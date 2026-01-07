  • Новость часаПри падении вертолета в Пермском крае погибли два человека
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Мигранты теряют статус «свободного радикала»

    Россия ждет тех, кто готов стать частью ее культуры, уважать ее законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.

    7 января 2026, 15:20 • Новости дня

    Сенатор Грэм опроверг планы сделать Венесуэлу колонией США

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что несмотря на влияние США, Венесуэла не превратится в американскую колонию, а Вашингтон не планирует владеть ею вечно.

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил в интервью порталу Semafor, что США не собираются делать Венесуэлу своей колонией, передает РИА «Новости».

    «Трамп хочет, чтобы все знали, что он у власти. Я хочу, чтобы все услышали, что мы управляем Венесуэлой... Это не значит, что мы будем владеть ей вечно. Она не станет колонией США, но мы ей управляем», – отметил Грэм

    Ранее США нанесли массированный удар по Венесуэле, после чего президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.

    Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе для США. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности.

    В ответ на действия США Каракас запросил срочное заседание ООН, а верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января.

    МИД России выразил солидарность с Венесуэлой, призвал освободить Мадуро и его супругу и не допустить эскалации конфликта. К аналогичным призывам присоединились власти Китая и КНДР, осудившие действия США и заявившие о нарушении международного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу заявлений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв.

    Американские СМИ сообщили, что во время военной операции США в Венесуэле, состоявшейся 3 января, погибли десятки человек, включая военных и мирных жителей.

    Администрация США выдвинула Венесуэле ряд условий для наращивания добычи нефти.

    6 января 2026, 17:18 • Новости дня
    @ Kyle Mazza/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    События вокруг похищения венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги показали, что Вашингтон не достиг ключевых геополитических целей, несмотря на запугивание элит, заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

    Глава ВЦИОМ в своем Telegram-канале напомнил, что были разоблачены фейки о нанесении ударов по мавзолею Уго Чавеса, который остался невредим, а также о роли жены Мадуро, являющейся не только первой леди, но и ключевым членом руководства страны.

    Он подчеркнул, что танец Мадуро был демонстративной насмешкой над неспособностью США реализовать свои угрозы.

    Эксперт отметил, что США временно сумели вызвать ужас, панику и страх среди руководителей и элит по всему миру, а также спровоцировать волну «ресентимента» у ревизионистских государств и разочарование у приверженцев глобального порядка. Вместе с тем, американской стороне, по его мнению, не удалось добиться изменения внешнеполитического курса Венесуэлы, смены власти или получения контроля над страной.

    Также не произошло изменения расстановки сил в мире в пользу США, отказа ревизионистских стран от собственного курса и роста популярности президента США Дональда Трампа внутри страны.

    Глава ВЦИОМ охарактеризовал произошедшее как очередную манипуляцию в рамках информационных и психологических операций, призвав сохранять критическое мышление и готовность к новым попыткам давления.

    Напомним, Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио ответственным за проведение реформ в Венесуэле после ареста Мадуро.

    Также американский лидер указал, что он остается ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и США не ведут войну с Венесуэлой.

    7 января 2026, 03:27 • Новости дня
    @ Yuri Gripas/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что полученные средства будут находиться под его контролем.

    «Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной подсанкционной нефти», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, Соединенные Штаты немедленно приступят к транспортировке нефти из Венесуэлы к разгрузочным терминалам в США для последующей продажи «по рыночной цене».

    Трамп подчеркнул, что средства от продажи нефти будут находиться под его личным контролем как президента США и будут направлены «на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов».

    Внешнеполитический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнейшес в авторской колонке отмечал, что администрация США потребовала от Каракаса переписать в кратчайшие сроки в пользу американских компаний законодательство о добыче нефти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    Национализация нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко затронула интересы компаний из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. В 2007 году Уго Чавес подписал указ, по которому иностранный бизнес мог остаться только при условии создания совместных предприятий с государственной компанией PDVSA, получившей 60% акций.

