМИ сообщили, что во время военной операции США в Венесуэле, состоявшейся 3 января, погибли десятки человек, включая военных и мирных жителей.
Администрация США выдвинула Венесуэле ряд условий для наращивания добычи нефти.