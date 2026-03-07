В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.3 комментария
The Atlantic: Война с Ираном стала унижением для Вэнса
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, ранее обещавший не втягивать США в новые военные конфликты, теперь оказался вынужденным поддерживать начало войны с Ираном, инициированной Вашингтоном, сообщает The Atlantic.
Американский журнал The Atlantic в своей публикации назвал войну с Ираном унижением для вице-президента США Джей Ди Вэнса. Вэнс во время предвыборной кампании активно выступал против военного вмешательства и обещал, что США не будут втянуты в новые зарубежные конфликты, особенно с Ираном. Однако после начала военной кампании по инициативе США, он вынужден поддерживать политику администрации Трампа, что резко контрастирует с его прежними заявлениями, пишет «Царьград».
В статье отмечается, что к мнению Вэнса стали прислушиваться все меньше, и его предвыборные обещания теперь воспринимаются как ложь и фарс. По данным издания, в приватных разговорах Вэнс продолжает настаивать на своих взглядах, однако реальная политика Вашингтона стала для него настоящим унижением.
Напомним, Вэнс почти трое суток не комментировал военную операцию против Ирана. В американских СМИ появились слухи о возможных разногласиях в Белом доме.
Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс исключил вероятность затяжного конфликта США на Ближнем Востоке.
До этого Вэнс предостерегал Вашингтон от прямого вмешательства в эскалацию между Израилем и Ираном.