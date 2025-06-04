Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.0 комментариев
ВМС США решили переименовать названный в честь ЛГБТ-активиста корабль
Названный в честь ЛГБТ-активиста корабль ВМС США решили переименовать
Судно американского флота, названное в честь ЛГБТ-активиста (движение ЛГБТ, запрещено в России) Харви Милка, будет переименовано в разгар месяца гордости, сообщает NBC.
Военно-морские силы США приняли решение переименовать судно снабжения USNS Harvey Milk, передает NBC News. Представители флота подтвердили переименование, но не стали называть причины такого шага.
Это решение совпало с Месяцем гордости, когда в стране отмечают вклад и достижения ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ, запрещено в России). Судно, ранее носившее имя Харви Милка – известного борца за права геев и ветерана флота, – теперь будет называться иначе.
Харви Милк стал одним из первых открытых гомосексуалов, избранных на государственную должность в США в 1977 году. Через год он был убит вместе с мэром Сан-Франциско Джорджем Москоне в здании мэрии. Преступника, бывшего городского чиновника Дэна Уайта, признали виновным в непредумышленном убийстве и приговорили к менее чем восьми годам лишения свободы, что вызвало массовые протесты, переросшие в беспорядки.
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