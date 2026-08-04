Теннисистка Лютова после победы в турнире WTA совершила рывок в рейтинге

Теннисистка Лютова поднялась на 126-е место в обновленном рейтинге WTA

Tекст: Катерина Туманова

Успешное выступление в США принесло спортсменке 604 очка, сообщается на сайте WTA. Для Кристины Лютовой прошедшие соревнования стали дебютными на столь высоком уровне. До старта турнира она располагалась на 229-й строчке мировой классификации, теперь занимает 103 позицию, передает ТАСС.

Первую позицию в женском теннисе уверенно удерживает белоруска Арина Соболенко, в активе которой 8550 баллов. В тройку сильнейших также входят представительница Казахстана Елена Рыбакина и американка Джессика Пегула.

Среди российских теннисисток наивысшее место занимает Мирра Андреева. Она находится на пятой позиции с 5293 очками.

Кристина Лютова, которой 16 лет, 2 августа обыграла представительницу Чехии Дарью Видманову в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Мемфисе.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:3 в пользу Лютовой, прошедшей в основную сетку благодаря победе в квалификации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 16-летняя россиянка Лютова вышла в полуфинал турнира WTA в США. Российская теннисистка Козырева впервые завоевала престижный титул в США. 19-летняя россиянка Мирра Андреева впервые завоевала титул Большого шлема на турнире «Ролан Гаррос».