    В январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    7 января 2026, 06:30 • Новости дня
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США выдвинула Венесуэле ряд требований в качестве условия для наращивания нефтедобычи, сообщил телеканал ABC News.

    Вашингтон, по данным ABC News, настаивает на разрыве Венесуэлы с Ираном, Китаем, Кубой и Россией. Указывается, что от Венесуэлы требуют «выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу и разорвать экономические связи». Также власти США требуют от Каракаса согласия на эксклюзивное сотрудничество с Соединенными Штатами в нефтяной отрасли, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства будут находиться под контролем Трампа.

    6 января 2026, 17:32 • Новости дня
    @ Tian Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона поддержала действия официального Каракаса и выразила солидарность с венесуэльским народом на фоне политической нестабильности, сообщили в МИД России.

    Принесение присяги Делси Родригес на пост уполномоченного президента Боливарианской Республики демонстрирует стремление властей сохранить единство и стабильность страны, сообщается на сайте МИД.

    Этот шаг позволит избежать конституционного кризиса и создать условия для мирного развития Венесуэлы, отмечается в сообщении.

    МИД России приветствовал усилия венесуэльских властей по защите государственного суверенитета и выразил неизменную солидарность с народом и правительством страны.

    «Желаем успехов уполномоченному президенту Родригес в решении стоящих перед Боливарианской Республикой задач», – говорится в заявлении.

    Россия готова и дальше оказывать Венесуэле необходимую поддержку, сообщается в тексте.

    В заявлении также указывается, что Венесуэле должно быть гарантировано право самостоятельно определять свою судьбу без внешнего вмешательства. Российская сторона подчеркнула важность деэскалации ситуации и решения проблем исключительно посредством диалога и уважения международного права, а также напомнила, что Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира.

    Напомним, Родригес возглавила Венесуэлу в качестве исполняющей обязанности президента. В ЕС решили не признавать ее на посту главы государства.

    По данным прессы, Родригес пользуется поддержкой крупных игроков на мировом нефтяном рынке.

    6 января 2026, 15:46 • Новости дня
    @ Tian Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз не собирается признавать исполняющую обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, как ранее не признавал Николаса Мадуро. Об этом заявила представитель Еврокомиссия Анита Хиппер.

    Евросоюз не признает легитимность исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, как ранее не признавал и Николаса Мадуро, сообщает ТАСС.

    «Делси Родригес принесла присягу, как и. о. президента Венесуэлы, но нынешние власти Венесуэлы получили свой мандат на основании выборов, которые не соответствовали пожеланиям демократических перемен», – подчеркнула Хиппер. По её словам, Евросоюз не считает легитимным президентом ни Николаса Мадуро, ни Делси Родригес.

    В то же время Еврокомиссия намерена сохранять ограниченные контакты с Родригес и властями Венесуэлы. Такой шаг объясняется необходимостью поддерживать рабочие каналы связи для решения текущих вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Делси Родригес вступила в должность временного президента Венесуэлы и пользуется поддержкой крупных игроков на мировом нефтяном рынке.

    Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио ответственным за проведение реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Трамп заявил, что он остается ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и США не ведут войну с Венесуэлой.

    7 января 2026, 08:20 • Новости дня
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти передали венесуэльскому вице-президенту и главе МВД Диосдадо Кабельо сообщение с угрозой ликвидации или похищения в случае отказа поддержать требования Вашингтона в переходный период, сообщают информационные агентства.

    Администрация США через посредников предупредила Кабельо о возможной угрозе его жизни или похищения, если он не поможет исполняющей обязанности президента Делси Родригес выполнить требования Вашингтона и поддержать порядок в Венесуэле, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Американская сторона уверена, что Кабельо остается верен похищенному США президенту Николасу Мадуро.

    В публикации уточняется, что Вашингтон рассчитывает заставить Кабельо к сотрудничеству во время переходного периода, а затем добиться его отстранения от власти и отправки в изгнание.

