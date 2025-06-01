Трамп впал в ярость после победы подростка-трансгендера над школьницами

Трамп напомнил свой запрет на соревнования мужчин с женщинами

Tекст: Ирма Каплан

Победа 17-летней школьницы А. Б. Эрнандес в трех дисциплинах женских легкоатлетических соревнований в Калифорнии вызвала резонанс по всей стране, после того, как дисциплине тройного прыжка Эрнандес показала результат 12,5 метра, что почти на 25 см дальше ближайшей соперницы, пишет британская Standard.

Дискуссия обострилась на фоне указа бывшего президента Дональда Трампа, запрещающего биологическим мужчинам выступать в женских состязаниях.

«Калифорния под руководством левого демократа Гэвина Ньюсома продолжает незаконно разрешать мужчинам играть в женских видах спорта. На этой неделе спортсмен-мужчина, сменивший пол (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено – прим. ВЗГЛЯД), стал практически непобедим, выиграл все на соревнованиях и попал в финал», – высказался американский президент в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что как мужчина псевдопобедитель имел данные ниже среднего, но в соревнованиях с женщинами стал лучшим. Это несправедливо и полностью унижает женщин и девушек, отметил американский лидер, пообещав приостановить федеральное финансирование школы, если власти не будут следовать президентскому указу.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, всем спортсменам старше 18 лет, претендующим на участие в турнирах World Boxing, теперь предстоит проходить обязательное генетическое тестирование для подтверждения пола.