Проект «Все для Победы!» назван настоящим общенациональным движением

Члены ОНФ: Вся Россия объединилась ради главной цели – скорейшего достижения победы

Tекст: Олег Исайченко

«Форум и выставка с итогами трехлетней работы Народного фронта стали мощным, зримым воплощением народного сплочения. Сотни историй о помощи простых людей, предприятий, волонтеров со всей страны, собранные под одной крышей, показали: проект "Все для Победы!" стал не только акцией, но и настоящим общенациональным движением», – сказал Михаил Камышев, руководитель проекта разработки приложения «Радар.НФ» Народного фронта.

По его словам, «центральным моментом, задавшим тон всему форуму», стало выступление президента Владимира Путина. «Было крайне важно услышать прямую и высокую оценку работы Народного фронта и проекта «Все для Победы!». Его слова о силе духа нашего народа, невиданной волне солидарности и милосердия, а также о том, что помощь фронту стала делом чести для миллионов – это не просто признание. Это констатация главного: проект стал живым каналом, по которому народная поддержка реально доходит до бойцов», – пояснил спикер.

Говоря о роли проекта «Радар.НФ» в помощи фронту, Камышев назвал его «вкладом в систему народной безопасности». Речь идет о мобильном приложении, позволяющем сообщать о подозрительных объектах в небе – беспилотниках, ракетах, а также о действиях ДРГ. «Крайне важно сделать процесс сбора и обработки сигналов от граждан еще эффективнее, быстрее и удобнее», – добавил собеседник.

По словам спикера, приложение уже установили миллионы граждан. «Тот факт, что люди ежедневно присылают десятки сигналов, говорит о желании каждого внести свой вклад в защиту нашей страны и сохранение жизней», – подчеркнул Камышев.

«От форума остались самые положительные и добрые впечатления», – согласился Алексей Мирошниченко, руководитель исполкома Народного фронта в Ростовской области. Он также назвал выступление Путина одним из ключевых событий мероприятия. «Глава государства сказал о роли НФ, о людях со всех регионов страны, которые каждый день помогают нашей армии добиться победы», – детализировал спикер.

«Еще одним важным моментом стало исполнение гимна России известными певцами и артистами. Тысячи участников встали со своих мест, подняв высоко над головами флаги нашей страны, регионов, Народного фронта. Было все: гордость, радость и слезы на глазах участников», – поделился собеседник.

Он также выразил уверенность в том, что «бойцы чувствуют поддержку»: «И от этого осознания хочется еще больше работать и помогать». Конкретизируя вклад регионального отделения НФ в помощь бойцам СВО, Мирошниченко напомнил, что «Ростовская область с первых дней спецоперации, по сути, стала логистическим центром».

«Именно здесь располагаются основные склады проекта «Все для Победы!». Мы ежедневно встречаемся с бойцами, общаемся с ними, узнаем, что здесь и сейчас необходимо на передовой. И за счет этого можем закупать конкретные вещи под определенные задачи», – приводит пример эксперт.

«Кроме того, согласно распоряжению правительства, Народный фронт уже два года получает от федеральных органов исполнительной власти транспорт, который был списан, но при этом находится в хорошем техническом состоянии. За все время нами было получено свыше 1,7 тыс. машин, все они были переданы бойцам», – продолжил он.

В общей сложности НФ оказал помощь примерно 510 подразделениям со всех направлений. Бойцы получили порядка 13 тыс. квадрокоптеров, 11 тыс. прицелов и монокуляров, предметы для оказания первой помощи для медиков и эвакогрупп. «Совместно с Министерством промышленности и торговли мы передали бойцам абсолютно новые автомобили УАЗ различной модификации для выполнения задач», – перечислил Мирошниченко.

В заключении он отметил, что люди самых разных возрастов приходят в штаб Народного фронта в качестве волонтеров: «Многие из них помогают отвечать на звонки, поступающие к нам на линию. Немало компаний и простых граждан оказывают самую разную финансовую поддержку. У нас даже был случай, когда дети напекли пряники и разукрасили их в цвета триколора. Это показывает, что вся страна объединилась ради главной цели – поскорее достичь победы».

Ранее на площадке национального центра «Россия» президент Владимир Путин осмотрел выставку об итогах трехлетней работы Народного фронта под девизом «Все для Победы!», передает сайт Кремля. Глава государства ознакомился со стендами, посвященными гуманитарной миссии по поддержке Донбасса и Новороссии, новейшим разработкам по обеспечению оперативной эвакуации раненых с поля боя, достижениям Кулибин-клуба, объединяющего производителей дронов, средств электронной борьбы и разведки.

Позже Владимир Путин выступил на церемонии вручения премии «Все для Победы!». «ОНФ стал действительно массовым общественным движением благодаря поддержке подавляющего большинства граждан России, их стремлению вместе отстаивать жизненные принципы и ценности, которые передали нам наши предки, сражаться и трудиться ради общего результата, национального успеха, мира и безопасности наших детей», – сказал глава государства.

«Все для Победы» – известный и понятный каждому из нас исторический призыв, прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны, он стал символом и нашего времени, борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народа России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьемся. Так и будет. Потому что вместе мы – колоссальная, несокрушимая сила в своей правоте и внутреннем единстве», – подчеркнул президент.