    Также источники сообщили, что, если Кабельо проявит упрямство, его может ожидать судьба Мадуро или его жизнь окажется под угрозой. Однако в материале отмечается, что американская администрация опасается возникновения хаоса в Венесуэле в случае устранения Кабельо.

    По сведениям агентства, в списке целей Вашингтона также оказался министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес, от которого также требуют сотрудничества. Власти США считают, что венесуэльская оппозиция во главе с Марией Кориной Мачадо не способна удержать мир в стране, поэтому предпочтительным вариантом управления республикой остается Делси Родригес.

    Среди требований Вашингтона названы борьба с поставками наркотиков, высылка кубинских специалистов по безопасности и прекращение связей с Ираном.

    Напомним, в начале января США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльские власти готовы передать Вашингтону от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства будут находиться под контролем главы Белого дома.

    7 января 2026, 10:38 • Новости дня
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Онлайн-платформа Polymarket отказалась выплачивать выигрыши за ставки на американское вторжение в Венесуэлу, компания объяснила это отсутствием операции по установлению контроля над территорией страны.

    Выплаты будут возможны только в случае, если американские военные начнут операцию по установлению контроля над территорией Венесуэлы, заявили в платформе, передает РИА «Новости».

    По данным Financial Times, решение платформы вызвало недовольство пользователей. Издание напомнило, что анонимный участник недавно выиграл более 400 тыс. долларов, поставив на вторжение США в Венесуэлу.

    Polymarket оспаривает утверждение, что миссия по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро являлась вторжением.

    Ранее крупная ставка в Polymarket на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро принесла трейдеру почти 437 тыс. долларов, после этого начались споры о рисках инсайдерской торговли на рынках прогнозов.

    Напомним, США похитили Мадуро, страну возглавила вице-президент Дельси Родригес.

    6 января 2026, 17:10 • Новости дня
    NYT сообщила о тяжелом выборе для новой главы Венесуэлы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венесуэла оказалась в ситуации, когда и. о. президента Дельси Родригес нужно одновременно удерживать лояльность элит и учитывать ультиматумы США.

    После задержания Николаса Мадуро в ходе военной операции США и его отправки в Нью-Йорк для суда, обязанности президента Венесуэлы приняла на себя Дельси Родригес, передает The New York Times. Президент США Дональд Трамп дал понять, что окружение Мадуро может сохранить свои позиции при условии выполнения внешнеполитических требований Вашингтона. Американские военные до сих пор находятся у берегов Венесуэлы, демонстрируя способность влиять на ситуацию внутри страны.

    Перед Родригес стоит задача сохранить единство и лояльность венесуэльских элит, которые исторически связаны с идейным наследием Чавеса и противостоянием Соединенным Штатам. Эксперты отмечают, что сплоченность элит часто определяет устойчивость власти в кризисные моменты. Политолог Эрика де Брюин заявила: «Сохранение поддержки элит крайне важно для удержания власти». На примере последних президентских выборов 2024 года, несмотря на поражение Мадуро, верность военных и политиков позволила ему остаться у власти.

    США требуют от Венесуэлы разорвать связи с Кубой, что противоречит идеологии «чавизма» и может привести к глубокому расколу среди правящих кругов. Если Родригес выполнит это требование, она рискует потерять поддержку своей основной коалиции. Кроме того, американские власти обвиняют бывшее руководство Венесуэлы в наркоторговле и коррумпированных схемах распределения доходов от нефти. Эксперты считают, что Родригес придется перестроить механизмы распределения ресурсов, чтобы компенсировать потери элит от возможного прекращения черных рынков.

    Вопрос, по мнению аналитиков, заключается в способности Родригес одновременно удовлетворить требования США и сохранить материальные интересы венесуэльских элит. На данный момент неясно, смогут ли новые схемы распределения доходов удержать коалицию у власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Делси Родригес официально возглавила Венесуэлу в качестве исполняющей обязанности президента. Евросоюз отказался признавать Делси Родригес на посту главы государства, как ранее не признавал Николаса Мадуро.

    Делси Родригес получила поддержку со стороны крупных игроков нефтяного рынка благодаря своему опыту в условиях санкций и связям с международными корпорациями.

    7 января 2026, 03:16 • Новости дня
    Дельси Родригес объявила семидневный траур в Венесуэле

    Tекст: Антон Антонов

    Дельси Родригес, которая официально возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента, объявила о решении ввести семидневный национальный траур по погибшим защитникам страны и президента Николаса Мадуро.

    «Я приняла решение объявить семидневный траур – в честь, во славу и с признательностью молодым женщинам и мужчинам, которые погибли, отдав свою жизнь, защищая Венесуэлу и защищая президента Николаса Мадуро», – приводит слова Родригес РИА «Новости» со ссылкой на VTV.

    По словам Родригес, траур объявлен в связи с гибелью молодых людей, которых власти Венесуэлы считают «мучениками», павшими при защите страны от внешней агрессии ради высших ценностей республики. Она подчеркнула, что стране важно сохранить внутренний мир, и вновь обратилась с призывом прекратить давление и нападки на Венесуэлу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что при похищении Мадуро и его супруги военные США убили большую часть их охраны, а также случайных людей. По данным New York Times, общее число погибших при вторжении США в Венесуэлу достигло 80 человек. В правительстве Кубы сообщили, что в результате данной операции США погибли 32 гражданина Кубы.

    7 января 2026, 02:54 • Новости дня
    Конгрессвумен Делэйни предложила объявить импичмент Трампу из-за Венесуэлы

    Tекст: Антон Антонов

    Демократической партии необходимо инициировать импичмент президента США Дональда Трампа из-за операции в Венесуэле, заявила конгрессвумен Эйприл Макклейн Делэйни.

    «Я не могу бездействовать, наблюдая, как президент вновь выходит за рамки своих полномочий и подрывает систему сдержек и противовесов», –  приводит слова Делэйни РИА «Новости».

    Конгрессвумен-демократ от штата Мэриленд заявила, что глава Белого дома провел операцию в Венесуэле без санкции Конгресса, это противоречит требованиям американской конституции. Она подчеркнула, что Трамп также заявил о намерении управлять Венесуэлой после захвата президента Николаса Мадуро. Конгрессвумен добавила, что вопросы импичмента связаны с защитой конституционного порядка и поддержанием роли законодательной власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны Николаса Мадуро. Операция осуществлялась исключительно под контролем исполнительной власти, при этом Белый дом месяцами готовил ее без уведомления демократов в Конгрессе.

    7 января 2026, 09:57 • Новости дня
    Захарова: Слово «шок» не раз прозвучало в ООН при обсуждении ситуации с Мадуро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Венесуэле не раз прозвучало слово «шок», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Слово «шок» я слышала практически с первых же минут экстренного заседания Совета Безопасности [ООН], которое прошло два дня назад, с учетом разницы во времени», – заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

    Дипломат добавила, что слово «шок» употребляли очень многие, включая постпреда России при ООН Василия Небензю, и представителей КНР.

    По мнению Захаровой, вероятно, не существует международно-правовой категории, которая дала бы адекватную юридическую оценку произошедшего.

    Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что венесуэльская сторона на заседании Совета Безопасности ООН одержала явную и законную победу – мировое сообщество признало атаку США нарушением международного права.

    Напомним, США похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента.

    7 января 2026, 11:41 • Новости дня
    КНР: Операция США в Венесуэле поставила под угрозу стабильность поставок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действия американской стороны на венесуэльской территории несут угрозу глобальной цепочке поставок и экономике этой латиноамериканской страны, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Китай решительно осуждает действия США в Венесуэле, действия Вашингтона серьезно повлияли на экономический и социальный порядок этой страны, а также на стабильность глобальной цепочки поставок, заявила Мао Нин, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что Пекин сотрудничает с Каракасом, поскольку это две суверенные страны, их взаимодействие защищено международным правом и законами.

    Соединенные Штаты в начале января похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента.

    7 января 2026, 11:56 • Новости дня
    WP: В ходе операции США в Венесуэле погибли более 70 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате военной операции США в Венесуэле, проведенной 3 января, погибли десятки человек, включая военных и мирных жителей, сообщают американские СМИ.

    По предварительным оценкам, около 75 человек стали жертвами атаки, причем значительная часть погибших – в результате перестрелки в резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, сказали источники Washington Post, передает РИА «Новости».

    Один из источников уточнил, что по меньшей мере 67 человек погибли непосредственно во время удара, а другой источник указал, что число погибших может достигать 80.

    В числе жертв, по словам чиновников, есть кубинские и венесуэльские военные, а также мирные жители.

    Напомним, США атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп сообщил, что венесуэльские власти готовы передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства останутся под контролем американского президента.

    7 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Захарова возмутилась словам США о «бескровной» операции в Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова публично выразила возмущение по поводу заявлений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв, отметив гибель десятков граждан.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на заявления Вашингтона о том, что операция в Венесуэле якобы прошла «бескровно». В эфире радио Sputnik она отметила, что американская сторона игнорирует гибель десятков граждан Венесуэлы и Кубы.

    «То есть как никто не погиб? А граждане Венесуэлы и граждане Кубы – они что, не люди? У меня вопрос: мы в каком вообще живем измерении? Я хочу получить ответ. Вот тут на днях господин Рубио передал поздравление своему российскому коллеге с Рождеством. Я, пользуясь этой возможностью, хотела бы также поздравить госдепартамент с Рождеством и задать вопрос: когда США говорят о том, что эта операция так называемая прошла бескровно, они граждан Венесуэлы и Кубы за людей не считают, получается? Кто дал им такое право? Кто дал право не видеть те кровавые последствия, которые они же сами и устроили, которые наступили по результатам их действий?», – сказала Захарова .

    Захарова также указала, что ООН не дала должной оценки гибели людей в результате этих событий. Она провела параллели с недавними событиями на Украине, напомнив, что аналогичным образом международные структуры не замечают жертв среди гражданских лиц, включая погибших после удара по кафе в Херсонской области и жертв мин «Лепесток».

    По ее словам, в Венесуэле и на Кубе за 42 минуты погибли десятки человек, однако это не было отмечено в заявлениях США и международного сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в военной операции США в Венесуэле погибли более 70 человек. В среду и.о. президента страны Дельси Родригес объявила о введении семидневного национального траура по погибшим защитникам страны и президента Николаса Мадуро.

    Газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему армия Венесуэлы и охрана президента не смогли противостоять операции.

    7 января 2026, 15:32 • Новости дня
    Эрдоган опроверг сообщения о предложении США Мадуро уехать в Турцию

    Tекст: Денис Тельманов

    Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не получала сведений о предложении Соединенных Штатов президенту Венесуэлы Николасу Мадуро уехать в Турцию.

    Как передает ТАСС, Эрдоган в интервью телеканалу TRT Haber сказал: «Нам такой информации не поступало, такого не было».

    Таким образом, турецкий лидер опроверг публикацию газеты The New York Times, в которой утверждалось, что американские власти 23 декабря предложили Мадуро покинуть Венесуэлу и выехать в Турцию.

    По информации NYT, венесуэльский президент «гневно отверг этот план».

    Ранее, 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил о нанесении Соединенными Штатами ударов по гражданским и военным объектам в Каракасе. Он охарактеризовал действия Вашингтона как военную агрессию, после чего в Венесуэле было введено чрезвычайное положение.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение атаки и операцию по попытке вывоза из страны Николаса Мадуро и его супруги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о поддержке Венесуэлы и предостерег от нарушения ее суверенитета.

    Власти Турции отказались подтверждать информацию о предложении президента США Дональда Трампа отправить Николаса Мадуро в изгнание в Турцию.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил предложение США покинуть свою страну и переехать в Турцию.

